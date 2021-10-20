خفايا غامضة لتحضير البسكويت المملح بكل سهولة بمكونات داخل المنزل

الكثير من الأمهات يقمن بالبحث عن طريقة تحضير البسكويت المملح من البيت بغير الاحتياج إلى شرائه من الخارج، وهذا يرجع لقيمته الغذائية الكبيرة وأيضاً سهولة هضمه، بجانب أنه من بين المقرمشات ذات المذاق المذهل التي يحبها الصغار والكبار، ويعد وجبة سريعة تقوم بسد جوع أبنائك حتى تنتهي من تحضير الطعام، هذا بالإضافة إلى أنه سريع التحضير ولا يحتاج للعديد من الوقت، وتستطيعين تحضيره من المنزل بأسهل الخطوات وأبسطها، وذلك من خلال عدة مكونات بسيطة وليست باهظة الثمن، ومن ثم سوف تحصلين على أفضل بسكويت مملح لأسرتك وأبنائك، هذا بجانب أنك تستطيعين أن تحضيره لوجبة الفطور، بجانب الشاي بالحليب، وفيما يلي طريقة تحضير البسكويت المملح بأقل المكونات التي لن تُكلفك الكثير، إذ أنه من بين الوجبات السريعة الاقتصادية التي بإمكان أي شخص إعدادها. مكونات البسكويت المملح كوب من اللبن.

½ كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

٢ كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

8/1 جرام من الزبدة. طريقة تحضير البسكويت المملح في البداية قومي بوضع الزبدة بالمقلاة على النار إلى أن تذوب.

بعدها قومي بوضع البيكنج بودر وكذلك السكر والدقيق مع ملعقة من الملح ومن ثم امزجيهم جيداً، وبعدها اخفقي المزيج بالمضرب الكهربائي.

بعدها أضيفي اللبن وتابعي الخفق حتى تمتلكين عجينة شبة متماسكة.

قومي بوضع العجينة بوعاء عميق ومن ثم قومي بوضعها بالثلاجة حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة عقب لفها بكيس من النايلون.

قومي بإخراجها من الثلاجة ومن ثم افرديها على صينية مسطحة، ومن ثم قومي بتقطيعها على هيئة مربعات بواسطة السكينة.

قومي بإحضار صينية الفرن مع دهنها بالزيت النباتي ومن ثم قومي بوضع قطع البسكويت.

بعد ذلك ادهني قطع البسكويت بالزيت النباتي ومن ثم قومي بإدخالها الفرن مع ضبط درجة الحرارة على 280 درجة مئوية.

في النهاية اتركي الصينية بالفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي نصف ساعة إلى أن تكتسب قطع البسكويت اللون الذهبي، ومن ثم قومي بإخراجها، وهكذا يكون البسكويت المملح جاهز للتقديم. الوسوم

الكثير من الأمهات يقمن بالبحث عن طريقة تحضير البسكويت المملح من البيت بغير الاحتياج إلى شرائه من الخارج، وهذا يرجع لقيمته الغذائية الكبيرة وأيضاً سهولة هضمه، بجانب أنه من بين المقرمشات ذات المذاق المذهل التي يحبها الصغار والكبار، ويعد وجبة سريعة تقوم بسد جوع أبنائك حتى تنتهي من تحضير الطعام، هذا بالإضافة إلى أنه سريع التحضير ولا يحتاج للعديد من الوقت، وتستطيعين تحضيره من المنزل بأسهل الخطوات وأبسطها، وذلك من خلال عدة مكونات بسيطة وليست باهظة الثمن، ومن ثم سوف تحصلين على أفضل بسكويت مملح لأسرتك وأبنائك، هذا بجانب أنك تستطيعين أن تحضيره لوجبة الفطور، بجانب الشاي بالحليب، وفيما يلي طريقة تحضير البسكويت المملح بأقل المكونات التي لن تُكلفك الكثير، إذ أنه من بين الوجبات السريعة الاقتصادية التي بإمكان أي شخص إعدادها. مكونات البسكويت المملح كوب من اللبن.

½ كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

٢ كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

8/1 جرام من الزبدة. طريقة تحضير البسكويت المملح في البداية قومي بوضع الزبدة بالمقلاة على النار إلى أن تذوب.

بعدها قومي بوضع البيكنج بودر وكذلك السكر والدقيق مع ملعقة من الملح ومن ثم امزجيهم جيداً، وبعدها اخفقي المزيج بالمضرب الكهربائي.

بعدها أضيفي اللبن وتابعي الخفق حتى تمتلكين عجينة شبة متماسكة.

قومي بوضع العجينة بوعاء عميق ومن ثم قومي بوضعها بالثلاجة حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة عقب لفها بكيس من النايلون.

قومي بإخراجها من الثلاجة ومن ثم افرديها على صينية مسطحة، ومن ثم قومي بتقطيعها على هيئة مربعات بواسطة السكينة.

قومي بإحضار صينية الفرن مع دهنها بالزيت النباتي ومن ثم قومي بوضع قطع البسكويت.

بعد ذلك ادهني قطع البسكويت بالزيت النباتي ومن ثم قومي بإدخالها الفرن مع ضبط درجة الحرارة على 280 درجة مئوية.

في النهاية اتركي الصينية بالفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي نصف ساعة إلى أن تكتسب قطع البسكويت اللون الذهبي، ومن ثم قومي بإخراجها، وهكذا يكون البسكويت المملح جاهز للتقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خفايا غامضة لتحضير البسكويت المملح بكل سهولة بمكونات داخل المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.