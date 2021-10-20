سحر مفعول ملعقة القرنفل لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار لأسنان بيضاء كاللؤلؤ

الأسنان نضاعف البياض هي حلم جميعا ناس وبالأخص المشاهير ويوجد طرق كثيره لتبييض الأسنان هو منها استخدام الليزر أو استخدام مبيضات الأسنان وهذه الطرق تكون مكلفه جدا ولا يستطيع بعض الناس استخدامها ولكن يوجد مكونات طبيعية في كل منزل تعمل على تبييض الأسنان وتخلصها من الاصفرار والجير المتراكم عليهاطريقه تبييض الأسنان بالقرنفل
من الطرق الطبيعية جدا والفعالة التي تعمل على تبيض الأسنان وإزاله الجير والصفار الموجود عليها وهي طريقه مضمونه جدا ومكوناتها بسيطة موجودة في كل منزل وهي ليست مكلفه على الإطلاق وكل ما عليكم فعله هو إحضار المكونات التالية وكذلك اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم بالتفصيل
المكونات
- كميه من القرنفل
- فرشاة أسنان نظيفة
- ربع ملعقة من البيكنج صودا
- كميه صغيره من معجون الأسنان الخالي من الفلورايد
- وعاء صغير مناسب لخلط المكونات
طريقه التحضير
- في البداية يتم طحن القرنفل بشكل ناعم جدا، وبعد ذلك يتم إحضار وعاء صغير مناسب وإضافة القرنفل المطحون وائل بيكنج صودا وبالإضافة إلى ذلك معجون الأسنان وتقلبهم جيدا بواسطة ملعقة خشبيه نظيفة أو ملعقة من البلاستيك.
- بعد ذلك يتم إحضار فرشاه أسنان نظيفة وغمسها في الخليط ثم وضعها على الأسنان أو تدليكها في جميع الاتجاهات جيدا ولابد من التأكد أن الخليط قد توزع تماما على جميع الأسنان.
- بعد ذلك يتم ترك الخليط على الأسنان لمده خمس دقائق مع مراعاة تدليكه بالفرشاة جيدا بالراحة في نفس الوقت.
- بعد مرور خمس دقائق يتم شطف الأسنان جيدا بالماء الفاتر ثم بالماء البارد
- يتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل وفي غضون شهرين سوف تصبح ا الأسنان بيضاء مثل الحليب.
- لابد من تطبيق هذه الوصفة بالمكونات والخطوات كما ذكرناها عليكم ا من اجل النجاح هذه الوصفة
- القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد كثيره للأسنان ومن ضمن هذه الفوائد ما يلي
- تبييض الأسنان وإزاله الجير الموجود عليها
- تقويه الأسنان والحفاظ عليها من التسوس أو التكسير
- تسكين التهابات الأسنان واللثة وذلك من خلال وضع حبة من القرنفل على مكان الألم وبعد مرور دقيقتين سوف يبدا الألم تماما.
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الأسنان نضاعف البياض هي حلم جميعا ناس وبالأخص المشاهير ويوجد طرق كثيره لتبييض الأسنان هو منها استخدام الليزر أو استخدام مبيضات الأسنان وهذه الطرق تكون مكلفه جدا ولا يستطيع بعض الناس استخدامها ولكن يوجد مكونات طبيعية في كل منزل تعمل على تبييض الأسنان وتخلصها من الاصفرار والجير المتراكم عليهاطريقه تبييض الأسنان بالقرنفل
من الطرق الطبيعية جدا والفعالة التي تعمل على تبيض الأسنان وإزاله الجير والصفار الموجود عليها وهي طريقه مضمونه جدا ومكوناتها بسيطة موجودة في كل منزل وهي ليست مكلفه على الإطلاق وكل ما عليكم فعله هو إحضار المكونات التالية وكذلك اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم بالتفصيل
المكونات
- كميه من القرنفل
- فرشاة أسنان نظيفة
- ربع ملعقة من البيكنج صودا
- كميه صغيره من معجون الأسنان الخالي من الفلورايد
- وعاء صغير مناسب لخلط المكونات
طريقه التحضير
- في البداية يتم طحن القرنفل بشكل ناعم جدا، وبعد ذلك يتم إحضار وعاء صغير مناسب وإضافة القرنفل المطحون وائل بيكنج صودا وبالإضافة إلى ذلك معجون الأسنان وتقلبهم جيدا بواسطة ملعقة خشبيه نظيفة أو ملعقة من البلاستيك.
- بعد ذلك يتم إحضار فرشاه أسنان نظيفة وغمسها في الخليط ثم وضعها على الأسنان أو تدليكها في جميع الاتجاهات جيدا ولابد من التأكد أن الخليط قد توزع تماما على جميع الأسنان.
- بعد ذلك يتم ترك الخليط على الأسنان لمده خمس دقائق مع مراعاة تدليكه بالفرشاة جيدا بالراحة في نفس الوقت.
- بعد مرور خمس دقائق يتم شطف الأسنان جيدا بالماء الفاتر ثم بالماء البارد
- يتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل وفي غضون شهرين سوف تصبح ا الأسنان بيضاء مثل الحليب.
- لابد من تطبيق هذه الوصفة بالمكونات والخطوات كما ذكرناها عليكم ا من اجل النجاح هذه الوصفة
- القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد كثيره للأسنان ومن ضمن هذه الفوائد ما يلي
- تبييض الأسنان وإزاله الجير الموجود عليها
- تقويه الأسنان والحفاظ عليها من التسوس أو التكسير
- تسكين التهابات الأسنان واللثة وذلك من خلال وضع حبة من القرنفل على مكان الألم وبعد مرور دقيقتين سوف يبدا الألم تماما.
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