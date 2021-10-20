بدون ألم وبملعقة فازلين طريقة إزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة نهائياً بفاعلية شديدة

إزالة الشعر من الأشياء التي تعاني النساء من الآلام التي تنتج عنها حيث أن الطرق التقليدية تسبب الكثير من الألم عند استخدامها في إزالة الشعر، ويوجد طرق صحية ولا تسبب أي أضرار أو تهيجات للبشرة ومن ضمن هذه المنتجات الطبيعية هو الفازلين، اجل سيدتي الفازلين.

انه من المألوف بين الناس أن الفازلين مرطب عام للبشرة والجلد، ومن العجيب استخدامه في إزالة الشعر، ولكن اليوم سوف نستخدمه في وصفتنا الطبيعية لإزالة الشعر بكل سهولة، وعلاوة على ذلك بدون الم أو ضرر للبشرة، والخلطة بكل تفاصيلها تتلخص فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة مملوءة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وعاء لخلط المكونات.

طريقة التحضير والاستخدام

بداية يتم وضع جميع المكونات في وعاء مناسب ومزجهم جيدًا بملعقة بلاستيكية صغيرة، وذلك منعًا لتفاعل المكونات معها. يتم الاستمرار في التقليب حتى الحصول على خليط مناسب يسهل فرده على البشرة. بعدها يتم فرد الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه في اتجاه نمو الشعر بواسطة خافض لسان أو ملعقة خشبية صغيرة. بعد توزيع الخليط على المكان، يتم تركه لمدة من 15-20 دقيقة. بواسطة فوطة يتم إزالة الخليط من على المكان في عكس اتجاه نمو الشعر. سوف تلاحظين أن معظم الشعر قد تم نزعه والبعض الأخر لا. يتم غسل المكان بماء فاتر ثم ماء بارد وذلك من اجل أن تنغلق المسام كلها مرة أخرى. يتم ترطيب البشرة بمرطب ماء الورد الطبيعي. مع الاستمرار على تطبيق الوصفة سوف يختفي الشعر كله مع مرور الوقت. يجب تطبيق هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع وفي غضون 3 شهور سوف يختفي الشعر تمامًا، وبالإضافة إلى ذلك فان هذه الوصفة تعمل على تفتيح المكان بعد إزالة الشعر منه.

هناك عدة أمور لابد من تطبيقها حتى تنجح هذه الوصفة، وتتمثل فيما يلي: