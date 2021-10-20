الشغل من البيت بيكون له طريقة معينة وحدود رغم إنه بيكون له جوانب إيجابية لكن ممكن يكون يخليكي تبعدي عن زمايلك وإنك تشتغلي لساعات أطول، طبعا بيكون فيه خطوط فاصلة بين الشغل والبيت وممكن تسبب توتر ولو زاد هينتج عنه إرهاق، وفي المقال ده هتعرفي إزاي تحافظي علي صحتك وتتجنبي أي أثر سلبي بسبب الشغل من البيت، اعرفي معانا إزاي تتغلبي علي الإرهاق وتتخلصي من احساس الزهق والملل

بتتشغلي من البيت وحاسه بزهق وملل؟ هنقولك إزاي تتغلبي علي الإرهاق وقت الشغل من البيت

إيه هي علامات الإرهاق؟

الإرهاق بيكون نتيجة لمستويات من التوتر المستمر وممكن يظهر لطرق جسدية وعقلية، وبيظهر بعلامات معينة إنك مش عارفه تركزي كويس، بتحسي بسخرية أكبر من شغلك، عدم قدرتك علي التعامل عاطفيا مع اي حاجه عمليه أو شخصية، ممكن العلامات الجسدية للإرهاق تظهر في النوم وزيادة في أعراض الصداع ونزلات البرد والإنفلونزا، وفيه حاجات كتير ممكن تزود عليكي الارهاق من توتر وقلق أو عدم ممارسة الرياضة وعادات سيئة في نمط حياتك، لو معرفتيش تسيطري عليها، الإرهاق هيأثر عليكي لمرض جسدي وعقلي لأنك لما بتتعرضي لإجهاد لفترة طويلة بيأثر بشكل كبير علي صحتك النفسية والجسدية وممكن يأثر علي علاقاتك الشخصية.

6 استراتيجيات صحية هتساعدك تتخلصي من الإرهاق

1- استمري في الحركة

الشغل من البيت بيأثر علي الحركة والنشاط، فممكن كل فترة تاخدي راحة بعيدة عن مكتبك، اظبطي المنبه بتاعك علي الحركة كل ساعة، خصصي وقت للرياضة سواء جيم او المشي لمدة نصف ساعة فقط في اليوم.

2- خدي استراحة

فترات الراحة اللي بتكون في اليوم مهمة جدا، لكن الأجازة الطويلة بتكون أهم حتي لو هتقضيها في رحلة محلية أو راحة في البيت لأنك لما تبعدي عن بيئة شغلك ده هيديكي فرصة أكبر تشحني طاقتك وتسترخي لمدة أيام أو إجازات الأسبوع هتكون كافية جدا.

3- استرخي

لو عاوزة تحسي بالراحة الكاملة نامي واصحي كل يوم في نفس الميعاد، اشربي شاي الأعشاب الطبيعي أو اللبن الدافي قبل النوم، ابعدي عن الكافيين في الليل عشان تقدري تنامي براحتك وبدون أرق.

4- فضفضي

مجرد ماتتكلمي وتحكي عن ضغوطات الشغل أو حياتك ده هيخليكي تحسي إنك أحسن سواء لصديق أو حد قريبك فيقدملك النصيحة اللي ممكن يساعدك في إدارة شغلك وعواطفك بشكل أحسن.

5- طاقة جسمك مهمة

لازم تعرفي إن جسمك له حق عليك وعشان تحافظي علي طاقتك لازم تهتمي بالأكل والمياة لأنهم هيساعدوكي صحتك البدنية والعقلية تكون كويسة ومركزة في شغلك أكتر .

6- الحدود

حطي حدود وتوقعات مع أصحاب الشغل من ضغط الشغل عليكي وعدد ساعات الشغل وعدم الشغل في إجازات نهاية الأسبوع، اقفلي جهازك وموبايل الشغل والميل بعد ماتخلصي عدد ساعات العمل، ده هيخفف عنك الضغط والتوتر، الإرهاق عموما ممكن يحصل في كل المواقف اللي بيكون فيها ضغط، لكن الشغل م البيت والحياة المنزلية ممكن يمنع عنك التوتر بدون رجعة، هيساعدك تتعرفي أكتر علي علامات الخطر وتاخدي خطوات إيجابية في حياتك وصحتك وتكون تجربة أحسن للشغل من البيت.

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