ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو بتلبسي كعب عالي كل يوم

مافيش شك ان الكعب العالي بيدي اللوك اناقة اكتر ، ولكن لازم ماتنسيش ان صحتك اهم من اي حاجة ، وان الكعب العالي ممكن يسبب بعض المشاكل الصحية الخطيرة على المدى الطويل ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على اضرار الكعب العالي على الجسم لو لبستيه كتير او لفترات طويلة.

اضرار الكعب العالي على الجسم:

1- آلام في الضهر:

هل لاحظتي انك جسمك مايل لقدام بعد لبس الكعب العالي طول اليوم؟ ده بيحصل لانه بتحسي انك محتاجة تخففي الضغط عن ضهرك ، الضهر في وضعه الطبيعي بيكون ليه شكل منحني على شكل حرف C ، ولما بتلبسي الكعب العالي فانتي بكده بتغيري شكل عمود الفقري ، وبمرور الوقت ممكن انه يتآكل الغضروف الموجود على المفاصل والاربطة في ضهرك.

2- بيضيف ضغط زيادة على القدمين:

توازنك الطبيعي بيتشوه لما بتلبسي كعب عالي ، عشان كده ممكن تواجهي ضغط اضافي على كرات القدمين وده هيأثر على سرعة مشيك, طول خطوتك, ومشيتك.

3- تلف الركبتين:

بسبب قوة الدوران المفرط والضغط الزيادة ، ركبتك هتكون معرضة اكتر للتمزق عند لبس الكعب العالي ، وهيحصل التهاب المفاصل الناتج عن الاهتراء ، المعروف باسم هشاشة العظام في الركبة ، وده بيحصل في اغلب الاحيان للنساء اكتر من الرجال ، ولبس الكعب العالي واحد من الاسباب الرئيسية للمشكلة دي.

4- الم في كاحل القدمين:

عضلات ربلة الساق ممكن تتأثر بسبب الارتفاع المفرط ، وبالتالي بيكون صعب على الكاحلين تحريك القدم للامام اثناء المشي ، بالاضافة ، لان الكاحل مش بيكون في وضعه الطبيعي اثناء لبس الكعب العالي ، ممكن ينقبض وتر العرقوب ، وبمرور الوقت ، ممكن تعاني من حالة التهابية اسمها التهاب وتر اخيل.

5- الوركين هيتأثروا بشكل سلبي:

لو لبستي الكعب العالي فترات طويلة ، ممكن تصابي بألم في الفخد ، وحسب الدراسات ان عضلات الورك المتنية بتبقى مجبرة على البقاء في وضع مرن بشكل دائم ، والانقباض العضلي ده ممكن يسبب بعض المشاكل الصحية بمرور الوقت.

6- ضوفر صوباع رجلك الخنصر ممكن يبقى رقيق وهش:

ممكن كمان تواجهي مشاكل جمالية مش صحية بس ، لان الكعب العالي بيكون ضاغط على الصوابع زيادة ، ضوافرك هتتأثر بشكل سلبي خصوصا الضوفر الخنصر ، ممكن بمرور الوقت تبقى رقيقة وهشة ، او سميكة وصعب قصها.

7- نمو الضوافر تحت الجلد:

لو بالفعل عندك مشكلة نمو الضوافر تحت الجلد ، لازم تفكري مرتين قبل ما تلبسي كعب عالي ، لانه ممكن يخلي الحالة اسوأ ، وممكن يسبب الالم او الاحمرار او حتى العدوى ، ولو انتي مش بتعاني من المشكلة دي ، الكعب العالي هيخلق بيئة مناسبة لتطويرها.

8- تطوير مشكلة اصبع المطرقة:

بسبب اختلال التوازن في العضلات والاوتار والاربطة ، ممكن تصابي بحاجة اسمها “اصبع المطرقة” ، وهو عبارة عن تشوه في القدم ، وبيرجع سبب اصبع المطرقة ان صوابع القدمين مش بتكون في شكلها الطبيعي لانها “مضغوطة” في الجزء الامامي من الشوز.

9- هتعاني من مشكلة الدوالي:

لما تقفي وانتي لابسة كعب عالي ، الدم مش بيتم ضخه بشكل طبيعي في الاوردة بسبب عضلة ربلة الساق المنقبضة ، وبالتالي ممكن تصابي بالدوالي بمرور الوقت ، ولو بالفعل عندك علامات واضحة ليها ، بننصحك تعتمدي على الاحذية الرياضية.

10- القدم مش هتبقى مرنة كالعادة:

كل الحاجات اللي قولناها فوق اكيد هتأثر على مرونة القدمين ، ومش هتبقى قادرة تكوني مرنة ومتحركة زي عادتك ، الضغط الزيادة على عضلاتك ممكن يصعب عليكي انشطتك اليومية ، زي الجري وطلوع ونزول السلم ، عشان كده بننصحك تعملي تدليك للرجل من وقت للتاني.

جربي تمرين التمدد للقدمين:

في تمرين ممكن تعمليه قبل وبعد لبس الكعب العالي لفترات طويلة ، وهو تمرين التمدد.

– حطي كتاب بسمك بوصة واحدة على الارض.

– حطي كورة قدمك اليمين على الكتاب وكعبك على الارض.

– انحني للامام وحاولي تمسكي الكتاب (ممكن تتني ركبتك).

– اثبتي على الوضع ده لمدة 30 ثانية ، وبعدين بدلي للقدم التانية ، وكرريه من 2 – 3 مرات لكل قدم.

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