ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو بتلبسي كعب عالي كل يوم

مافيش شك ان الكعب العالي بيدي اللوك اناقة اكتر ، ولكن لازم ماتنسيش ان صحتك اهم من اي حاجة ، وان الكعب العالي ممكن يسبب بعض المشاكل الصحية الخطيرة على المدى الطويل ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على اضرار الكعب العالي على الجسم لو لبستيه كتير او لفترات طويلة.
اضرار الكعب العالي على الجسم:
1- آلام في الضهر:
هل لاحظتي انك جسمك مايل لقدام بعد لبس الكعب العالي طول اليوم؟ ده بيحصل لانه بتحسي انك محتاجة تخففي الضغط عن ضهرك ، الضهر في وضعه الطبيعي بيكون ليه شكل منحني على شكل حرف C ، ولما بتلبسي الكعب العالي فانتي بكده بتغيري شكل عمود الفقري ، وبمرور الوقت ممكن انه يتآكل الغضروف الموجود على المفاصل والاربطة في ضهرك.
2- بيضيف ضغط زيادة على القدمين:
توازنك الطبيعي بيتشوه لما بتلبسي كعب عالي ، عشان كده ممكن تواجهي ضغط اضافي على كرات القدمين وده هيأثر على سرعة مشيك, طول خطوتك, ومشيتك.
3- تلف الركبتين:
بسبب قوة الدوران المفرط والضغط الزيادة ، ركبتك هتكون معرضة اكتر للتمزق عند لبس الكعب العالي ، وهيحصل التهاب المفاصل الناتج عن الاهتراء ، المعروف باسم هشاشة العظام في الركبة ، وده بيحصل في اغلب الاحيان للنساء اكتر من الرجال ، ولبس الكعب العالي واحد من الاسباب الرئيسية للمشكلة دي.
4- الم في كاحل القدمين:
عضلات ربلة الساق ممكن تتأثر بسبب الارتفاع المفرط ، وبالتالي بيكون صعب على الكاحلين تحريك القدم للامام اثناء المشي ، بالاضافة ، لان الكاحل مش بيكون في وضعه الطبيعي اثناء لبس الكعب العالي ، ممكن ينقبض وتر العرقوب ، وبمرور الوقت ، ممكن تعاني من حالة التهابية اسمها التهاب وتر اخيل.
5- الوركين هيتأثروا بشكل سلبي:
لو لبستي الكعب العالي فترات طويلة ، ممكن تصابي بألم في الفخد ، وحسب الدراسات ان عضلات الورك المتنية بتبقى مجبرة على البقاء في وضع مرن بشكل دائم ، والانقباض العضلي ده ممكن يسبب بعض المشاكل الصحية بمرور الوقت.
6- ضوفر صوباع رجلك الخنصر ممكن يبقى رقيق وهش:
ممكن كمان تواجهي مشاكل جمالية مش صحية بس ، لان الكعب العالي بيكون ضاغط على الصوابع زيادة ، ضوافرك هتتأثر بشكل سلبي خصوصا الضوفر الخنصر ، ممكن بمرور الوقت تبقى رقيقة وهشة ، او سميكة وصعب قصها.
7- نمو الضوافر تحت الجلد:
لو بالفعل عندك مشكلة نمو الضوافر تحت الجلد ، لازم تفكري مرتين قبل ما تلبسي كعب عالي ، لانه ممكن يخلي الحالة اسوأ ، وممكن يسبب الالم او الاحمرار او حتى العدوى ، ولو انتي مش بتعاني من المشكلة دي ، الكعب العالي هيخلق بيئة مناسبة لتطويرها.
8- تطوير مشكلة اصبع المطرقة:
بسبب اختلال التوازن في العضلات والاوتار والاربطة ، ممكن تصابي بحاجة اسمها “اصبع المطرقة” ، وهو عبارة عن تشوه في القدم ، وبيرجع سبب اصبع المطرقة ان صوابع القدمين مش بتكون في شكلها الطبيعي لانها “مضغوطة” في الجزء الامامي من الشوز.
9- هتعاني من مشكلة الدوالي:
لما تقفي وانتي لابسة كعب عالي ، الدم مش بيتم ضخه بشكل طبيعي في الاوردة بسبب عضلة ربلة الساق المنقبضة ، وبالتالي ممكن تصابي بالدوالي بمرور الوقت ، ولو بالفعل عندك علامات واضحة ليها ، بننصحك تعتمدي على الاحذية الرياضية.
10- القدم مش هتبقى مرنة كالعادة:
كل الحاجات اللي قولناها فوق اكيد هتأثر على مرونة القدمين ، ومش هتبقى قادرة تكوني مرنة ومتحركة زي عادتك ، الضغط الزيادة على عضلاتك ممكن يصعب عليكي انشطتك اليومية ، زي الجري وطلوع ونزول السلم ، عشان كده بننصحك تعملي تدليك للرجل من وقت للتاني.
جربي تمرين التمدد للقدمين:
في تمرين ممكن تعمليه قبل وبعد لبس الكعب العالي لفترات طويلة ، وهو تمرين التمدد.
– حطي كتاب بسمك بوصة واحدة على الارض.
– حطي كورة قدمك اليمين على الكتاب وكعبك على الارض.
– انحني للامام وحاولي تمسكي الكتاب (ممكن تتني ركبتك).
– اثبتي على الوضع ده لمدة 30 ثانية ، وبعدين بدلي للقدم التانية ، وكرريه من 2 – 3 مرات لكل قدم.
لو بتعاني من ألم القدمين والركبة والوركين..اعرفي معانا 6 تمارين هتخلصك من الألم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو بتلبسي كعب عالي كل يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.