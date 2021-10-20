وداعاً للمكياج بعد اليوم.. بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي 100% خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية

بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي 100% خافي لعيوب البشرة، كريمات الأساس من أهم ما تفضل جميع السيدات والفتيات اقتنائه كقاعدة مميزة لتثبيت الميكب، ومن الممكن أن نستغني عن مختلف أنواع كريمات الأساس الكيميائية بوصفات تكون طبيعية، وخالية من أي مكونات كيميائية ضارة بالبشرة، ومسببة للتصبغات أو الألوان الداكنة على البشرة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم المقادير الأساسية التي من الممكن أن نقوم باستخدامها لتحضير تلك التركيبة الكريمية من كريمات الأساس، ونتحدث على أهم الفوائد لهذا الكريم.

بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي 100% خافي لعيوب البشرة

أفضل المكونات الطبيعية والتي من خلالها يمكننا أن نقوم بالتحضير لأفضل أنواع كريمات الأساس المكونة من عناصر طبيعية هي التي لها رائع التأثير على البشرة، وليست فقط مجرد وصفة لتثبيت الميكب على الوجه طوال ثماني ساعات في النهار ولكن له أثر أيضا يتعلق بمدى صحة البشرة وخلوها من الندباء والحفر وبقع حب الشباب، كما أن تلك التركيبة الكريمية الغنية بالمكونات والمقادير الطبيعية تعمل على إمداد الجلد بأفضل عوامل الترطيب، والمكونات تكون كما يلي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من النشا.

ملعقة من أي كريم مرطب طبيعي.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة زيت ياسمين.

بودرة تلك.

ربع ملعقة من الكاكاو الخام.

كيف يمكن تحضير تلك التركيبة الكريمية

تلك التركيبة الفعالة الغنية تعد من بين أهم المساحيق التجميلية الطبيعية والتي من اليسير أن يتم تحضيرها بوضع كل المكونات مع بعضها البعض، وبعد المزج الكامل ما بين كل المقادير التي قد سبق التعرف عليها في فقرتنا السابقة نضع المزيج في علبة تكون محكمة الغلق ونضها في الثلاجة ومن الممكن أن يتم استعماله حال الحاجة لذلك.

تطبيق كريم الأساس الطبيعي على الجلد

التطبيق على الجلد يكون باستمرار حيث أن الفوائد للخليط تتحقق بشكل يومي بالتطبيق له بشكل مستمر ويومي فلا حرج من تطبيقه حيث أنه لا يحمل للجلد أي أعراض جانبية، أو مخاطر مثل أنواع الكريمات الأخرى، كما أنه يعد من الكريمات والخلطات الأساسية المعالجة للحساسية، والتصبغ الجلدي والحبوب.