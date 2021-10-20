سر الدقة ولون الميه بتاعت الباذنجان المخلل وسر الحشوة المميزة زي اشهر المحلات طعمة يفتح النفس روعة

الباذنجان المخلل وسر الحشوة المميزة زي اشهر المحلات، الشعب المصري له ذوقه الخاص في تناول الطعام حيث لا يشغل اهتمامه فقط الأطباق الدسمة أو المشهورة من الطواجن أو المحاشي بل يهتم أيضا بالمقبلات مثل مخلل الباذنجان التي لا يمكن تعديه أو الاستغناء عنه خاصة مع بعض الأطباق مثل البامية و الملوخية وكذلك على وجبة الإفطار الشهيرة (الفول والطعمية) لذلك نوضح خطوات الحصول على مخلل الباذنجان بطرق بسيطة. الباذنجان المخلل وسر الحشوة المميزة زي اشهر المحلات الباذنجان المخلل وسر الحشوة المميزة زي اشهر المحلات طريقة عمل مخلل الباذنجان مكونات عمل مخلل الباذنجان ½ كيلو باذنجان أسود أو أبيض رفيع.

أسود أو أبيض رفيع. 3 فص ثوم مفروم.

½ ملعقة ملح.

¼ كوب خل.

كزبرة خضراء.

ملعقة من (فلفل أحمر+كزبرة مطحونة+كمون)

2 فلفل أخضر.

2 ملعقة زيت زيتون.

مقدار من الماء المغلي مضاف عليه 2 ملعقة كبيرة ملح و1/4 كوب خل. خطوات تحضير عمل مخلل الباذنجان ينظف الباذنجان ويزال عنقه ويغسل ويوضع في مقدار الماء فور غليانه.

نصفي الباذنجان فور نضجه ويغسل بالماء البارد ويصفي .

يوضع كل من الثوم المفروم والكزبرة الخضراء والفلفل الأخضر والأحمر والخل والبهارات والملح في وعاء محضر الطعام ونقوم بخلط الجميع.ثم إضافة الزيت والتقليب.

نفتح كل واحدة من الباذنجان طولياً لوضع كمية من الحشو في داخلها.

طولياً لوضع كمية من الحشو في داخلها. يوضع الجميع بعد الحشو في وعاء بلاستيكي مغطى في الثلاجة يتشرب الحشوة وإخراج الكمية المناسبة على الطعام. طريقة تحضير مخلل الباذنجان على الطريقة السورية خطوات تحضير مكونات عمل مخلل الباذنجان ½ ك باذنجان.

¼ كوب زيت زيتون.

ربع كوب خل .

¼ كوب ماء.

3 ملعقة عصير ليمون.

8 فص ثوم مفروم.

كزبرة وفلفل اخضر مفرومين

ملح وفلفل أسود.

رشه من (الكاري والكمون والفلفل الحار) طريقة تحضير مخلل الباذنجان يقطع الباذنجان دوائر أو إحداث شق طولي في كل واحدة، طريقة تحضير ثم يقلي في الزيت الساخن ومخرجه على مناديل ورقية. نقوم بهرس كل من الثوم والفلفل والكزبرة والخل وعصير الليمون وجميع البهارات ومزجها جيدا.

اسكبي الخليط على الباذنجان واخلطيهم معا ثم احتفظي به في برطمان وضعي بين كل طبقة وأخرى مقدار من زيت الزيتون ويغطي ويوضع بالثلاجة لوقت التقديم. الوسوم

الباذنجان المخلل وسر الحشوة المميزة زي اشهر المحلات، الشعب المصري له ذوقه الخاص في تناول الطعام حيث لا يشغل اهتمامه فقط الأطباق الدسمة أو المشهورة من الطواجن أو المحاشي بل يهتم أيضا بالمقبلات مثل مخلل الباذنجان التي لا يمكن تعديه أو الاستغناء عنه خاصة مع بعض الأطباق مثل البامية و الملوخية وكذلك على وجبة الإفطار الشهيرة (الفول والطعمية) لذلك نوضح خطوات الحصول على مخلل الباذنجان بطرق بسيطة. الباذنجان المخلل وسر الحشوة المميزة زي اشهر المحلات الباذنجان المخلل وسر الحشوة المميزة زي اشهر المحلات طريقة عمل مخلل الباذنجان مكونات عمل مخلل الباذنجان ½ كيلو باذنجان أسود أو أبيض رفيع.

أسود أو أبيض رفيع. 3 فص ثوم مفروم.

½ ملعقة ملح.

¼ كوب خل.

كزبرة خضراء.

ملعقة من (فلفل أحمر+كزبرة مطحونة+كمون)

2 فلفل أخضر.

2 ملعقة زيت زيتون.

مقدار من الماء المغلي مضاف عليه 2 ملعقة كبيرة ملح و1/4 كوب خل. خطوات تحضير عمل مخلل الباذنجان ينظف الباذنجان ويزال عنقه ويغسل ويوضع في مقدار الماء فور غليانه.

نصفي الباذنجان فور نضجه ويغسل بالماء البارد ويصفي .

يوضع كل من الثوم المفروم والكزبرة الخضراء والفلفل الأخضر والأحمر والخل والبهارات والملح في وعاء محضر الطعام ونقوم بخلط الجميع.ثم إضافة الزيت والتقليب.

نفتح كل واحدة من الباذنجان طولياً لوضع كمية من الحشو في داخلها.

طولياً لوضع كمية من الحشو في داخلها. يوضع الجميع بعد الحشو في وعاء بلاستيكي مغطى في الثلاجة يتشرب الحشوة وإخراج الكمية المناسبة على الطعام. طريقة تحضير مخلل الباذنجان على الطريقة السورية خطوات تحضير مكونات عمل مخلل الباذنجان ½ ك باذنجان.

¼ كوب زيت زيتون.

ربع كوب خل .

¼ كوب ماء.

3 ملعقة عصير ليمون.

8 فص ثوم مفروم.

كزبرة وفلفل اخضر مفرومين

ملح وفلفل أسود.

رشه من (الكاري والكمون والفلفل الحار) طريقة تحضير مخلل الباذنجان يقطع الباذنجان دوائر أو إحداث شق طولي في كل واحدة، طريقة تحضير ثم يقلي في الزيت الساخن ومخرجه على مناديل ورقية. نقوم بهرس كل من الثوم والفلفل والكزبرة والخل وعصير الليمون وجميع البهارات ومزجها جيدا.

اسكبي الخليط على الباذنجان واخلطيهم معا ثم احتفظي به في برطمان وضعي بين كل طبقة وأخرى مقدار من زيت الزيتون ويغطي ويوضع بالثلاجة لوقت التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الدقة ولون الميه بتاعت الباذنجان المخلل وسر الحشوة المميزة زي اشهر المحلات طعمة يفتح النفس روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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