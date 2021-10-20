تعرفي على طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون ما يشرب نقطة زيت بالطريقة السرية مقرمشة ولذيذة مثل الجاهز

تعرفي على طريقة عمل البطاطس المقرمشة، البطاطس المقلية المقرمشة هي من أكثر المقرمشات المفضلة لدى الكثير ولا يستغنى عنها البعض بجانب جميع الوجبات وقد بدأت الكثير من المطاعم بتقديم البطاطس بأشكال وطرق مختلفة لكى تجذب الأشخاص إليها وخاصة عاشقين البطاطس ولكنها رغم ذلك قد تؤدي إلى حدوث الأضرار وزيادة الوزن نتيجة قليها في كثير من الزيت ولذلك سنقدم لكي سيدتي طريقة قلي البطاطس والحصول عليها مقرمشة ولذيذة بدون أن تشرب الكثير من الزيت. طريقة تحضير البطاطس بدون ما تشرب زيت نقوم أولًا بإشعال الفرن حتى يسخن قبل التجهيز.

نحضر صينية ونضع فيها ورقة من الألومنيوم.

نقوم بتقطيع البطاطس إلى أصابع ونرش عليها الملح.

ونرش عليها الملح. نقوم برص البطاطس في الصينية ونخلط جميع البهارات في طبق مع بعضها ونرشها على البطاطس في الصينية.

نترك جانبًا الزعتر والقرفة حتى تنضج البطاطس.

نقوم بتغطية الصينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة عالية.

بعد خمسة عشر دقيقة نزيل الغطاء و نقلب البطاطس حتى تتحمر على الوجه الآخر ونغطيها مرة أخرى وندخلها الفرن.

على الوجه الآخر ونغطيها مرة أخرى وندخلها الفرن. نخرج الصينية بعد مرور نصف ساعة ويرش عليها القرفة والزعتر وتقدم مع الصوص. طريقة تحضير البطاطس بدون ما تشرب زيت طريقة قلي البطاطس بدون أن تشرب زيت طريقة قلي البطاطس بدون أن تشرب زيت نقوم بتجهيز نفس المكونات السابقة. نضع مقلاة على النار وبها ربع كوب من زيت الزيتون فهو يختلف عن الزيت الآخر ولا يتشرب في الطعام.

نضع أصابع البطاطس ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش اللذيذ ونخرجها على طبق به مناديل ورقية حتى نتخلص من آثار الزيت تمامًا ثم يتم تناولها. الوسوم

تعرفي على طريقة عمل البطاطس المقرمشة، البطاطس المقلية المقرمشة هي من أكثر المقرمشات المفضلة لدى الكثير ولا يستغنى عنها البعض بجانب جميع الوجبات وقد بدأت الكثير من المطاعم بتقديم البطاطس بأشكال وطرق مختلفة لكى تجذب الأشخاص إليها وخاصة عاشقين البطاطس ولكنها رغم ذلك قد تؤدي إلى حدوث الأضرار وزيادة الوزن نتيجة قليها في كثير من الزيت ولذلك سنقدم لكي سيدتي طريقة قلي البطاطس والحصول عليها مقرمشة ولذيذة بدون أن تشرب الكثير من الزيت. طريقة تحضير البطاطس بدون ما تشرب زيت نقوم أولًا بإشعال الفرن حتى يسخن قبل التجهيز.

نحضر صينية ونضع فيها ورقة من الألومنيوم.

نقوم بتقطيع البطاطس إلى أصابع ونرش عليها الملح.

ونرش عليها الملح. نقوم برص البطاطس في الصينية ونخلط جميع البهارات في طبق مع بعضها ونرشها على البطاطس في الصينية.

نترك جانبًا الزعتر والقرفة حتى تنضج البطاطس.

نقوم بتغطية الصينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة عالية.

بعد خمسة عشر دقيقة نزيل الغطاء و نقلب البطاطس حتى تتحمر على الوجه الآخر ونغطيها مرة أخرى وندخلها الفرن.

على الوجه الآخر ونغطيها مرة أخرى وندخلها الفرن. نخرج الصينية بعد مرور نصف ساعة ويرش عليها القرفة والزعتر وتقدم مع الصوص. طريقة تحضير البطاطس بدون ما تشرب زيت طريقة قلي البطاطس بدون أن تشرب زيت طريقة قلي البطاطس بدون أن تشرب زيت نقوم بتجهيز نفس المكونات السابقة. نضع مقلاة على النار وبها ربع كوب من زيت الزيتون فهو يختلف عن الزيت الآخر ولا يتشرب في الطعام.

نضع أصابع البطاطس ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش اللذيذ ونخرجها على طبق به مناديل ورقية حتى نتخلص من آثار الزيت تمامًا ثم يتم تناولها.

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