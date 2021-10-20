اصنعي بنفسك بسكوت الزبدة الهش بمعايير مضبوطة أحلي من الجاهز

بسكوت الزبدة ، من أنواع المخبوزات التي تذوب في الفم بسرعة، وتمتلك رائحة الفانيليا الجميلة التي تعطي له رائحة جميلة وطعم مختلفة عن المخبوزات الأخرى، ويتم تحضيره من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بكل سهولة، ويحتوي على العديد من القيم الغذائية العظيمة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الزبدة الهش بكل سهولة في المنزل. مكونات بسكوت الزبدة مكونات بسكوت الزبدة توجد عدة مكونات بسيطة لعمل البسكويت بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- كوب من الزبدة الباردة. كوب ونصف من السكر البودرة. ثلاث بيضات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلاث أكواب من الدقيق. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الزبدة الهش الخفيف مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الزبدة، والسكر ونخفقهم بسرعة منخفضة حتى يتجانس الخليط.

نقوم بزيادة السرعة حتى نحصل على قوام كريمي وهش ولونه أبيض فاتح.

نقوم بإضافة البيض، والفانيليا بالتدريج مع استمرار الخفق حتى نحصل على قوام المناسب.

ثم نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، ونقلبهم لمدة قصير حتى لا ينشف العجين ويصبح مثل الخبز.

نعجن العجين بواسطة اليد حتى نحصل على العجينة طرية سهلة التشكيل.

نغطي العجين ونرك داخل الثلاجة حتى ترتاح قليلاً وتصبح جاهزة لتشكيل.

نقوم بوضع البسكوت في قمع الحلواني ، ثم نحضر صينية ونفرشها بورق الزبدة ونقوم بتشكيل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي جميل.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نرص البسكوت في أطباق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الزبدة بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها من خلال السطور التالية حتى نحصل على بسكويت بقوام هش ورائع وهى كما يلي:- تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 وضع الصينية على الرف الأوسط. يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى نحصل على بسكويت هش. يفضل عدم عجن البسكوت مدة طولة حتى لا يصبح قاسي وناشف ويصعب تشكيله. عدم وضع كمية كبيرة من البيكنج بودر حتى لا يفرش البسكويت ويون كبير الحجم. الوسوم

بسكوت الزبدة ، من أنواع المخبوزات التي تذوب في الفم بسرعة، وتمتلك رائحة الفانيليا الجميلة التي تعطي له رائحة جميلة وطعم مختلفة عن المخبوزات الأخرى، ويتم تحضيره من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بكل سهولة، ويحتوي على العديد من القيم الغذائية العظيمة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الزبدة الهش بكل سهولة في المنزل. مكونات بسكوت الزبدة مكونات بسكوت الزبدة توجد عدة مكونات بسيطة لعمل البسكويت بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- كوب من الزبدة الباردة. كوب ونصف من السكر البودرة. ثلاث بيضات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلاث أكواب من الدقيق. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الزبدة الهش الخفيف مثل المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الزبدة، والسكر ونخفقهم بسرعة منخفضة حتى يتجانس الخليط.

نقوم بزيادة السرعة حتى نحصل على قوام كريمي وهش ولونه أبيض فاتح.

نقوم بإضافة البيض، والفانيليا بالتدريج مع استمرار الخفق حتى نحصل على قوام المناسب.

ثم نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، ونقلبهم لمدة قصير حتى لا ينشف العجين ويصبح مثل الخبز.

نعجن العجين بواسطة اليد حتى نحصل على العجينة طرية سهلة التشكيل.

نغطي العجين ونرك داخل الثلاجة حتى ترتاح قليلاً وتصبح جاهزة لتشكيل.

نقوم بوضع البسكوت في قمع الحلواني ، ثم نحضر صينية ونفرشها بورق الزبدة ونقوم بتشكيل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي جميل.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نرص البسكوت في أطباق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الزبدة بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها من خلال السطور التالية حتى نحصل على بسكويت بقوام هش ورائع وهى كما يلي:- تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 وضع الصينية على الرف الأوسط. يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى نحصل على بسكويت هش. يفضل عدم عجن البسكوت مدة طولة حتى لا يصبح قاسي وناشف ويصعب تشكيله. عدم وضع كمية كبيرة من البيكنج بودر حتى لا يفرش البسكويت ويون كبير الحجم.

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