جربي وصفة الفازلين المذهلة لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل ونتيجة فورية من أول استعمال

تبحث الكثير من الفتيات على مستوى العالم عن طرق مختلفة لتنعيم الشعر المجعد، وذلك لأنهم يحلمون دائماً بالحصول على شعر ناعم كالحرير، فالشعر من أهم علامات الأنوثة والجمال، ولذلك يلجئون إلى الذهاب لصالونات التجميل لعمل البروتين وغيرها من الطرق التي تحتوي على مواد كيميائية، والتي تساعد على فرد الشعر ولكنها مع الوقت تسبب التقصف والتساقط له، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفة الفازلين السحرية لتنعيم الشعر والتي تحتوي على مكونات طبيعية موجودة في البيت بسهولة.

‏وصفة الفازلين السحرية لفرد الشعر في البيت

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها لتنعيم الشعر، ولكن يجب الالتزام عليها للحصول على أفضل نتيجة، ونحتاج إلى هذه المكونات من أجل تحضير الوصفة:

ملعقة واحدة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

كمية قليلة من النشا.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت السمسم.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من زيت اللوز.

كمية قليلة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت جوز الهند.

أولاً نقوم بوضع كلاً من الفازلين وجل الصبور في وعاء.

ونضع هذا الوعاء فوق حمام مائي ساخن.

ونقوم بإضافة المكونات الباقية إلى خليط الفازلين.

ونقلب بشكل مستمر حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

نقوم باستخدامه من خلال توزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة على الشعر.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

وتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

‏طريقة تحضير وصفة الفازلين لفرد الشعر‏وصفة فرد الشعر في البيت

نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات البسيطة:

عدد اثنين بيضة.

أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة: