معجزة كريم الخميرة الرهيب: لتبييض البشرة ونفخ الخدود فوري2021

نقدم لكم معجزة كريم الخميرة الرهيب ، في التفتيح الفوري ونفخ الخدود من اول استعمال للكريم، ويعتبر من أقوي الكريمات التي تعمل علي حل مشاكل البشرة من نحافة البشرة والاسمرار، واليكم المعجزة الربانية التي سوف تدهشكم من نتائجها الفعالة علي البشرة من اول استخدام للكريم، وسوف تعطيكم بشرة مثالية وخالية من جميع المشاكل وناصعة البياض، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة كريم الخميرة الرهيب لتبييض البشرة ونفخ الخدود فوري 2021.

مكونات عمل معجزة كريم الخميرة الرهيب لتبييض البشرة ونفخ الخدود

سوف نتعرف علي بعض مكونات التي سوف نقوم من خلالهم عمل كريم الخميرة الرهيب في تبييض البشرة ونفخ الخدود فوري وهي كالتالي:-

معلقتين من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

معلقتين من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة للغاية لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تكلفة ولا تعب للحصول علي نتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الخميرة والحليب والنشا ولازم نخلط المكونات الجافة جيدا. ثم ننزل بماء الورد بتدريج مع الخلط الجيد حتي تتجانس المكونات مع بعض البعض جيدا. ثم نستمر في الخلط حتي يصبح خليط كريمي لين ومتجانس وجاهز للاستخدام .

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي ابسط طريقة استخدام الكريم علي البشرة بطريقة سهلة وصحيحة دون اضرار جانبية وهي كما ياتي:-

يجب غسل البشرة وتنظيفها بالغسول الخاص بكم جيدا قبل وضع الكريم عليها.

نقوم بوضع طبقة خفيفة علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع اجزاء البشرة جيدا.

نترك الكريم علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10 دقائق الي 15 دقيقة ثم نغسل البشرة.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر ونصف حتي نحصل علي افضل نتائج من الكريم.

فوائد كريم الخميرة علي البشرة ونتائجه المبهرة

سوف نقدم لكم بعض فوائد الخاصة بكريم الخميرة الذي نال اعجاب الجميع لقوة نتائجه الفعالة علي البشرة من اول استخدام وهي كالاتي:-