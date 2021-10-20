طريقه عمل بسبوسة الحلواني في ثواني المكونات وطريقة التحضير

طريقة عمل بسبوسة الحلواني، هناك بحث مستمر من فئة كبيرة من الأشخاص عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل بسبوسة الحلواني في المنزل بدل من شراءها من الخارج بتكاليف مادية عالية، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الحلواني في المنزل بكل سهولة، كما تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية الموجودة في جميع دول العربية ويمكنكم عمل البسبوسة بالعديد من الأشكال والأنواع يحبها الكثير من الناس بشكل كبير وذلك لطعهما الرائع وطريقتها السهلة للغاية، كما يمكنكم عمل البسبوسة بالقشطة والزبادي بالإضافة إلى عملها بالكاكاو والشكولاتة أيضا تابعوا معانا طريقة التحضير خلال الفقرات القادمة . طريقة عمل بسبوسة الحلواني المكونات : 2 كوب من السميد .

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب الا ربع من السمنة.

نصف كوب من جوز الهند..

كمية من اللوز حسب الرغبة .

كوب من الحليب. طريقة التحضير بسبوسة الحلواني أولا نقوم بوضع كلا من السميد وجوز الهند والسكر والبيكنج بودر في وعاء ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح خليط متجانس ثم بعد ذلك نقوم في وعاء آخر بوضع السمنة ونخلطهم مع بعضهم جيدا، ونضعها بصينية مدهونه بالسمن وذلك بعد خلط جميع المكونات حتى تمتزج تماما مع بعضهم .

نقوم بسكب المزيج في صينية ونقوم بوضع كلا من اللوز وجوز الهند على الوجه .

ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى يصبح لونها ذهبي .

ثم نقوم بإخراج البسبوسة من الفرن ونقوم بتقطيعها.

يمكنكم تقديمها مع كوب من الشاي. وصفة أخرى لإعداد البسبوسة الحلواني المكونات: كوب ونصف من السميد .

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

بيضة واحدة .

كوب من الحليب السائل.

ملعقة ملح صغيرة .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٨ ملاعق من الزبدة طريقة تحضير الوصفة نقوم بخلط كلا من السميد والبيكنج بودر والدقيق والملح والزبدة مع بعضهم في وعاء كبير .

ثم نقوم بعد ذلك بوضع البيض والفانيليا والحليب السائل ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس .

نحضر صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزبدة ثم نقوم بتوزيع العجينة في الصينية .

نقوم بتقطيع العجينة إلى مربعات ثم نرص اللوز على كل قطعة.

نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن ونتركها لمدة ثلاثين دقيقة حتى تنضج.

ثم نقوم بوضع الشربات عليها بعد ذلك . الوسوم

طريقة عمل بسبوسة الحلواني، هناك بحث مستمر من فئة كبيرة من الأشخاص عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل بسبوسة الحلواني في المنزل بدل من شراءها من الخارج بتكاليف مادية عالية، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الحلواني في المنزل بكل سهولة، كما تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية الموجودة في جميع دول العربية ويمكنكم عمل البسبوسة بالعديد من الأشكال والأنواع يحبها الكثير من الناس بشكل كبير وذلك لطعهما الرائع وطريقتها السهلة للغاية، كما يمكنكم عمل البسبوسة بالقشطة والزبادي بالإضافة إلى عملها بالكاكاو والشكولاتة أيضا تابعوا معانا طريقة التحضير خلال الفقرات القادمة . طريقة عمل بسبوسة الحلواني المكونات : 2 كوب من السميد .

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب الا ربع من السمنة.

نصف كوب من جوز الهند..

كمية من اللوز حسب الرغبة .

كوب من الحليب. طريقة التحضير بسبوسة الحلواني أولا نقوم بوضع كلا من السميد وجوز الهند والسكر والبيكنج بودر في وعاء ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح خليط متجانس ثم بعد ذلك نقوم في وعاء آخر بوضع السمنة ونخلطهم مع بعضهم جيدا، ونضعها بصينية مدهونه بالسمن وذلك بعد خلط جميع المكونات حتى تمتزج تماما مع بعضهم .

نقوم بسكب المزيج في صينية ونقوم بوضع كلا من اللوز وجوز الهند على الوجه .

ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى يصبح لونها ذهبي .

ثم نقوم بإخراج البسبوسة من الفرن ونقوم بتقطيعها.

يمكنكم تقديمها مع كوب من الشاي. وصفة أخرى لإعداد البسبوسة الحلواني المكونات: كوب ونصف من السميد .

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

بيضة واحدة .

كوب من الحليب السائل.

ملعقة ملح صغيرة .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٨ ملاعق من الزبدة طريقة تحضير الوصفة نقوم بخلط كلا من السميد والبيكنج بودر والدقيق والملح والزبدة مع بعضهم في وعاء كبير .

ثم نقوم بعد ذلك بوضع البيض والفانيليا والحليب السائل ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس .

نحضر صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزبدة ثم نقوم بتوزيع العجينة في الصينية .

نقوم بتقطيع العجينة إلى مربعات ثم نرص اللوز على كل قطعة.

نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن ونتركها لمدة ثلاثين دقيقة حتى تنضج.

ثم نقوم بوضع الشربات عليها بعد ذلك .

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