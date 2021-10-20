تشيز كيك البرتقال الباردة اللذيذة بالخطوات

تعد تشيز كيك البرتقال من الأنواع اللذيذة للكيك البارد، و التى يفضلها الكثير من الناس والأطفال يحبونه كثيراً، لأنها تجمع بين مزيج من البسكويت والجبنة الكريم والكريم شانتيه وجميعها مكونات يعشقها الأطفال والكبار، كما أنها مفيدة ومغذية جداً للجسم لأنها تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وكذلك الاستفادة ثمار وقشور وعصير برتقال بما فيه من الفوائد العظيمة والفيتامينات وخصوصاً فيتامين سي الذى تحتاجه فى هذه الأيام مع قرب دخول فصل الشتاء فهو يحمى من الأمراض ويساعد فى علاج نزلات البرد، لذلك قررنا عمل هذه الوصفة الجميلة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تشيز كيك البرتقال الباردة بالتفصيل.

مكونات تشيز كيك البرتقال الباردة

تتكون تشيز كيك البرتقال الباردة من مكونات بسيطة ولكن قد تكون مكلفة شيئاً ما وهى كالتالي:

١١/٢ باكيت من البسكويت السادة.

٣/٤ كوب من الزبدة السايحة.

قشر برتقالة.

٢ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

١١/٢ كوب من عصير البرتقال.

٩ شرائح من الجلاتين.

٤٠٠ جرام من الجبنة الكريمى.

٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

كوب من الكريمة السائلة.

٢ كيس من الكريم شانتيه.

١١/٢ كوب من عصير البرتقال الطبيعى.

٨ شرائح من الجلاتين.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل تشيز كيك البرتقال الباردة لها ثلاث خطوات رئيسية وقت تأخذ وقت طويل فى إعدادها ولكن بعدها سوف تستمتعين بالطعم الجميل وهى كمايلي: