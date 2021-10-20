تشيز كيك البرتقال الباردة اللذيذة بالخطوات

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تعد تشيز كيك البرتقال من الأنواع اللذيذة للكيك البارد، و التى يفضلها الكثير من الناس والأطفال يحبونه كثيراً، لأنها تجمع بين مزيج من البسكويت والجبنة الكريم والكريم شانتيه وجميعها مكونات يعشقها الأطفال والكبار، كما أنها مفيدة ومغذية جداً للجسم لأنها تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وكذلك الاستفادة ثمار وقشور وعصير برتقال بما فيه من الفوائد العظيمة والفيتامينات وخصوصاً فيتامين سي الذى تحتاجه فى هذه الأيام مع قرب دخول فصل الشتاء فهو يحمى من الأمراض ويساعد فى علاج نزلات البرد، لذلك قررنا عمل هذه الوصفة الجميلة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تشيز كيك البرتقال الباردة بالتفصيل.مكونات تشيز كيك البرتقال الباردة
تتكون تشيز كيك البرتقال الباردة من مكونات بسيطة ولكن قد تكون مكلفة شيئاً ما وهى كالتالي:
- ١١/٢ باكيت من البسكويت السادة.
- ٣/٤ كوب من الزبدة السايحة.
- قشر برتقالة.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.
- ١١/٢ كوب من عصير البرتقال.
- ٩ شرائح من الجلاتين.
- ٤٠٠ جرام من الجبنة الكريمى.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- كوب من الكريمة السائلة.
- ٢ كيس من الكريم شانتيه.
- ١١/٢ كوب من عصير البرتقال الطبيعى.
- ٨ شرائح من الجلاتين.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة عمل تشيز كيك البرتقال الباردة لها ثلاث خطوات رئيسية وقت تأخذ وقت طويل فى إعدادها ولكن بعدها سوف تستمتعين بالطعم الجميل وهى كمايلي:
- فى الأول هنعمل الطبقة الأولى فى الكبة او المطحنة هنطحن البسكويت.
- ثم نضيف اليه الزبدة السايحة وبشر البرتقال وملعقتين من عصير البرتقال ونخلطهم جيداً فى الكبة حتى يمتزجوا تماماً.
- نحضر قالب الكيك إللى بيفتح ونغلفه بورق الزبدة من الداخل وعلى الجوانب.
- ثم نضع فيه خليط البسكويت ونضغط عليه كويس جداً.
- بعد ذلك نجهز الطبقة الثانية ونحضر وعاء ونضع فيه ١١/٢ من عصير البرتقال وتكسر عليه ٩ شرائح من الجلاتين ونقلبهم مع بعض ونتركهم لمدة ٥دقائق ثم نذوبها على البخار.
- بعد ذلك نحضر بولة ونضع بها الجبنة الكريمي وملعقتين من السكر البودرة، ونخفقهم مع بعض جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم.
- ثم نضيف إليهم الكريمة السائلة كويسين من الكريم شانتيه.
- نخفقهم مع بعض جيداً ثم نضيف عليهم خليط البرتقال والجلاتينة بدرجة حرارة تعرفونها حتى يصبح الخليط ناعم الشكل.
- ثم نضعه فوق طبقة البسكوت ونستمر سطحه ثم ندخلها الثلاجة لمدة ٣ ساعات.
- بعد ذلك نقوم بتحضير آخر طبقة بوضع كوب ونصف من عصير البرتقال وعليهم ٨ شرائح من الجلاتين ونقلبهم وذويهم على البخار بعد مرور ٥ دقائق.
- ثم نضيف عليها ملعقتين من السكر ونتركها حتى تبرد بدرجة حرارة الغرفة.
- توزع القليل منها فوق طبقة الكريمة ثم نقوم بتوزيع شرائح البرتقال حول القالب.
- نوزع باقى كمية العصير ونعيد إدخالها الثلاجة مرة أخرى لمدة ٤ ساعات أو ليلة كاملة.
- نخرجها من الثلاجة ونزيلها من القالب ونزيل ورق الزبدة من الجوانب ونقدمها وبالف صحة وعافية.
الوسوم
تعد تشيز كيك البرتقال من الأنواع اللذيذة للكيك البارد، و التى يفضلها الكثير من الناس والأطفال يحبونه كثيراً، لأنها تجمع بين مزيج من البسكويت والجبنة الكريم والكريم شانتيه وجميعها مكونات يعشقها الأطفال والكبار، كما أنها مفيدة ومغذية جداً للجسم لأنها تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وكذلك الاستفادة ثمار وقشور وعصير برتقال بما فيه من الفوائد العظيمة والفيتامينات وخصوصاً فيتامين سي الذى تحتاجه فى هذه الأيام مع قرب دخول فصل الشتاء فهو يحمى من الأمراض ويساعد فى علاج نزلات البرد، لذلك قررنا عمل هذه الوصفة الجميلة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تشيز كيك البرتقال الباردة بالتفصيل.مكونات تشيز كيك البرتقال الباردة
تتكون تشيز كيك البرتقال الباردة من مكونات بسيطة ولكن قد تكون مكلفة شيئاً ما وهى كالتالي:
- ١١/٢ باكيت من البسكويت السادة.
- ٣/٤ كوب من الزبدة السايحة.
- قشر برتقالة.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.
- ١١/٢ كوب من عصير البرتقال.
- ٩ شرائح من الجلاتين.
- ٤٠٠ جرام من الجبنة الكريمى.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- كوب من الكريمة السائلة.
- ٢ كيس من الكريم شانتيه.
- ١١/٢ كوب من عصير البرتقال الطبيعى.
- ٨ شرائح من الجلاتين.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة عمل تشيز كيك البرتقال الباردة لها ثلاث خطوات رئيسية وقت تأخذ وقت طويل فى إعدادها ولكن بعدها سوف تستمتعين بالطعم الجميل وهى كمايلي:
- فى الأول هنعمل الطبقة الأولى فى الكبة او المطحنة هنطحن البسكويت.
- ثم نضيف اليه الزبدة السايحة وبشر البرتقال وملعقتين من عصير البرتقال ونخلطهم جيداً فى الكبة حتى يمتزجوا تماماً.
- نحضر قالب الكيك إللى بيفتح ونغلفه بورق الزبدة من الداخل وعلى الجوانب.
- ثم نضع فيه خليط البسكويت ونضغط عليه كويس جداً.
- بعد ذلك نجهز الطبقة الثانية ونحضر وعاء ونضع فيه ١١/٢ من عصير البرتقال وتكسر عليه ٩ شرائح من الجلاتين ونقلبهم مع بعض ونتركهم لمدة ٥دقائق ثم نذوبها على البخار.
- بعد ذلك نحضر بولة ونضع بها الجبنة الكريمي وملعقتين من السكر البودرة، ونخفقهم مع بعض جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم.
- ثم نضيف إليهم الكريمة السائلة كويسين من الكريم شانتيه.
- نخفقهم مع بعض جيداً ثم نضيف عليهم خليط البرتقال والجلاتينة بدرجة حرارة تعرفونها حتى يصبح الخليط ناعم الشكل.
- ثم نضعه فوق طبقة البسكوت ونستمر سطحه ثم ندخلها الثلاجة لمدة ٣ ساعات.
- بعد ذلك نقوم بتحضير آخر طبقة بوضع كوب ونصف من عصير البرتقال وعليهم ٨ شرائح من الجلاتين ونقلبهم وذويهم على البخار بعد مرور ٥ دقائق.
- ثم نضيف عليها ملعقتين من السكر ونتركها حتى تبرد بدرجة حرارة الغرفة.
- توزع القليل منها فوق طبقة الكريمة ثم نقوم بتوزيع شرائح البرتقال حول القالب.
- نوزع باقى كمية العصير ونعيد إدخالها الثلاجة مرة أخرى لمدة ٤ ساعات أو ليلة كاملة.
- نخرجها من الثلاجة ونزيلها من القالب ونزيل ورق الزبدة من الجوانب ونقدمها وبالف صحة وعافية.
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