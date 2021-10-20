سبراي الروز ماري والقرنفل أقوي وصفة طبيعية لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساقط

يعد سبراي الروز ماري والقرنفل ، من أقوى الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، وينصح به خبراء التجميل من أجل الحفاظ على بنية من الشعر، وعلاج التساقط، ودائماً تبحث الفتيات والسيدات عن طرق مختلفة، من أجل تحسين صحة الشعر وزيادة نموه وكثافته، لذا سوف نقدم لكم هذه الوصفة الطبيعية، التي تحتوي على الروز ماري الغني بالخصائص المضادة للأكسدة لحماية الشعر من التلف، وحث بصيلات الشعر على النمو من خلال زيادة تدفق الدورة الدموية إلى بصيلات الشعر وتغذيتها، بالإضافة إلى ترطيب فروة الرأس وتوفير بيئة مناسبة لنموه، وأيضاً تحتوي على القرنفل الذي يساعد على نمو الشعر والحماية من الصلع، كما تعمل الألياف الغني بها على تكثيف وتقوية جذور بصيلات الشعر وتنشيط الدورة الدموية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل سبراي الروز ماري والقرنفل.

تتكون وصفة الروز ماري والقرنفل من مكونات بسيطة جداً، وهى كالآتي:-

1 ملعقة كبيرة روزماري.

كوب من الماء الساخن.

1 ملعقة كبيرة من القرنفل.

يتم تحضير سبراي الروز ماري والقرنفل للشعر بالخطوات البسيطة الآتية:-

نضع ملعقة كبيرة من الروز ماري، وملعقة كبيرة من القرنفل في زجاجة، ثم نضيف كوب من الماء الساخن مع التقليب، ثم نغلق الزجاجة جيداً ونتركها لمدة ليلة كاملة. بعد ذلك نصفي الخليط، ثم نضع الماء المستخلص من الروز ماري والقرنفل في بخاخ نظيف، ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام. يتم استخدم الوصفة يومياً على فروه الرأس بعد غسل الشعر مع التدليك، ولا يتم غسل الشعر بعدها. تدوم مدة صلاحية الخلطة أسبوع بشرط الحفظ في الثلاجة. يجب المداومة على استخدام الوصفة لمدة ثلاثة أشهر لنتائج أفضل.

فوائد الروز ماري للشعر



يعتبر الروز ماري من أكثر المواد الطبيعية فائدة للشعر، ومن أهم فوائده ما يلي:-