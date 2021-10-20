اصنعي بنفسك كريم النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر وتنعيمه من أول استعمال

يعتبر كريم النشا وزيت الزيتون من أقوى الكريمات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول استعمال، حيث تعاني أغلب النساء من مشكلة الشعر المجعد وتجد صعوبة كبيرة عند تمشيطه، لكن مع هذا الكريم الرائع سوف نتخلص من هذه المشكلة للأبد، والذي يعتبر كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، كما تعمل على تنعيمه وتغذيته من الجذور بسبب احتوائه على فيتامين هـ والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون الرائع في فرد الشعر الخشن والمجعد من أول استعمال بالمنزل. مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون يحتوي هذا الكريم الطبيعي على بعض المكونات الرائعة في علاج مشكلة الشعر المجعد وهى كما يلي:- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب واحد من حليب جوز الهند.

أربعة ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة نشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب في فرد الشعر الخشن وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع بداخله زيت الزيتون، وحليب جوز الهند. نقوم بإحضار وعاء أخر ونمزج به الليمون والنشا جيداً. نقوم بخلط مزيج الليمون والنشا على الخليط الأول، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات على نار تكون هادئة، ثم نتركها حتى تتكثف. نرفع الخليط من على النار، ثم نتركه حتى يبرد تماماً. نقوم بوضع الخليط على الشعر كله، باستخدام أصابع اليد أو فرشاة، ثم نقوم بتغطية الشعر بقبعة حمام. نقوم بلف الشعر بواسطة منشفة رطبة تكون ساخنة، أو باستعمال جهاز مجفف الشعر. نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ثم نقوم بتسريحة بمشط تكون أسنانه رفيعة يجب أن نتجنب وضع عصير الليمون على الشعر المصبوغ، لأنه يعمل على تلاشي الصبغة. فوائد زيت الزيتون للشعر هناك العديد من الفوائد التي يحتوي زيت الزيتون وهى كما يلي:- يحمي فروة الرأس من الالتهابات والحفاظ على صحتها.

يعمل على تقوية الشعر وحمايته من التلف ويجعله أكثر صحة وكفاءة.

يمنع سقوط الشعر وتكسره ويقوي الشعر الضعيف من الجذور.

يعمل على ترطيب الشعر، وذلك من خلال التغلغل في الشعر من العمق. الوسوم

يعتبر كريم النشا وزيت الزيتون من أقوى الكريمات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول استعمال، حيث تعاني أغلب النساء من مشكلة الشعر المجعد وتجد صعوبة كبيرة عند تمشيطه، لكن مع هذا الكريم الرائع سوف نتخلص من هذه المشكلة للأبد، والذي يعتبر كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، كما تعمل على تنعيمه وتغذيته من الجذور بسبب احتوائه على فيتامين هـ والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون الرائع في فرد الشعر الخشن والمجعد من أول استعمال بالمنزل. مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون يحتوي هذا الكريم الطبيعي على بعض المكونات الرائعة في علاج مشكلة الشعر المجعد وهى كما يلي:- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب واحد من حليب جوز الهند.

أربعة ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة نشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب في فرد الشعر الخشن وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع بداخله زيت الزيتون، وحليب جوز الهند. نقوم بإحضار وعاء أخر ونمزج به الليمون والنشا جيداً. نقوم بخلط مزيج الليمون والنشا على الخليط الأول، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات على نار تكون هادئة، ثم نتركها حتى تتكثف. نرفع الخليط من على النار، ثم نتركه حتى يبرد تماماً. نقوم بوضع الخليط على الشعر كله، باستخدام أصابع اليد أو فرشاة، ثم نقوم بتغطية الشعر بقبعة حمام. نقوم بلف الشعر بواسطة منشفة رطبة تكون ساخنة، أو باستعمال جهاز مجفف الشعر. نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ثم نقوم بتسريحة بمشط تكون أسنانه رفيعة يجب أن نتجنب وضع عصير الليمون على الشعر المصبوغ، لأنه يعمل على تلاشي الصبغة. فوائد زيت الزيتون للشعر هناك العديد من الفوائد التي يحتوي زيت الزيتون وهى كما يلي:- يحمي فروة الرأس من الالتهابات والحفاظ على صحتها.

يعمل على تقوية الشعر وحمايته من التلف ويجعله أكثر صحة وكفاءة.

يمنع سقوط الشعر وتكسره ويقوي الشعر الضعيف من الجذور.

يعمل على ترطيب الشعر، وذلك من خلال التغلغل في الشعر من العمق.

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