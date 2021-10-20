طريقة عمل المبشور السعودي أو الحجازي مزيج من اللحم الشهي بصوص الزبادي والأرز الأبيض

طبق المبشور السعودي من الأطباق الشهية التي يتميز بها المطبخ السعودي في منطقة الحجاز يتكون من خليط اللحم والثوم ويضاف إليه البهارات ويشكل على هيئة كرات ويتم الشوي على الفحم كما يعد المبشور السعودي أو الحجازي من الأطباق السهلة التي يمكن تحضيرها في اقل وقت ممكن وعادة ما تشبه إلى حد ما الكباب يقدم مع صوص الزبادي والأرز الأبيض.

طريقة عمل المبشور السعودي و مقاديره

يعد المبشور السعودي من احدي أنواع الأطباق الأساسية الشهية طيبة الطعم التي تشتهر في السعودية.

المقادير..

نصف كيلو لحمة ناعمة.

ثمره بصل صغيره الحجم.

عدد 5 فصوص ثوم مفهوم.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي.

مكونات صلصة الزبادي..

فصوص ثوم مفرومين فرم ناعم.

2 كوب زبادي.

ملح وفلفل اسود حسب المطلوب

بقدونس اخضر طازج مفروم.

للتزيين..

2 ملعقة كبيرة صنوبر محمص.

طريقة تحضير المبشور السعودي

أولا نغسل الأرز بالماء الجاري البارد وينقع فيه لمدة عشر دقائق.

نضع قدر متوسط الحجم على نار هادئة ثم يضاف إليه الماء المغلي ثم الأرز والملح لمدة عشر دقائق.

يصفى الأرز من الماء جيدا ويوضع في صحن جانبي.

وبعد يضاف إلي الأرز الزبد و يقلب جيدا ثم يقدم.

تجهيز كرات اللحم..

أولا نبشر البصل جيدا ثم نهرس فصوص الثوم ونضعهم سويا في وعاء ونضيف عليهم كمية الزيت النباتي والبهارات من الملح و الفلفل الأسود و تخلط كل المكونات جيدا مع بعضها.

يضاف عليهم اللحم ونخلط المكونات ثم نعجنهم سويا إلى أن تمتزج المكونات مع بعضها جيدا و تتشكل لدينا عجينة متماسكة.

يتم تقسيم كرات اللحم إلي كرات متساوية الحجم.

نحضر أسياخ ونشك كرات اللحم ونرصهم في طبق ثم نضعهم في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نقوم بتجهيز منقل الفحم ونشوى المبشور السعودي أو الحجازي إلى أن ينضج و تخرج منه رائحة ذكية.

ترص أسياخ المبشور في طبق.

نحضر قدر ونصع فيه الثوم والزبادي و يتبل بالملح والفلفل ويرفع من على النار ويترك لمدة ثلاث دقائق إلي أن يسخن. يذوب السمن ثم يضاف إليه البقدونس المفروم ويقلب جيدا ويرفع من على النار ويترك جانبا.

طريقة تحضير صوص الزبادي

تزيين صحن المبشور السعودي..