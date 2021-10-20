وصفات طبيعية لتقشير البشرة ونصائح للحفاظ على نضارة بإشراقة جذابة

وصفات طبيعية لتقشير البشرة ونصائح للحفاظ على نضارة للظهور بمظهر جذابة كما يعمل تقشير البشرة على علاج حب الشباب والكثير من المشاكل الجلدية المختلفة والندبات والتجاعيد والتصبغات الجلدية من خلال هذا المقال سوف نقدم بعض من النصائح لتقشير البشرة بالإضافة إلى الوصفات الطبيعية المنزلية لمن ترغب في الحصول على بشرة نقية ذو نضارة جميلة.

وصفة طبيعية لتقشير البشرة

نقدم لكى سيدتي أفضل وصفات تساعدك على تقشير البشرة لتحصلي على بشرة نقية ومشرقة فتابعي وصفاتنا إلا وهي:

المكونات..

زيت الزيتون البكر..

احضري ملعقة صغيرة من السكر البني.

قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز.

التحضير..

تخلط كل هذه المكونات من قطرات زيت الزيتون البكر والسكر البني جيدا.

طريقة الاستخدام..

أولا نظفي بشرتك جيدا بالماء و لا يوجد اثر للكريمات أو للمكياج على البشرة قبل استخدام المقشر.

خذي كمية من المقشر ودلكي بها وجهك على شكل حركات دائرية لمدة ثلاث دقائق على الأقل هذه الكمية تعمل على إزالة الخلايا الميتة من على البشرة.

في النهاية اشطفي الوجه بالماء الدافئ لتفتيح المسام المسدودة.

وصفة مقشر العسل والسكر

المكونات..

ملعقة صغيرة سكر بني.

ملعقة صغيرة عسل.

التحضير..

احضري بوله صغيرة وضعي السكر والعسل وامزجي المكونين معا وبعد قومي بترطيب أصابع اليد ثم وزعي الخليط بالتساوي على الوجهة مع التدليك بعض من الدقائق ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة مقشر البشرة البرتقال والعسل والسكر

المكونات..

مقدار ثلاث ملاعق كبيره من عصير البرتقال.

ملعقه كبيره من العسل والسكر.

بضع قطرات من زيت الزيتون الطبيعي.

خطوات التحضير..

قومي بمزج العسل والسكر مع عصير البرتقال.

وبعد ضيفي بضع قطرات من زيت الزيتون وقلبي جيدا.

بليلى أصابع اليد من المزيج على وجهك وحركي حركة دائرية يستعمل مرتين في الأسبوع .

تتعرض بشرة الوجه للعديد من المشاكل فتابعوا معنا أهم الطرق للتخلص من هذه المشاكل واليكم بعض النصائح الهامة والتي نقدمها من خلال استخدام تقشير البشرة الطبيعي. شرب الماء بكميات كافيه طوال اليوم هذه الطريقة افضل للتخلص دائما من جميع مشاكل البشرة وتعطي لها نضارة واشراقة وللتخلص من التجاعيد والحبوب و الرؤوس السوداء. تحتاج طريقة شرب الماء لتحسين بشرة الوجه وتجنب المشاكل حوالي ثلاثة أشهر. من الضروري تناول الأوراق الطبيعية الخضراء من الصلطة بشكل يومي ومنها الجزر والجرجير والفلفل الألوان والطماطم والخيار. احرصي على البعد عن الشمس قدر الإمكان لأنها تضر بالبشرة والشعر. البعد كل البعد عن التدخين. عدم تناول الأكل الغير صحي. يجب ممارسة الرياضة.

نصائح للحفاظ على البشرة

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال وتعرفنا على أبسط الطرق و أسهل و أرخص الوصفات الغير مكلفة والطبيعية للحصول على بشرة نضرة وبراقة.