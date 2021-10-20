طريقة عمل اللانشون في البيت.. اتعلمي ازاي تعملية بطريقة سهلة ومكوناتة طبيعية ومضمونة 100%

طريقة عمل اللانشون في البيت، يعتبر اللانشون من الأكلات المحببة للجميع، وعلي الرغم من معرفة الجميع بمدي خطورتة وتحذير الأطباء من تناولة، وأيضاً نصائحهم بالأبتعاد عنه وعدم شراءة من الخارج، ومع كل هذة النصائح والتحذيرات نلاحظ تناول الكبار والصغار للانشون، ومع تلك الحديث عن البعد عن تناولة تسعي الأمهات الي طريقة عمل اللانشون في المنزل وبمكونات طبيعية بدلاً من شراءة من الخارج، أو أن نحرم أطفالنا منه، لذلك سوف نتحدث عن طريقة عملة في المنزل وبطريقة سهلة ومكونات نظيفة وطبيعية. طريقة عمل اللانشون في البيت طريقة عمل اللانشون في البيت المكونات 4 مكعب من المرقة.

5 مكعب من جبنة الكريمة.

1 كأس من الطحين.

1 كأس من الزيت.

6 حبات من البيض.

1/2 ملعقة من الحبهان البودر.

1/2 ملعقة من البصل البودر.

1/2 ملعقة من الثوم البودر.

1/2 ملعقة من البابريكا.

لون طعام أحمر. طريقة التحضير نقوم بتحضير وعاء ونضع داخلة الجبنة، والزيت، والطحين، والمرقة، والبيض، ثم نخلطهم جيداً.

نضيف جميع التوابل وهي الثوم البودر، والبصل البودر، والبابريكا، والحبهان، ولون الطعام.

نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تشغيله وخلط المكونات مع بعض.

نجهز كيس حراري، ونضع جزء من الخليط داخلة، ونقوم بلفة علي شكل اسطوانة.

نحضر إناء به ماء، ونضعة علي النار حتي الغليان، ثم نضع اللانشون بداخلة.

نترك اللانشون علي النار لمدة ساعة تقريباً، حتي نلاحظ أن اللانشون قد نضج.

نخرج اللانشون من الإناء، ونتركة حتي يبرد، ثم نقطعة حسب الرغبة. طريقة عمل اللانشون بالفراخ طريقة عمل اللانشون بالفراخ المكونات 1/4 كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

1/2 كأس من الزيت.

1/2 كأس من الطحين.

1/4 ملعقة من الفلفل الاسود.

1/2 ملعقة من البابريكا.

1/2 ملعقة من الزنجبيل البودر.

1 ملعقة من البصل المفروم.

1 معلقة من البصل البودر.

1 ملعقة من الملح.

2 قطعة من الجبنة النستو.

1 مكعب من المرقة.

3 حبات من البيض. طريقة التحضير نفرم الدجاج جيداً، ثم نتركها جانباً، ثم يتم إحضار البيض ونضربة بالمضرب، ثم نضيف المرقة والتوابل في الكبة، ثم نضع الدجاج ويتم خلطهم جيداً بواسطة الكبة.

نضع الطحين علي الخليط ونخلطهم، ثم الزيت، مع الإستمرار في الخلط، حتي نلاحظ أن الخليط ناعم وتقيل.

نصب الخليط في كيس حراري، ونلفة علي شكل روول، ويتم غلقة جيدا، ثم نلفة باسترتش، ونغلقة، ثم يلف بورق من الفويل.

نجهز اناء به ماء مغلي، ونضع داخلة اللانشون، وحبهان، وملح، وورق لورا، ثم نتركة لمدة ساعة تقريباً، وإذا قلت الماء نقوم بتزويدها.

نخرج اللانشون من الماء الساخن، ونقوم بالتخلص من الفويل، ونتركة ربع ساعة ثم نتخلص من الورق الاسترتش.

يتم إدخال اللانشون في الثلاجة لمدة 2 ساعة تقريباً قبل استخدامة. الوسوم

طريقة عمل اللانشون في البيت، يعتبر اللانشون من الأكلات المحببة للجميع، وعلي الرغم من معرفة الجميع بمدي خطورتة وتحذير الأطباء من تناولة، وأيضاً نصائحهم بالأبتعاد عنه وعدم شراءة من الخارج، ومع كل هذة النصائح والتحذيرات نلاحظ تناول الكبار والصغار للانشون، ومع تلك الحديث عن البعد عن تناولة تسعي الأمهات الي طريقة عمل اللانشون في المنزل وبمكونات طبيعية بدلاً من شراءة من الخارج، أو أن نحرم أطفالنا منه، لذلك سوف نتحدث عن طريقة عملة في المنزل وبطريقة سهلة ومكونات نظيفة وطبيعية. طريقة عمل اللانشون في البيت طريقة عمل اللانشون في البيت المكونات 4 مكعب من المرقة.

5 مكعب من جبنة الكريمة.

1 كأس من الطحين.

1 كأس من الزيت.

6 حبات من البيض.

1/2 ملعقة من الحبهان البودر.

1/2 ملعقة من البصل البودر.

1/2 ملعقة من الثوم البودر.

1/2 ملعقة من البابريكا.

لون طعام أحمر. طريقة التحضير نقوم بتحضير وعاء ونضع داخلة الجبنة، والزيت، والطحين، والمرقة، والبيض، ثم نخلطهم جيداً.

نضيف جميع التوابل وهي الثوم البودر، والبصل البودر، والبابريكا، والحبهان، ولون الطعام.

نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تشغيله وخلط المكونات مع بعض.

نجهز كيس حراري، ونضع جزء من الخليط داخلة، ونقوم بلفة علي شكل اسطوانة.

نحضر إناء به ماء، ونضعة علي النار حتي الغليان، ثم نضع اللانشون بداخلة.

نترك اللانشون علي النار لمدة ساعة تقريباً، حتي نلاحظ أن اللانشون قد نضج.

نخرج اللانشون من الإناء، ونتركة حتي يبرد، ثم نقطعة حسب الرغبة. طريقة عمل اللانشون بالفراخ طريقة عمل اللانشون بالفراخ المكونات 1/4 كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

1/2 كأس من الزيت.

1/2 كأس من الطحين.

1/4 ملعقة من الفلفل الاسود.

1/2 ملعقة من البابريكا.

1/2 ملعقة من الزنجبيل البودر.

1 ملعقة من البصل المفروم.

1 معلقة من البصل البودر.

1 ملعقة من الملح.

2 قطعة من الجبنة النستو.

1 مكعب من المرقة.

3 حبات من البيض. طريقة التحضير نفرم الدجاج جيداً، ثم نتركها جانباً، ثم يتم إحضار البيض ونضربة بالمضرب، ثم نضيف المرقة والتوابل في الكبة، ثم نضع الدجاج ويتم خلطهم جيداً بواسطة الكبة.

نضع الطحين علي الخليط ونخلطهم، ثم الزيت، مع الإستمرار في الخلط، حتي نلاحظ أن الخليط ناعم وتقيل.

نصب الخليط في كيس حراري، ونلفة علي شكل روول، ويتم غلقة جيدا، ثم نلفة باسترتش، ونغلقة، ثم يلف بورق من الفويل.

نجهز اناء به ماء مغلي، ونضع داخلة اللانشون، وحبهان، وملح، وورق لورا، ثم نتركة لمدة ساعة تقريباً، وإذا قلت الماء نقوم بتزويدها.

نخرج اللانشون من الماء الساخن، ونقوم بالتخلص من الفويل، ونتركة ربع ساعة ثم نتخلص من الورق الاسترتش.

يتم إدخال اللانشون في الثلاجة لمدة 2 ساعة تقريباً قبل استخدامة.

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