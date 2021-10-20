طريقة بسبوسة حلواني بالزبادي بدقيق سميد خطوة بخطوة

طريقة بسبوسة زبادي حلى دقيق سميد بالعسل، من أشهر حلويات الشرقية في أغلب الدول العربية وتعد في محلات الحلواني ويتلهف على شراءها الكثيرين لما لها من طعم رائع وقوام طري وهش وتنال إعجاب كل من يتناولها، وتعد البسبوسة الطرية من حلويات التي تسقى بالقطر أو السيرب عسل الحلويات، وبسبوسة زبادي من وصفات سهلة تجهيز بمكونات بسيطة جدا، وتختلف طرق عمل البسبوسة باختلاف الدولة التي تعد فيها، كما يمكن أن تعد سادة أو تكون محشوة من دون إضافات وسنتعرف معكم على أفضل طريقة لبسبوسة بالزبادي تعد في منزل لتكون ناجحة وطرية مثل التي تباع في محلات. طريقة بسبوسة زبادي بدقيق سميد كيك طري كوب مو دقيق سميد ناعم. عدد 3/4 كوب لبن زبادي. كوب من سكر الأبيض. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. نصف كوب من سمن بلدي. طريقة بسبوسة زبادي بدقيق سميد كيك طري مكونات سيرب شيرة البسبوسة كوب ونصف الكوب من الشيرة. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عسل جلوكوز. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ربع كوب من أنصاف اللوز الغير محمص التزين. خطوات عمل بسبوسة حلواني بالزبادي بدقيق سميد يوضع في وعاء دقيق سميد مع سكر والسمن وتخلط مكونات معا حتى تتداخل مع بعضها البعض، وتفرك براحة اليد وتبث حتى تكون المزيج مثل الرمل المبلل.

ثم يضاف عليها اللبن الزبادي وينخل بيكنج بودر مع بيكنج صودا وتخلط من أسفل لأعلى حتى تتجانس المكونات معا، ونحصل على عجينة لينة مع عدم تقليب بكثرة.

ثم يدهن قالب البسبوسة بالزبدة أو السمن وعليها تدهن ملعقة من الطحينة حتى لا تلتصق البسبوسة بالصينية.

صبي خليط البسبوسة في الصينية وترتيب باليد وتكون مبللة حتى لا تلتصق بها عجينة البسبوسة، ثم رصي عليها قطع اللوز أو مكسرات التي ترغبين فيها على وجه الصينية ووزعيها بشكل متناسق مقبول.

ثم قطعي البسبوسة بالسكين على شكل مربعات قبل أن تدخل الفرن، واتركيها جانبا حتى ترتاح قليلا، وسخني الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة لمدة 10 دقائق قبل دخول الصينية الفرن.

ثم بعد ذلك يسخن الفرن تدخل صينية البسبوسة الفرن الساخن لمدة 45 دقيقة وتحمر من جوانب باللون الذهبي وتغلق النار من تحت ويتم تشغيل الشواية لتسوية وجه الصينية، وتخرج يصب عليها السيرب أو عسل الساخن والصينية ساخنة وتغطى. خطوات عمل بسبوسة حلواني بالزبادي بدقيق سميد الوسوم

طريقة بسبوسة زبادي حلى دقيق سميد بالعسل، من أشهر حلويات الشرقية في أغلب الدول العربية وتعد في محلات الحلواني ويتلهف على شراءها الكثيرين لما لها من طعم رائع وقوام طري وهش وتنال إعجاب كل من يتناولها، وتعد البسبوسة الطرية من حلويات التي تسقى بالقطر أو السيرب عسل الحلويات، وبسبوسة زبادي من وصفات سهلة تجهيز بمكونات بسيطة جدا، وتختلف طرق عمل البسبوسة باختلاف الدولة التي تعد فيها، كما يمكن أن تعد سادة أو تكون محشوة من دون إضافات وسنتعرف معكم على أفضل طريقة لبسبوسة بالزبادي تعد في منزل لتكون ناجحة وطرية مثل التي تباع في محلات. طريقة بسبوسة زبادي بدقيق سميد كيك طري كوب مو دقيق سميد ناعم. عدد 3/4 كوب لبن زبادي. كوب من سكر الأبيض. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. نصف كوب من سمن بلدي. طريقة بسبوسة زبادي بدقيق سميد كيك طري مكونات سيرب شيرة البسبوسة كوب ونصف الكوب من الشيرة. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عسل جلوكوز. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ربع كوب من أنصاف اللوز الغير محمص التزين. خطوات عمل بسبوسة حلواني بالزبادي بدقيق سميد يوضع في وعاء دقيق سميد مع سكر والسمن وتخلط مكونات معا حتى تتداخل مع بعضها البعض، وتفرك براحة اليد وتبث حتى تكون المزيج مثل الرمل المبلل.

ثم يضاف عليها اللبن الزبادي وينخل بيكنج بودر مع بيكنج صودا وتخلط من أسفل لأعلى حتى تتجانس المكونات معا، ونحصل على عجينة لينة مع عدم تقليب بكثرة.

ثم يدهن قالب البسبوسة بالزبدة أو السمن وعليها تدهن ملعقة من الطحينة حتى لا تلتصق البسبوسة بالصينية.

صبي خليط البسبوسة في الصينية وترتيب باليد وتكون مبللة حتى لا تلتصق بها عجينة البسبوسة، ثم رصي عليها قطع اللوز أو مكسرات التي ترغبين فيها على وجه الصينية ووزعيها بشكل متناسق مقبول.

ثم قطعي البسبوسة بالسكين على شكل مربعات قبل أن تدخل الفرن، واتركيها جانبا حتى ترتاح قليلا، وسخني الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة لمدة 10 دقائق قبل دخول الصينية الفرن.

ثم بعد ذلك يسخن الفرن تدخل صينية البسبوسة الفرن الساخن لمدة 45 دقيقة وتحمر من جوانب باللون الذهبي وتغلق النار من تحت ويتم تشغيل الشواية لتسوية وجه الصينية، وتخرج يصب عليها السيرب أو عسل الساخن والصينية ساخنة وتغطى. خطوات عمل بسبوسة حلواني بالزبادي بدقيق سميد

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