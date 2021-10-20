طريقة عمل كب كيك البطاطس بالجبنة لأطفالنا الحلوين بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل كب كيك البطاطس بالجبنة من أجمل أنواع الأكلات الخفيفة اللذيذة، تعد وجبة البطاطس هذه ممتعة واقتصادية ومختلفة عن بعض الأكلات المعتادة، يستمع الأطفال بتناولها لأنها ذات شكل مبهر وملفت ورائحة جذابة، وهي طريقة بسيطة تقوم بعملها الأمهات في أي وقت في زمن سريع، ويمكن القيام بها بجانب الوجبة الرئيسية لتفتيح شهية أفراد العائلة جميعاً أو يتم تناولها بمفردها، وهي تدخل ضمن الأكلات المنزلية المغذية جداً لأنها تحتوي على مجموعة من المكونات المفيدة في تقوية الجسم منها البطاطس والبصل والجبنة وغيرهم من المقادير، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا وأحبابنا الكرام مكونات عمل كب كيك البطاطس بالجبنة وطريقة تحضيره خطوة بخطوة بكل بساطة ويسر مع موقعنا المحترف موقع ثقفني صاحب كل ما هو مفيد للمتابعين.

مكونات عمل كب كيك البطاطس بالجبنة المغذي

تعد مكونات عمل كب كيك البطاطس بالجبنة من المكونات الاقتصادية للجميع ولا تتطلب الكثير من المكونات سوف نتعرف عليها الآن وهي كالتالي:

٤ حبات من البطاطس المبشورة.

٨ حبات من البيض المخفوق.

نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

شرائح من البيف المفروم.

٢ حبة صغيرة من البصل المفروم.

شرائح من الطماطم.

ملح على حسب الرغبة.

شرائح من الأفوكادو ( على حسب الرغبة إختياري ).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الكزبرة المطحونة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة إعداد هذا البطاطس من الطرق الممتعة المسلية البسيطة واليوم سوف نعرض عليكم هذه الطريقة وهي كالتالي:

نحضر قوالب الكب كيك ونضع بها شرائح البيف المفرومة. ثم نقوم بخلط البيض المخفوق مع البطاطس المبشورة والجبنة البارميزان والملح والفلفل الأسود والكزبرة المطحونة ونخلطهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نضع هذا الخليط السابق في قوالب الكب كيك، ثم نضع البصل المفروم والجبنة على الوجه. ندخل القالب الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي الجميل. بعد ذلك نخرج القوالب من الفرن ونضعها في الساندوتشات ومعها شرائح الطماطم وشرائح الأفوكادو ونقدمها بالف هنا وشفا وصحة وعافية.

طريقة عمل البطاطس بالجبن في المايكروويف

لكي نتجنب الزيوت الكثيرة عليكم بعمل البطاطس في المايكروويف حتى تكون لذيذة والآن سوف نعرف الطريقة وهي كالتالي:

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٤ حبات من البطاطس المقطعة أصابع.

٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

كوب من الجبنة المبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة

نقوم بدهن أصابع البطاطس بقليل من الزيت وندخلها المايكروويف حتى تنضج. نخرج الصينية ونضع عليها الملح والجبنة وندخلها مرة أخرى حتى تذوب الجبنة. بعد ذلك نرش عليها البقدونس المفروم ونقدمها بألف هنا وشفا.

طريقة تجهيز بان كيك البطاطس بالجبنة

سوف نتعرف بكل بساطة على مكونات وطريقة تحضير بان كيك البطاطس بالجبنة وهي كما يلي:

المكونات

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

٣ أكواب من البطاطس المسلوقة المهروسة.

٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

حبة من البيض.

الطريقة