كيف أتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء بالوجه نهائيًا بمكونات طبيعية منزليًا

كيف أتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء ، نهائيًا من الوجه، عن طريق عمل ماسكات بمكونات طبيعية وآمنة وفعالة في المنزل، دون اللجوء إلى مستحضرات بها مواد كيميائية ضارة بالبشرة، ومن المعروف أن ماسكات لعلاج الرؤوس البيضاء مصنعة منزليًا ، هو هدف تسعى إليه جميع الفتيات، خاصة أصحاب البشرة الدهنية، وهذا الهدف متوفر في ماسك واحد فقط، هو ماسك الليمون، وهو ماسك لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء الأقوى على الإطلاق، فتابعي في التالي كيفية تحضيره في المنزل، وتعرفي أكثر على الفرق بين الرؤوس السوداء والبيضاء، وكيفية التخلص من البثور البيضاء نهائياً من تجربتي

بأكثر من طريقة مجربة وفعالة، تناسب جميع أنواع البشرة، وبإمكانك اتباع عدة وصفات تساعد على التسريع من مفعول الماسك، منها الوصفة الكورية لتبييض الوجه، للحصول على وجه نقي وناعم ومثالي.

كيف أتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء

بسبب احتواء الماسك على عصير الليمون، الذي يمتزج به فيتامين سي الذي ينظف البشرة، ويزيل منها الشوائب العالقة، وبالتالي له القدرة على قتل البيكتريا من البشرة، ويحافظ على توازنها وتجانسها، كما يحتوي الماسك على صودا الخبز التي تعمل كمقشر جيد للبشرة، بسبب قوامها الحبيبي، حيث تخلص البشرة من الخلايا الميتة، وتقلل من ظهور البثور، فبالتالي تختفي الرؤوس السوداء والبيضاء نهائيًا من الوجه، إضافة إلى تفتيح لون البشرة المصاحب للماسك الفعال، وقدرته على غلق مسام الوجه بطرق طبيعية وآمنة.

أحضري ملعقة صغيرة من عصير الليمون، واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز في كوب فارغ، وستلاحظين فوران المكونان سويًا لكن استمري في التقليب، حتى تحصلي على سائل يميل للون الأصفر الفاتح.

افردي الماسك على المناطق التي تتواجد فيها رؤوس سوداء من وجهك، ورؤوس بيضاء، وخاصة منطقة الأنف، والجبهة، والتي يقال عنه منطقة التي زون.

ضعي الماسك مدة 15 دقيقة فقط، لتجنب التهاب البشرة.

ثم قومي بغسل الوجه بماء دافئ، وجففي وجهك وضعي الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك.

أحضري ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من العسل العضوي، واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين، من صودا الخبز في كوب فارغ.

العسل العضوي من المكونات الفعالة، التي تقضي على البكتريا العالقة في الوجه، والمسببة للرؤوس السوداء والبيضاء.

كما يعمل العسل العضوي، على ترطيب البشرة بشكل ملحوظ.

ضعي الماسك على ابشرة مدة 20 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بماء دافئ، واستمتعي ببشرة صافية نقية، بملمس ناعم.

ولإزالة الرؤوس البيضاء والسوداء بشكل نهائي، لابد من الحفاظ على تنظيف الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك. لابد من تنظيف الوجه، مرتين يوميًا صباحًا ومساءًا. الحرص على عدم مس حبوب الوجه أوالضغط عليها نهائيًا، لأن هذا سيزيد من حجم المشكلة وليس حلها. عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة خاصة في أيام الصيف الحارقة. الاعتماد على مستحضرات تجميل غير زيتية، لتجنب غلق المسام. ولا تنسي إزالة الماكياج بمزيل متخصص قبل النوم، وبإمكانك تعلم طريقة تصنيع مزيل المكياج المضاد للماء بالمنزل، في حال عدم استطاعتك شراء منتج تجاري باهظ الثمن، أو لكي تتجنبي منتج تجاري غير ملائم لبشرتك. كما بإمكانك إزالة الرؤوس البيضاء من الذقن، عن طريق تقشير الوجه منزليًا بأقوى ماسك تقشير بمكونات طبيعية على الإطلاق. بإمكانك أيًضًا استخدام ماسك النيلة الزرقاء كعامل مساعد للتبييض والتفتيح، مع خلطة لإزالة الرؤوس البيضاء والسوداء المصنوعة منزليًا. لاتنسي أثناء استخدامك لترطيب الوجه، استخدام المرطب المناسب لنوع بشرتك.

الرؤوس السوداء والبيضاء