طريقة كنافة بالقشطة مثل حلواني مقرمشة ذهبية طرية من جوة

طريقة كنافة بالقشطة حلويات شرقية ذات طعم رائع مقرمشة بلونها ذهبي تعد في مطبخ العربي ودول بلاد الشام ومصر، وتقدم بكثرة في شهر رمضان المبارك كتحلية مناسبة للاحتفالات والمناسبات، والكنافة تمتاز بسرعة تحضيرها وسهلة الصنع وتحضر الكنافة بأكثر من طريقة بالقشطة أو بحشو الجبن أو محشوه بالمكسرات ويمكن عمل كنافة أيضا سادة بالسيرب من دون حشوها، واحضرنا لكم أسهل وصفة لعمل كنافة بالقشطة حلويات شرقية سريعة. طريقة كنافة بالقشطة محشوه خطوة بخطوة نحتاج إلى كوب سكر بودره ناعم. نصف كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة. كوب ونصف الكوب من السمن البلدي. حشو القشطة كوب حليب كامل الدسم. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 ملعقة كبيرة من نشا الأبيض. عبوة من القشطة أو من كريمة. ملعقة كبيرة من بودرة كريم شانتيه. للتزيين على الوجه فستق حلبي مجروش. طريقة كنافة بالقشطة محشوه خطوة بخطوة لعمل قطر سيرب تسقية كنافة بالقشطة كوب ونصف الكوب من السكر. عصير ليمون ملعقة كبيرة. كوب من الماء. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. وصفة سهلة لكنافة بالقشطة مثل الحلواني أولا جهزي القطر لكي يصب على الكنافة وهي ساخنة ولابد أن يكون القطر أو السيرب البارد وتكون الكنافة ساخنة حتى تظل مقرمشة من خارج وطرية من داخل.

ضعي مكونات السيرب في وعاء فيما عدا الفانيليا واتركي مكونات مع بعضها لمدة ربع ساعة، ستلاحظي أن قوام السيرب قد ثقل زودي الفانيليا قبل غلق النار عليها واتركيها للغليان لمدة خمس دقائق.

عجينة الكنافة عندما تحضيرها قومي بوضعها في الفريزر حتى تتجمد لمدة ساعتين تقريبا، ثم قومي بوضعها في الكبة حتى تتكسر وتكون قطع صغيرة جدا مفرومة.

يوضع السمن بعد أن تم اذابته قليلا على عجينة الكنافة وفرك السمن مع كنافة، حتى تتشرب كل سمنة وتكون مثل الرمل المبلل، ويضاف عليها سكر بودرة وتقلب معا.

ثم نجهز القشطة بوضع الحليب البارد مع النشا والسكر وتقلب على البارد، ثم ترفع على النار مع تقليب حتى يتكثف قوام القشطة وفي نهاية نضع الفانيليا وتترك جانبا.

ثم يتم دهن الصينية بالسمن ويرص عليها نصف كمية الكنافة في قعر الصينية ويتم ضغط عليها حتى تتماسك مع بعضها، ثم يصب القشطة عليها ويوضع عليها النصف الآخر من مزيج كنافة المفروم.

ثم يصب السمن على وجه الكنافة والضغط عليها باليد حتى تتماسك وتدخل فرن ساخن مسبقا، لكي تنضج لمدة نصف ساعة وتخرج الكنافة من الفرن ويصب عليها السيرب وهو بارد وتخرج وتقدم الكنافة بالقشطة. وصفة سهلة لكنافة بالقشطة مثل الحلواني الوسوم

طريقة كنافة بالقشطة حلويات شرقية ذات طعم رائع مقرمشة بلونها ذهبي تعد في مطبخ العربي ودول بلاد الشام ومصر، وتقدم بكثرة في شهر رمضان المبارك كتحلية مناسبة للاحتفالات والمناسبات، والكنافة تمتاز بسرعة تحضيرها وسهلة الصنع وتحضر الكنافة بأكثر من طريقة بالقشطة أو بحشو الجبن أو محشوه بالمكسرات ويمكن عمل كنافة أيضا سادة بالسيرب من دون حشوها، واحضرنا لكم أسهل وصفة لعمل كنافة بالقشطة حلويات شرقية سريعة. طريقة كنافة بالقشطة محشوه خطوة بخطوة نحتاج إلى كوب سكر بودره ناعم. نصف كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة. كوب ونصف الكوب من السمن البلدي. حشو القشطة كوب حليب كامل الدسم. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 ملعقة كبيرة من نشا الأبيض. عبوة من القشطة أو من كريمة. ملعقة كبيرة من بودرة كريم شانتيه. للتزيين على الوجه فستق حلبي مجروش. طريقة كنافة بالقشطة محشوه خطوة بخطوة لعمل قطر سيرب تسقية كنافة بالقشطة كوب ونصف الكوب من السكر. عصير ليمون ملعقة كبيرة. كوب من الماء. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. وصفة سهلة لكنافة بالقشطة مثل الحلواني أولا جهزي القطر لكي يصب على الكنافة وهي ساخنة ولابد أن يكون القطر أو السيرب البارد وتكون الكنافة ساخنة حتى تظل مقرمشة من خارج وطرية من داخل.

ضعي مكونات السيرب في وعاء فيما عدا الفانيليا واتركي مكونات مع بعضها لمدة ربع ساعة، ستلاحظي أن قوام السيرب قد ثقل زودي الفانيليا قبل غلق النار عليها واتركيها للغليان لمدة خمس دقائق.

عجينة الكنافة عندما تحضيرها قومي بوضعها في الفريزر حتى تتجمد لمدة ساعتين تقريبا، ثم قومي بوضعها في الكبة حتى تتكسر وتكون قطع صغيرة جدا مفرومة.

يوضع السمن بعد أن تم اذابته قليلا على عجينة الكنافة وفرك السمن مع كنافة، حتى تتشرب كل سمنة وتكون مثل الرمل المبلل، ويضاف عليها سكر بودرة وتقلب معا.

ثم نجهز القشطة بوضع الحليب البارد مع النشا والسكر وتقلب على البارد، ثم ترفع على النار مع تقليب حتى يتكثف قوام القشطة وفي نهاية نضع الفانيليا وتترك جانبا.

ثم يتم دهن الصينية بالسمن ويرص عليها نصف كمية الكنافة في قعر الصينية ويتم ضغط عليها حتى تتماسك مع بعضها، ثم يصب القشطة عليها ويوضع عليها النصف الآخر من مزيج كنافة المفروم.

ثم يصب السمن على وجه الكنافة والضغط عليها باليد حتى تتماسك وتدخل فرن ساخن مسبقا، لكي تنضج لمدة نصف ساعة وتخرج الكنافة من الفرن ويصب عليها السيرب وهو بارد وتخرج وتقدم الكنافة بالقشطة. وصفة سهلة لكنافة بالقشطة مثل الحلواني

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