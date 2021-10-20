المخللات عامة هي عشق بالنسبة للكثيرون، والذي يتم تناولها مع كل الأكلات المختلفة، حيث لها دور كبيرة في فتح الشهية لذلك لا يمكن الاستغناء عنها، ومخلل الخيار واحد من بين تلك المخللات التي يحبه الكبار والصغار ويقدم باستمرار بجانب الوصفات المختلفة، والكثير من ربات البيوت لا تفضل شرائه جاهز من المعامل المخصصة في تخليله وتفضل إعداده في البيت لضمان نظافته وجودته، وفي إطار الخدمات التي يزفرها موقعنا المتميز ثقفني لكم نوافيكم طريقة تخليل الخيار المخلل بكل تكاته وأسراره.

طريقة الخيار المخلل

الكثير من السيدات تستصعب على نفسها إعداد الخيار المخلل في البيت، ولكن هذا الأمر غير صحيح ويمكن إعداده في البيت بخطوات سهلة، وتعتبر طريقة تخليل المخللات واحد مع كافة الخضروات التي يصلح تخليلها ومنها “الفلفل الأخضر، اللفت، الجزر، والليمون المخلل.

كيلو خيار بلدي صغير الحجم.

مقدار من الماء.

4 ملاعق كبير ملح طعام.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

فلفل أخضر حار.

يتم تنظيف الخيار جيداً، نحضر برطمان زجاجي مناسب ويتم رصه فيه.

نضيف علي الخيار السكر مع الملح ، ونسكب الماء حتى تنغمس حبات الخيار.

يترك الخيار على هذه الحالة لمدة 3 أسابيع لينضج، ثم يقدم بعد ذلك.

مكونات الخيار المخلل:طريقة التحضير:طريقة تخليل الخيار في يوم يومين

يمكن تحضير الخيار المخلل في يوم واحد فقط بطريقة ما تعد هي الأسهل والأسرع، ومكونات تلك الطريقة التالي:

نصف كيلو خيار صغير.

6 ملاعق ملح طعام

ماء ساخن.

نصف ملعقة من النعناع الجاف.

نصف كوب خل أبيض.

2 ورقة غار.

4 فصوص ثوم مقطع حلقات.

يتم غسل الخيار بشكل جيد بالماء، ثم نقوم بتجفيفه وتنشفيه بفوطة نظيفة، ويقطع الخيار بالطول.

نضع نصف كوب من الماء الساخن في وعاء ونضيف له الملح ونقلبه حتى يذوب الملح تماماً.

في برطمان زجاجي جاف يرص الخيار ونسكب عليها الماء المذاب فيه الملح.

نضع الثوم والنعناع المجفف والخل الأبيض وورق الغار على الخيار، ونضيف كمية أخرى من الماء الساخن حتى نغطي الخيار كله.

يغطى البرطمان ويترك يومين فقط وبعدها يمكن تناوله.

طريقة التحضير: