طريقة أم علي بالقشطة والمكسرات بالوصفة الأصلية القديمة ولا أروع منها

طريقة حلى أم علي بالقشطة والمكسرات حلويات شرقية قديمة بالوصفة الأصلية، تعد حلوى أم علي من أشهر حلويات التي تصنع في المطبخ العربي ولها قصة تاريخية قديمة لفرحة أم علي بتوزيع الحلوى على الأشخاص فأخذت تلك الحلوى اسم صاحبتها، وتقدم في الفترة الحالية كحلويات رمضانية مشهورة في الشهر الكريم، وتقدم سواء باردة أو ساخنة ففي كلتا الحالتين تكون لها طعم رائع وقوام طري بوجه ذهبي مقرمش لامع، وبطرق مختلفة يمكننا صنع حلوى أم علي بأقل مكونات متوفرة في منزل وتكون نتيجة رائعة ستبهر كل الأسرة عند تناولها وسيطلبوا منك أن تعديها لهم أكثر من مرة لأن حلى أو وصفة حلويات أم علي لاتقاوم وغنية بالفوائد الغذائية والتي تمد الجسم بالطاقة. طريقة حلى أم علي بوصفة سهلة بالقشطة والحليب عبوة من باف باستري الجاهزة بشكل مربع أو مستطيل. عدد خمس أكواب حليب كامل الدسم. نصف كوب من سكر الأبيض. نصف كوب من سمن بلدي أو من زبدة. نصف كوب جوز هند. ملعقة كبيرة قرفة. كوب من قشطة بلدي أو معلبة. ربع كوب من مكسرات مشكل من كل نوع. ربع كوب من حليب مكثف محلي. لتزيين الوجه ربع كوب فستق حلبي. خطوات تحضير أم علي بالفرن مع قشطة ومكسرات أولا يسخن الفرن على حرارة عالية 200 درجة ويسخن أثناء عمل مزيج أم علي، بتقطيع عجينة باف باستري الجاهزة وتقطيعها إلى نصفين، وتحضر صينية مستطيلة أو طاجن توضع في داخله مع تباعد ما بين القطع، وتدخل الفرن على حرارة عالية حتى تأخذ عجينة لون ذهبي.

ثم تخرج الصينية من الفرن وتوضع جانبا حتى تبرد تماما، وتتغير درجة حرارة الفرن الى أقل قليلا، ثم بعد تحمير قطع الباف باستري تقطع إلى قطع أصغر في الحجم، ويضاف لها كل مكسرات المجروشة التي لديك حتى ولو نوع واحد.

ويضاف عليها القرفة وجوز الهند وتقلب مكونات مع بعضها حتى تمتزج مع قطع باف باستري المحمرة.

وتوضع جانبا، في وعاء يضاف الحليب وعليه السكر والفانيليا ويترك حتى يسخن مكونات وتصل لدرجة غليان مع تقليب حليب باستمرار.

ثم يصب الحليب على العجينة باف باستري والمكسرات، وتقلب مع كافة مكونات وتتوزع بشكل متساوي وتترك جانباً لعدة دقائق حتى تتشرب القطع الحليب.

أثناء ذلك ضيفي القشطة في طبق آخر وضيفي عليه الحليب المكثف وقلبي مكونان معا حتى يختلطا، وزعي القشطة على سطح أم علي بالتساوي حتى تتغطى تماما.

ثم رشي فستق حلبي على الوجه فوق القشطة وتدخل فرن ساخن لمدة 20 دقيقة حتى يحمر وجهها ويأخذ لون ذهبي.

ثم تخرج أم علي من الفرن وتقدم ساخنة مع القهوة كحلى رائع، تناوله في الإفطار أو على العشاء أو ما بين وجبات استمتعوا بأحلى حلويات شرقية مع وصفة أم علي المصرية بالقشطة. طريقة حلى أم علي بوصفة سهلة بالقشطة والحليبخطوات تحضير أم علي بالفرن مع قشطة ومكسرات الوسوم

طريقة حلى أم علي بالقشطة والمكسرات حلويات شرقية قديمة بالوصفة الأصلية، تعد حلوى أم علي من أشهر حلويات التي تصنع في المطبخ العربي ولها قصة تاريخية قديمة لفرحة أم علي بتوزيع الحلوى على الأشخاص فأخذت تلك الحلوى اسم صاحبتها، وتقدم في الفترة الحالية كحلويات رمضانية مشهورة في الشهر الكريم، وتقدم سواء باردة أو ساخنة ففي كلتا الحالتين تكون لها طعم رائع وقوام طري بوجه ذهبي مقرمش لامع، وبطرق مختلفة يمكننا صنع حلوى أم علي بأقل مكونات متوفرة في منزل وتكون نتيجة رائعة ستبهر كل الأسرة عند تناولها وسيطلبوا منك أن تعديها لهم أكثر من مرة لأن حلى أو وصفة حلويات أم علي لاتقاوم وغنية بالفوائد الغذائية والتي تمد الجسم بالطاقة. طريقة حلى أم علي بوصفة سهلة بالقشطة والحليب عبوة من باف باستري الجاهزة بشكل مربع أو مستطيل. عدد خمس أكواب حليب كامل الدسم. نصف كوب من سكر الأبيض. نصف كوب من سمن بلدي أو من زبدة. نصف كوب جوز هند. ملعقة كبيرة قرفة. كوب من قشطة بلدي أو معلبة. ربع كوب من مكسرات مشكل من كل نوع. ربع كوب من حليب مكثف محلي. لتزيين الوجه ربع كوب فستق حلبي. خطوات تحضير أم علي بالفرن مع قشطة ومكسرات أولا يسخن الفرن على حرارة عالية 200 درجة ويسخن أثناء عمل مزيج أم علي، بتقطيع عجينة باف باستري الجاهزة وتقطيعها إلى نصفين، وتحضر صينية مستطيلة أو طاجن توضع في داخله مع تباعد ما بين القطع، وتدخل الفرن على حرارة عالية حتى تأخذ عجينة لون ذهبي.

ثم تخرج الصينية من الفرن وتوضع جانبا حتى تبرد تماما، وتتغير درجة حرارة الفرن الى أقل قليلا، ثم بعد تحمير قطع الباف باستري تقطع إلى قطع أصغر في الحجم، ويضاف لها كل مكسرات المجروشة التي لديك حتى ولو نوع واحد.

ويضاف عليها القرفة وجوز الهند وتقلب مكونات مع بعضها حتى تمتزج مع قطع باف باستري المحمرة.

وتوضع جانبا، في وعاء يضاف الحليب وعليه السكر والفانيليا ويترك حتى يسخن مكونات وتصل لدرجة غليان مع تقليب حليب باستمرار.

ثم يصب الحليب على العجينة باف باستري والمكسرات، وتقلب مع كافة مكونات وتتوزع بشكل متساوي وتترك جانباً لعدة دقائق حتى تتشرب القطع الحليب.

أثناء ذلك ضيفي القشطة في طبق آخر وضيفي عليه الحليب المكثف وقلبي مكونان معا حتى يختلطا، وزعي القشطة على سطح أم علي بالتساوي حتى تتغطى تماما.

ثم رشي فستق حلبي على الوجه فوق القشطة وتدخل فرن ساخن لمدة 20 دقيقة حتى يحمر وجهها ويأخذ لون ذهبي.

ثم تخرج أم علي من الفرن وتقدم ساخنة مع القهوة كحلى رائع، تناوله في الإفطار أو على العشاء أو ما بين وجبات استمتعوا بأحلى حلويات شرقية مع وصفة أم علي المصرية بالقشطة. طريقة حلى أم علي بوصفة سهلة بالقشطة والحليبخطوات تحضير أم علي بالفرن مع قشطة ومكسرات

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