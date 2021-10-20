محشي البصل على الطريقة التركية بألذ طعم وأسهل طريقة

يعتبر محشي البصل ، من الأكلات المميزة التي يحبها الكبار والصغار، كما أنها وصفة جديدة ولذيذة ومغذية، ويمكن تقديمها للضيوف في جميع المناسبات، فالبصل عنصر أساسي في جميع الوجبات بأنواعها المختلفة، وهو أكثر أنواع الخضروات فائدة للصحة، ويعتبر مضاد حيوي طبيعي يخفف أعراض الكثير من الأمراض، وأيضاً يقوي المناعة، ويساعد في الوقاية من الأمراض، كما أنه يزيد كثافة العظام، ويخفض الكوليسترول مما يؤدي إلى الحفاظ على صحة القلب، كما أنه يعمل على تحسين حاسة البصر ومحاربة الشيخوخة، بالإضافة إلى أنه يزيد من مستويات الأنسولين في الدم ويقلل من نسبة السكر بفضل محتواه من مركبات الكبريت، ومن هنا أصبح عنصر أساسي في النظام الغذائي لمرضى السكر، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل محشي البصل على الطريقة التركية. مكونات محشي البصل

يتكون محشي البصل من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهى كالآتي:- نصف كيلو أرز مغسول.

4 بصلة متوسطة الحجم.

2 فص ثوم مفروم.

2 طماطم مقشره ومقطعة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

بصل أخضر مقطع .

فلفل أخضر مقطع مكعبات.

نصف كوب زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة من ( نعناع مجفف / كمون / فلفل أسود / كزبرة جافة )

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة. طريقة التحضير يتم تحضير محشي البصل بخطوات سهلة وسريعة كالآتي:- نقطع البصلة من الرأس إلى الأسفل بحيث تصل السكين لمنتصف البصلة فقط. ثم نسلق البصل في ماء وملح لمدة عشر دقائق، ثم نفصل طبقات البصل عن بعضها ونتركها جانباً. نخلط الأرز والطماطم المقطعة ، والفلفل الأخضر، والبصل الأخضر، والكزبرة الخضراء. ثم نضيف البقدونس، والثوم المفروم، وصلصة الطماطم، وعصير الليمون، وزيت الزيتون. وإضافة الكمون، والملح، والفلفل الأسود، والنعناع ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيداً. نحشو طبقة البصل بخلطة الأرز ونلفها، ثم نضعها في إناء مناسب. وبعد أن ننتهي من باقي الكمية، نضع 2 كوب ونصف من مرق الدجاج حتى يغطي البصل. ثم نغطي الإناء ونتركه على نار عالية لمدة خمس دقائق، ثم بعد ذلك نخفض النار ونتركه ينضج على نار هادئة. فوائد البصل لجسم الإنسان البصل يحتوي على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتحمينا من الأمراض.

البصل يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي الجهاز المناعي، كما يحتوي على السيلينيوم الذي يقلل من الالتهابات ويمنع الإصابة بالفيروسات.

تناول البصل يساعد على تقليل مشاكل البشرة بفضل محتواه من فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين المفيد لنضارة البشرة. الوسوم

يعتبر محشي البصل ، من الأكلات المميزة التي يحبها الكبار والصغار، كما أنها وصفة جديدة ولذيذة ومغذية، ويمكن تقديمها للضيوف في جميع المناسبات، فالبصل عنصر أساسي في جميع الوجبات بأنواعها المختلفة، وهو أكثر أنواع الخضروات فائدة للصحة، ويعتبر مضاد حيوي طبيعي يخفف أعراض الكثير من الأمراض، وأيضاً يقوي المناعة، ويساعد في الوقاية من الأمراض، كما أنه يزيد كثافة العظام، ويخفض الكوليسترول مما يؤدي إلى الحفاظ على صحة القلب، كما أنه يعمل على تحسين حاسة البصر ومحاربة الشيخوخة، بالإضافة إلى أنه يزيد من مستويات الأنسولين في الدم ويقلل من نسبة السكر بفضل محتواه من مركبات الكبريت، ومن هنا أصبح عنصر أساسي في النظام الغذائي لمرضى السكر، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل محشي البصل على الطريقة التركية. مكونات محشي البصل

يتكون محشي البصل من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهى كالآتي:- نصف كيلو أرز مغسول.

4 بصلة متوسطة الحجم.

2 فص ثوم مفروم.

2 طماطم مقشره ومقطعة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

بصل أخضر مقطع .

فلفل أخضر مقطع مكعبات.

نصف كوب زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة من ( نعناع مجفف / كمون / فلفل أسود / كزبرة جافة )

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة. طريقة التحضير يتم تحضير محشي البصل بخطوات سهلة وسريعة كالآتي:- نقطع البصلة من الرأس إلى الأسفل بحيث تصل السكين لمنتصف البصلة فقط. ثم نسلق البصل في ماء وملح لمدة عشر دقائق، ثم نفصل طبقات البصل عن بعضها ونتركها جانباً. نخلط الأرز والطماطم المقطعة ، والفلفل الأخضر، والبصل الأخضر، والكزبرة الخضراء. ثم نضيف البقدونس، والثوم المفروم، وصلصة الطماطم، وعصير الليمون، وزيت الزيتون. وإضافة الكمون، والملح، والفلفل الأسود، والنعناع ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيداً. نحشو طبقة البصل بخلطة الأرز ونلفها، ثم نضعها في إناء مناسب. وبعد أن ننتهي من باقي الكمية، نضع 2 كوب ونصف من مرق الدجاج حتى يغطي البصل. ثم نغطي الإناء ونتركه على نار عالية لمدة خمس دقائق، ثم بعد ذلك نخفض النار ونتركه ينضج على نار هادئة. فوائد البصل لجسم الإنسان البصل يحتوي على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتحمينا من الأمراض.

البصل يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي الجهاز المناعي، كما يحتوي على السيلينيوم الذي يقلل من الالتهابات ويمنع الإصابة بالفيروسات.

تناول البصل يساعد على تقليل مشاكل البشرة بفضل محتواه من فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين المفيد لنضارة البشرة.

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