طريقة تحضير باتون ساليه بالكمون في المنزل بالخطوات

باتون ساليه من المعجنات الشهية التي تجدها في المخابز وتقوم ربات المنازل بتحضيرها في المنزل، وتصبح ذات طعم شهي عند إضافة بعض المكونات إليها ومن هذه المكونات الكمون، ويحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية حيث يتم إعداده من خليط من مجموعة من المكونات المفيدة، يمكن تناوله بمفرده أو مع المشروبات الساخنة في الصباح، خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة عمل باتون ساليه في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة.

مكونات عمل باتون ساليه

يتم عمل باتون ساليه في المخابز من خلال إضافة مجموعة من المكونات البسيطة إلى بعضها البعض، وتكون مقادير هذه المكونات كما يلي:

مكونات العجينة:

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب متوسط الحجم من الماء.

ثلاثة أرباع كوب من السمن النباتي.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

2 ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مكونات الوجه

كمية من الكمون حب.

بيضة.

فانيليا.

طريقة تحضير باتون ساليه بالكمون

من خلال المكونات السابقة يمكن عمل باتون ساليه في البيت مثل المخابز، وللحصول على نفس الطعم والقوام يمكنكم اتباع خطوات التحضير التالية: