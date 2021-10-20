طريقة تحضير باتون ساليه بالكمون في المنزل بالخطوات

باتون ساليه من المعجنات الشهية التي تجدها في المخابز وتقوم ربات المنازل بتحضيرها في المنزل، وتصبح ذات طعم شهي عند إضافة بعض المكونات إليها ومن هذه المكونات الكمون، ويحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية حيث يتم إعداده من خليط من مجموعة من المكونات المفيدة، يمكن تناوله بمفرده أو مع المشروبات الساخنة في الصباح، خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة عمل باتون ساليه في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة.مكونات عمل باتون ساليه
يتم عمل باتون ساليه في المخابز من خلال إضافة مجموعة من المكونات البسيطة إلى بعضها البعض، وتكون مقادير هذه المكونات كما يلي:
مكونات العجينة:
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كوب متوسط الحجم من الماء.
- ثلاثة أرباع كوب من السمن النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
مكونات الوجه
- كمية من الكمون حب.
- بيضة.
- فانيليا.
من خلال المكونات السابقة يمكن عمل باتون ساليه في البيت مثل المخابز، وللحصول على نفس الطعم والقوام يمكنكم اتباع خطوات التحضير التالية:
- في وعاء ذو حجم مناسب نضع كل المكونات الجافة مثل الدقيق والملح والسكر والخميرة ونخلط جميع المكونات الجافة معا ً.
- نبدأ في إضافة السمنة ومعها الماء بالتدريج ونقلب الخليط باليد بشكل مستمر حتى الحصول على قوام عجيني من تلك المكونات.
- نغطي العجينة في نفس الوعاء ونتركها في مكان ذو درجة حرارة عادية لفترة حتى تخمر العجينة ويبدأ حجمها في التضاعف.
- نبدأ في تشكيل العجينة السابقة في شكل أصابع طويلة أو حجم مناسب كما تريدون.
- نضع البيضة مع الفانيليا في وعاء صغير ونخلطهم معا ً بشكل جيد.
- نضع الكمون الحب في طبق آخر منفصل.
- بعد تشكيل العجينة في صورة أصابع نمرر أصابع العجينة في خليط البيض مع الفانيليا.
- نرش أصابع العجينة بالكمون الحب ونضعها في صينية الفرن بحيث تتباعد عن بعضها البعض.
- ندخل صينية الباتون ساليه في الفرن ونتركها لفترة حتى تحمر وتتحمص، ويمكن بعد ذلك تقديم الباتون ساليه.
الوسوم
باتون ساليه من المعجنات الشهية التي تجدها في المخابز وتقوم ربات المنازل بتحضيرها في المنزل، وتصبح ذات طعم شهي عند إضافة بعض المكونات إليها ومن هذه المكونات الكمون، ويحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية حيث يتم إعداده من خليط من مجموعة من المكونات المفيدة، يمكن تناوله بمفرده أو مع المشروبات الساخنة في الصباح، خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة عمل باتون ساليه في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة.مكونات عمل باتون ساليه
يتم عمل باتون ساليه في المخابز من خلال إضافة مجموعة من المكونات البسيطة إلى بعضها البعض، وتكون مقادير هذه المكونات كما يلي:
مكونات العجينة:
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كوب متوسط الحجم من الماء.
- ثلاثة أرباع كوب من السمن النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
مكونات الوجه
- كمية من الكمون حب.
- بيضة.
- فانيليا.
من خلال المكونات السابقة يمكن عمل باتون ساليه في البيت مثل المخابز، وللحصول على نفس الطعم والقوام يمكنكم اتباع خطوات التحضير التالية:
- في وعاء ذو حجم مناسب نضع كل المكونات الجافة مثل الدقيق والملح والسكر والخميرة ونخلط جميع المكونات الجافة معا ً.
- نبدأ في إضافة السمنة ومعها الماء بالتدريج ونقلب الخليط باليد بشكل مستمر حتى الحصول على قوام عجيني من تلك المكونات.
- نغطي العجينة في نفس الوعاء ونتركها في مكان ذو درجة حرارة عادية لفترة حتى تخمر العجينة ويبدأ حجمها في التضاعف.
- نبدأ في تشكيل العجينة السابقة في شكل أصابع طويلة أو حجم مناسب كما تريدون.
- نضع البيضة مع الفانيليا في وعاء صغير ونخلطهم معا ً بشكل جيد.
- نضع الكمون الحب في طبق آخر منفصل.
- بعد تشكيل العجينة في صورة أصابع نمرر أصابع العجينة في خليط البيض مع الفانيليا.
- نرش أصابع العجينة بالكمون الحب ونضعها في صينية الفرن بحيث تتباعد عن بعضها البعض.
- ندخل صينية الباتون ساليه في الفرن ونتركها لفترة حتى تحمر وتتحمص، ويمكن بعد ذلك تقديم الباتون ساليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير باتون ساليه بالكمون في المنزل بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.