اصنعي كريم البقدونس والخيار للوجه لبشرة صافية كالبدر

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كريم البقدونس والخيار ، هو كريم طبيعي يتم صنعه وتحضيره داخل المنزل، من خلال مكونات بسيطة جداً، يعمل هذا الكريم على التخلص من تصبغات الجلد، كما أنه فعال جداً في علاج الهالات السوداء، ويساعد أيضاً في التخلص من التجاعيد ويوحد لون البشرة، كما أنه يعد من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والقضاء على البقع البنية والبقع الداكنة التي تظهر بالوجه، ويعد هذا الكريم آمن جداً للبشرة، وذلك لأن كل ما يتكون منه هو مكونات طبيعية جداً خالية تماما من أي إضافة كيميائية قد تضر البشرة أو تسبب لها أي نوع من الضرر ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم البقدونس والخيار الكريم السحري لحل مشاكل البشرة.مكونات عمل كريم البقدونس والخيار
يتم تحضير الكريم من خلال مكونات طبيعية جداً هي كما يلي:ـ
- نصف حزمة من البقدونس الأخضر الطازج.
- حبة صغيرة من الخيار.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كبسولة من الفيتامين هاء.
- كوب صغير من ماء الورد.
يتم تحضير كريم البقدونس والخيار بالمنزل بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نقوم بغسل البقدونس والخيار جيداً، ثم نقطعهما إلي أجزاء صغيرة.
- نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به قطع الخيار والبقدونس، ثم نضيف كوب صغير من ماء الورد.
- نخلط المكونات حتي يصبح الخليط ناعم جداً، ثم نقوم بتصفية الخليط حتي نتخلص من الشوائب.
- ثم نضيف ماء البقدونس والخيار في إناء قابل للطهي، ثم نضيف إليها ملعقتين من النشا ونقلب المكونات حتي يذوب النشا تماماً.
- يرفع الخليط على نار هادئة ونقلب باستمرار دون توقف، حتي يتحول الخليط لخليط كريمي.
- ثم يرفع من النار ونتركه لكي يبرد، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف كبسولة من الفيتامين ه ونخلط المكونات مرة أخري حتي تتجانس تماماً.
- يصب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة، ثم يتم حفظه داخل الثلاجة من 7 أيام إلي عشرة أيام.
طريقة استخدام الكريم
يستخدم الكريم بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- يتم تنظيف الوجه جيداً ثم نوزع الكريم على الوجه باستخدام الفرشاة حتي يغطي الوجه ومنطقة تحت العينين.
- ثم يترك على الوجه لمدة 20 دقيقة، حتي يمتصه الجلد تماما، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يغسل الوجه بالماء البارد.
- نرطب الوجه بأي نوع من الزيوت المناسبة للبشرة، ويكرر استخدام الكريم يومياً للحصول على نتائج فعالة وسريعة.
الوسوم
كريم البقدونس والخيار ، هو كريم طبيعي يتم صنعه وتحضيره داخل المنزل، من خلال مكونات بسيطة جداً، يعمل هذا الكريم على التخلص من تصبغات الجلد، كما أنه فعال جداً في علاج الهالات السوداء، ويساعد أيضاً في التخلص من التجاعيد ويوحد لون البشرة، كما أنه يعد من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والقضاء على البقع البنية والبقع الداكنة التي تظهر بالوجه، ويعد هذا الكريم آمن جداً للبشرة، وذلك لأن كل ما يتكون منه هو مكونات طبيعية جداً خالية تماما من أي إضافة كيميائية قد تضر البشرة أو تسبب لها أي نوع من الضرر ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم البقدونس والخيار الكريم السحري لحل مشاكل البشرة.مكونات عمل كريم البقدونس والخيار
يتم تحضير الكريم من خلال مكونات طبيعية جداً هي كما يلي:ـ
- نصف حزمة من البقدونس الأخضر الطازج.
- حبة صغيرة من الخيار.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كبسولة من الفيتامين هاء.
- كوب صغير من ماء الورد.
يتم تحضير كريم البقدونس والخيار بالمنزل بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نقوم بغسل البقدونس والخيار جيداً، ثم نقطعهما إلي أجزاء صغيرة.
- نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به قطع الخيار والبقدونس، ثم نضيف كوب صغير من ماء الورد.
- نخلط المكونات حتي يصبح الخليط ناعم جداً، ثم نقوم بتصفية الخليط حتي نتخلص من الشوائب.
- ثم نضيف ماء البقدونس والخيار في إناء قابل للطهي، ثم نضيف إليها ملعقتين من النشا ونقلب المكونات حتي يذوب النشا تماماً.
- يرفع الخليط على نار هادئة ونقلب باستمرار دون توقف، حتي يتحول الخليط لخليط كريمي.
- ثم يرفع من النار ونتركه لكي يبرد، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف كبسولة من الفيتامين ه ونخلط المكونات مرة أخري حتي تتجانس تماماً.
- يصب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة، ثم يتم حفظه داخل الثلاجة من 7 أيام إلي عشرة أيام.
طريقة استخدام الكريم
يستخدم الكريم بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- يتم تنظيف الوجه جيداً ثم نوزع الكريم على الوجه باستخدام الفرشاة حتي يغطي الوجه ومنطقة تحت العينين.
- ثم يترك على الوجه لمدة 20 دقيقة، حتي يمتصه الجلد تماما، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يغسل الوجه بالماء البارد.
- نرطب الوجه بأي نوع من الزيوت المناسبة للبشرة، ويكرر استخدام الكريم يومياً للحصول على نتائج فعالة وسريعة.
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