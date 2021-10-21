لم يعلم الأمريكي لويس لاسن عندما اخترع البرجر، أنه ابتكر وصفة ستكون هي الأولى لدى الجميع كبارا و صغارا في كل الأوقات و ليس لها وقتا بعينه، وذلك على الرغم من أن فكرته في تقديم قطعة من اللحم المفروم بين طيات الخبز مع الجبن و الخضراوات، قد جاءت بمحض الصدفة بعد رغبته في التخلص من شرائح اللحم المتبقية لديه بعد انتهاءه من إعداد الأطباق الرئيسية والكبيرة، فاتخذ قراره بتجميعها ثم فرمها واضافة التوابل المختلفة والمتنوعة وفي النهاية قدمها مع الخبز ضمن قائمة الطعام الخاصة بمطعمه لتلاقي اقبالا كبيرا من الفئات المختلفة، واليوم نتحدث عن كيفية اختيار قطعة اللحم المناسبة لعمل ألذ شريحة هامبرجر.

كيف تختار قطعة اللحم المناسبة لعمل البرجر ؟

ينصح خبراء التغذية و أكبر الشيفات المتخصصين في عالم الطهي، باختيار اللحم البقري عند عمل البرجر لكونه الأفضل والأنسب من بين كافة أنواع اللحوم التي يتم استخدامها في تحضير قطعة البرجر. ولكن ينصح الخبراء بأن يكون اللحم المستخدم عبارة عن خليط بنسبة 80% لحم و20% دهون، وذلك حتى تكون قطعة الهامبرجر متماسكة.

ما هو الحجم المناسب لعمل قطعة الهامبرجر ؟

اجتمع الخبراء على أن هناك وزن مناسب لقطعة الهامبرجر، حيث أن كل قطعة هامبرجر يفضل أن لا يزيد حجمها عن 30 جم، حتى يمكن للشيف أن يقوم بطهوها بكل سهولة.

ما هي أسباب نجاح الهامبرجر ؟

لا يعتبر اختيار نوع اللحم هو السبب الوحيد لنجاح البرجر، بل إن البهارات هي أيضا سبب رئيسي وهام من أسباب نجاح البرجر، ويمكن التصريح بأن لحم الرقبة والصدر هو الأفضل لعمل ألذ و أشهي قطعة هامبرجر، حيث أن اللحم فيها يكون محايد الطعم بالإضافة الى أن قوامه رائع عند فرمه، وفي النهاية فأن نسبة الدهون في تلك المناطق تساعد في المحافظة على رطوبته وطراوته.

ولم يعد تناول البرجر في المنزل صعب، حيث اليوم يمكن اعداد ساندويتش البرجر في المنزل مثل المطاعم و على طريقة المحترفين ، فهيا بنا نتعرف على أسهل طريقة لعمل ساندويتش الهامبرجر في المنزل .

أولا: المكونات المطلوبة

نصف كيلو من لحم العجل المفروم

فلفل أسود

ملح

بيضة واحدة

بصلة متوسطة الحجم مبشورة

ثوم باودر

ملعقة مستردة

ثانيا :طريقة التحضير