على طريقة الشيفات عمل البط المطبوخ في المنزل بحشوه الارز

طريقة عمل البط المطبوخ في المنزل، يعتبر البط من أكثر الاكلات التي يفصلها الآلاف من مختلف البلاد العربية هو يعتبر من الوجبات الدسمه والشهية، كونها تحضر باستخدام حشزة الأرز المصري مع اضافة بعض من البهارات التي تكسبها مذاق اروع، ومن هذا المنطلق نتعرف على طريقه طبخ البط المحشي بالأرز في المنزل فتابعوا المكونات والطريقة.

المكونات

واحد بطة متوسطة الحجم.

كوبان من الأرز الابيض.

بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعما.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

نصف كوب من عصير الطماطم المركز.

رشة من الملح. رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير البط المطبوخ في المنزل

اولا قومي بغسل الأرز جيدا بالماء، ثم نتركهم منقوع مع القليل من الماء الساخن لمده عشر دقائق ثم يصفى الارز من الماء ويترك على جنب.

نحضر البطة في وعاء واسع ونضيفي عليها الفلفل الأسود والبصل المفروم، ونقوم بفرك البهارات بداخل وخارج البطة حتي تتجانس مع البهارات تماما.

ثم نحضر الأرز وندخله في بطن البطة ونغلق عليه باستخدام ارجل البطة أو تخيط بالإبرة، أو الاسياخ الخشيبة.

ضعي وعاء على النار به كمية وفيرة من الماء ونتركه حتي يغلي ثم نضيف عليه بصلة مقطعة الى اربع قطع ثم نضيف البطة مع الفلفل والملح والبهارات المشكلة وتترك حتي تتسلق.

بعد تمام نضج البطة نخرجها من المرقة ونحضر صينية مدهونة بالقليل من السمن ثم نضع بها البطة وندهنها بالسمن والقليل من عصير الطماطم ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 وندخل الصينية الفرن ونتركها حتي تتحمر تماما، ثم اخرجيها وتقدم مع طبق من المكرونة الاسباجتي او السلطة وبالف هنا.

كما يمكن ةعداد وتحضير البط بطريقة أخري شهية، فقط عليكي بتقطيع البطة إلى أجزاء ثم سلقها في كمية من الماء حتي تدخل في النضج اخرجيها من المرقة وتترك في مصفاة حتي تصفي تمام، ثم تتبل برشة من الملح والفلفل الاسزد وبهارات الدجاج والقليل من الكاري، وتوضع في كمية من الدقيق وتقلي في زيت غزير وتقدم وبالهنا.