ألذ بسكويت اقتصادي للفطار اعملي بسكويت الشاي المقرمش الخفيف بمكونات غير مكلفة

يعتبر بسكوت الشاي من أفضل أنواع المقرمشات التي يفضلها الكثيرين، حيث يحبها الكبار والصغار، حيث يفضل البعض تناول بسكويت الشاي مع الشاي في الإفطار والشاي بالحليب ، وتقوم الأمهات بالبحث عن وصفات لعمل بسكويت الشاي فى المنزل لضمان الحصول على نظافه البسكويت، وضمان الحفاظ على صحة الأسرة، وسنقوم بمساعدتك بمعرفة أفضل طرق صناعة بسكويت الشاي بكل سهولة في المنزل، وسوف نقوم بعرض هذه الطرق في هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت الشاي فى المنزل بكل سهولة

يفضل الكثيرين عمل بسكوت الشاي في المنزل، و للحصول على أفضل النتائج سنقوم بعرض طرق لصناعة بسكويت الشاي في المنزل فيما يلي:

المكونات:

عدد إثنين حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبادى.

نصف كوب من زيت الذرة النقي.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، أو الكيك شيف.

عدد أثنين باكو من الفانيليا أو، نقطتان من الفانيليا السائلة حسب المتاح.

بولة كبيرة عميقة.

مضرب كهربائى.

احضرى البولة، وقومي بوضع حبتان البيض بداخلها.

اخفقي البيض جيدًا بالمضرب الكهربائي.

اضيفي السكر الناعم الان.

قومي بخفقه جيداً مع البيض، حتى يصبح اللون مائل للأبيض.

اضيفي اليها الفانليا.

اخفقي مرة أخرى.

ضعي ملعقة الزبادي، وقومي بالتقليب جيداً.

ثم قومي بعد ذلك بوضع زيت الذرة النقي تدريجياً مع الخفق باستمرار.

انخلي الدقيق جيداً لإزالة أي تكتلات به، وإدخال الهواء داخل الدقيق.

ضعي البيكنج بودر، أو الكيك شيف على الدقيق المنخول، واخلطيهم جيداً.

اضيفي الدقيق الممزوج بالكيك شيف، أو البيكنج بودر على الخليط السابق تدريجياً.

قومي بالخفق بالمضرب أثناء وضع الدقيق تدريجياً.

تصبح العجينة لينة ولا تلتصق، فقومي بترك العجينة جانباً.

احضري صواني كبيرة.

ادهني الصواني بالزيت مع رش بعض من الدقيق.

شكلي العجينة بيدك، أو باستخدام ماكينة.

ادخلي الصواني في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اتركي البسكويت في الفرن لمدة ثلث ساعة.

أخرجي البسكويت، واتركيه يبرد.

قومي بتقديمه في أطباق التقديم مع الشاي، أو الشاي بالحليب.

الطريقة