ببيضة واحدة شعرك هيوصل لحد كعب رجلك وسينمو بدون توقف وبسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة

يبحث العديد من السيدات حول الطرق والوسائل التي تساعد على تطويل الشعر في أسبوع، نظراً لأن الشعر الطويل من أكثر الأمور التي تمنح أي فتاة الجمال والجاذبية، وازداد البحث بشكل أكبر عن الطرق الطبيعية خاصة بعد تجربة المنتجات التجميلية الخاصة بالشعر.

اسرع طريقة لتطويل الشعر في أسبوع

يوجد العديد من الطرق والوسائل التي تساعد على تطويل الشعر في خلال أسبوع، وإليكم أهم هذه الطرق؛ كالتالي:

تناول المياه بكثرة على مدار اليوم؛ بحيث يتراوح معدل المياه إلى 10 كؤوس مياه كل يوم.

تناول الطعام الصحي والمفيد من خلال إتباع نظام غذائي صحي، حيث أنها تعتبر من أفضل الطرق التي تساعد على تطويل الشعر.

الإكثار من تناول الحبوب والفاكهة والمكسرات، فهذا الأمر يعتبر له دور كبير في تحفيز نمو الشعر.

الاهتمام بحالة الشعر، من خلال تنظيفه باستمرار والرعاية المستمرة به، نظراً لأنه يعتبر من أكثر الأمور التي تساعد على تحقيق النمو بشكل أسرع.

عمل حمام زيت من خلال تسخين كمية من الزيت، وبعد ذلك يتم تطبيقها على فروة الرأس مع تدليكها بشكل خفيف، مما يساعد على تحفيز الدورة الدموية.

الاهتمام بتطبيق الأقنعة المنزلية التي تقوم بتغذية الشعر، بالإضافة إلى ترطيبه.

الابتعاد عن تطبيق المجففات التي توضع على الشعر، نظراً لأنها تنتج عنها تقصيف الشعر، بجانب مواجهته لمشكلات كثيرة.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر

وصفة البيض

يعتبر البيض من أهم الأمور المفيدة للشعر، نظراً لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة.

هذه العناصر من شأنها تعزز من نمو الشعر، كالحديد والبروتين.

المقادير:

كمية قليلة من العسل بمقدار ملعقة صغيرة.

استخدام بيضة واحدة.

زيت زيتون بمقدار ملعقة.

إناء.

كيفية التحضير: