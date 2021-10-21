كريم زبدة الشيا السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير في ساعتين

زبدة الشيا من المنتجات التي تم استخراجها من نبات الشيا، والتي استخدمت في قديم الزمان في صناعة منتجات العناية بالبشرة، والشعر، ولها فاعلية قوية في حل مشاكل الشعر المتعددة، وذلك لما تحتويه من خصائص صحية، وفوائد متعددة، ولذلك فهي أصبحت من أهم منتجات العناية بالشعر، والان سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم زبدة الشيا لفرد وتنعيم الشعر وهذا ما سوف نعرضه الآن في هذا المقال.طريقة تحضير كريم زبدة الشيا لفرد وتنعيم الشعر
بمكونات طبيعية يمكن تحضير كريم زبدة الشيا المفيد جدًا للشعر في المنزل وذلك من خلال خطوات بسيطة يمكن اتباعها وهي كالأتي:
المكونات
- أربع ملاعق من زبدة الشيا.
- ملعقتين كبار من زيت جوز الهند الطبيعي.
- ملعقتين من زيت الخروع.
- قطرات بسيطة من زيت إكليل الجبل.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
طريقة تحضير الكريم وتطبيقه
- لابد من إذابة زبدة الشيا حتى تتجانس بشكل أفضل مع باقي المكونات.
- توضع زبدة الشيا في طبق، ثم ادخليها داخل الميكروويف أو من خلال وضعها في بخار مائي حتى يتم ذوبانها بالكامل.
- اضيفي الان زيت جوز الهند إلى زبدة الشيا.
- قومي بالتقليب جيدًا، ثم أضيفي إليه باقي المكونات وقومي بتقليبه جيدًا.
- استمري في خفق المكونات حتى تتجانس بشكل قوي.
- قومي بتعبئة المكونات في علبة محكمة الغلق.
- ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا بعد تجانسها.
- يستخدم هذا الكريم بشكل يومي أو استخدام مثل كريم التصفيف الطبيعي.
زبدة الشيا متعددة الفوائد وهي كالأتي:
- تساعد زبدة الشيا في منع تقصف أو تكسير الشعر، كما أنها تحتوي على فيتامينات تساعد في ترطيب الشعر ومرونته.
- زبدة الشيا تعطي لمعان واضح للشعر، كما أنها تساعد على فرد الشعر.
- تحتوي زبدة الشيا على فيتامين ه التي تساعد في حماية الشعر من التلف، ومن أشعة الشمس وحرارتها وأي عوامل أخرى خارجية
- تساعد زبدة الشيا على تهدئة فروة الرأس من أي التهابات يمكن أن تصيبها.
- ومن أهم الفوائد التي يمكن استخدام زبدة الشيا من أجلها هي الحفاظ على لون الشعر، ومنع ظهور الشيب لفترات طويلة.
الوسوم
زبدة الشيا من المنتجات التي تم استخراجها من نبات الشيا، والتي استخدمت في قديم الزمان في صناعة منتجات العناية بالبشرة، والشعر، ولها فاعلية قوية في حل مشاكل الشعر المتعددة، وذلك لما تحتويه من خصائص صحية، وفوائد متعددة، ولذلك فهي أصبحت من أهم منتجات العناية بالشعر، والان سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم زبدة الشيا لفرد وتنعيم الشعر وهذا ما سوف نعرضه الآن في هذا المقال.طريقة تحضير كريم زبدة الشيا لفرد وتنعيم الشعر
بمكونات طبيعية يمكن تحضير كريم زبدة الشيا المفيد جدًا للشعر في المنزل وذلك من خلال خطوات بسيطة يمكن اتباعها وهي كالأتي:
المكونات
- أربع ملاعق من زبدة الشيا.
- ملعقتين كبار من زيت جوز الهند الطبيعي.
- ملعقتين من زيت الخروع.
- قطرات بسيطة من زيت إكليل الجبل.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
طريقة تحضير الكريم وتطبيقه
- لابد من إذابة زبدة الشيا حتى تتجانس بشكل أفضل مع باقي المكونات.
- توضع زبدة الشيا في طبق، ثم ادخليها داخل الميكروويف أو من خلال وضعها في بخار مائي حتى يتم ذوبانها بالكامل.
- اضيفي الان زيت جوز الهند إلى زبدة الشيا.
- قومي بالتقليب جيدًا، ثم أضيفي إليه باقي المكونات وقومي بتقليبه جيدًا.
- استمري في خفق المكونات حتى تتجانس بشكل قوي.
- قومي بتعبئة المكونات في علبة محكمة الغلق.
- ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا بعد تجانسها.
- يستخدم هذا الكريم بشكل يومي أو استخدام مثل كريم التصفيف الطبيعي.
زبدة الشيا متعددة الفوائد وهي كالأتي:
- تساعد زبدة الشيا في منع تقصف أو تكسير الشعر، كما أنها تحتوي على فيتامينات تساعد في ترطيب الشعر ومرونته.
- زبدة الشيا تعطي لمعان واضح للشعر، كما أنها تساعد على فرد الشعر.
- تحتوي زبدة الشيا على فيتامين ه التي تساعد في حماية الشعر من التلف، ومن أشعة الشمس وحرارتها وأي عوامل أخرى خارجية
- تساعد زبدة الشيا على تهدئة فروة الرأس من أي التهابات يمكن أن تصيبها.
- ومن أهم الفوائد التي يمكن استخدام زبدة الشيا من أجلها هي الحفاظ على لون الشعر، ومنع ظهور الشيب لفترات طويلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم زبدة الشيا السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير في ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.