مكون معجزة لتبييض وتفتيح الركب والأكواع وإزالة الأسمرار والبقع والجلد الميت مهما كان

خلطة تبييض الركب والأكواع للعروس هو ما تبحث عنه أي عروس قبل الزفاف بسبب إسمرار هذه المناطق بشكل ملحوظ مما يسبب لها الضيق، وهناك طرق عديدة لمعالجة ذلك سواء كانت طبيعية أم كيميائية وخلال مقالنا اليوم سنتكلم عن الطرق والحلول الطبيعية من خلال خلطات بمكونات طبيعية تجدينها في منزلك ولكن عليكِ الاستمرار والمتابعة لفترة حتى تحصلين على النتيجة التي ترغبين بها، تابعي طُرق الخلطات وأختاري الأنسب لكِ فجميعها تعطي نتيجة بالمداومة. خلطة تبييض الركب والأكواع للعروس خلطة تبييض الركب والأكواع للعروس خلطة الشوفان والعسل المكونات: ثلاث ملاعق من دقيق الشوفان أو الشوفان المطحون.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بطحن حبيبات الشوفان حتى نحصل على بودر من الشوفان ناعم جدًا.

نخلط جميع المكونات جيدًا حتى يمتزجوا.

نقوم بوضع المزيج على الأماكن الداكنة ويُترك لمدة عشر دقائق.

بعد أن تمر العشر دقائق نقوم بتدليك المنطقة بحركات دائرية لمدة دقيقتين خلطة الحليب باللوز خلطة الحليب باللوز المكونات: نصف كوب متوسط من الحليب

9 حبات من اللوز

3 قطرات من زيت الزيتون طريقة التحضير والاستخدام: انقعي حبات اللوز في الحليب لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

بعد مرور الوقت اطحني خليط اللوز والحليب لمدة خمس دقائق حتى يتكون معكِ عجينة لينة.

أخلطي قطرات زيت الزيتون مع عجينة اللوز والحليب.

قومي بدهن هذا الخليط على الأكواع والركب بحركات دائرية واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف على البشرة.

اغسلي البشرة بالماء الدافئ لإزالة المزيج. خلطة الزبادي والبطاطس المهروسة لتبييض المناطق الغامقة خلطة الزبادي والبطاطس المهروسة لتبييض المناطق الغامقة المكونات: حبة واحدة متوسطة من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط جميع المكونات السابقة وذلك بعد هرس البطاطس المسلوقة جيدًا.

بعد مزج البطاطس مع زيت اللوز والكركم والعسل والزبادي، ضعيهم على المناطق الغامقة مثل الركب والأكواع وتحت الابط.

يُترك الخليط لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة كاملة حتى يتفاعل مع المناطق الغامقة.

قومي بغسل الأماكن هذه من الخليط بالماء الدافئ. الوسوم

خلطة تبييض الركب والأكواع للعروس هو ما تبحث عنه أي عروس قبل الزفاف بسبب إسمرار هذه المناطق بشكل ملحوظ مما يسبب لها الضيق، وهناك طرق عديدة لمعالجة ذلك سواء كانت طبيعية أم كيميائية وخلال مقالنا اليوم سنتكلم عن الطرق والحلول الطبيعية من خلال خلطات بمكونات طبيعية تجدينها في منزلك ولكن عليكِ الاستمرار والمتابعة لفترة حتى تحصلين على النتيجة التي ترغبين بها، تابعي طُرق الخلطات وأختاري الأنسب لكِ فجميعها تعطي نتيجة بالمداومة. خلطة تبييض الركب والأكواع للعروس خلطة تبييض الركب والأكواع للعروس خلطة الشوفان والعسل المكونات: ثلاث ملاعق من دقيق الشوفان أو الشوفان المطحون.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بطحن حبيبات الشوفان حتى نحصل على بودر من الشوفان ناعم جدًا.

نخلط جميع المكونات جيدًا حتى يمتزجوا.

نقوم بوضع المزيج على الأماكن الداكنة ويُترك لمدة عشر دقائق.

بعد أن تمر العشر دقائق نقوم بتدليك المنطقة بحركات دائرية لمدة دقيقتين خلطة الحليب باللوز خلطة الحليب باللوز المكونات: نصف كوب متوسط من الحليب

9 حبات من اللوز

3 قطرات من زيت الزيتون طريقة التحضير والاستخدام: انقعي حبات اللوز في الحليب لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

بعد مرور الوقت اطحني خليط اللوز والحليب لمدة خمس دقائق حتى يتكون معكِ عجينة لينة.

أخلطي قطرات زيت الزيتون مع عجينة اللوز والحليب.

قومي بدهن هذا الخليط على الأكواع والركب بحركات دائرية واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف على البشرة.

اغسلي البشرة بالماء الدافئ لإزالة المزيج. خلطة الزبادي والبطاطس المهروسة لتبييض المناطق الغامقة خلطة الزبادي والبطاطس المهروسة لتبييض المناطق الغامقة المكونات: حبة واحدة متوسطة من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط جميع المكونات السابقة وذلك بعد هرس البطاطس المسلوقة جيدًا.

بعد مزج البطاطس مع زيت اللوز والكركم والعسل والزبادي، ضعيهم على المناطق الغامقة مثل الركب والأكواع وتحت الابط.

يُترك الخليط لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة كاملة حتى يتفاعل مع المناطق الغامقة.

قومي بغسل الأماكن هذه من الخليط بالماء الدافئ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون معجزة لتبييض وتفتيح الركب والأكواع وإزالة الأسمرار والبقع والجلد الميت مهما كان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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