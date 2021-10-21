طرق علاج تجاعيد الوجه وشد ترهلات الجلد هتصغري لسن العشرين مهما كان عمرك

يعاني العديد من الأشخاص من ظهور وانتشار التجاعيد على الوجه، وهذا الأمر يسبب الانزعاج بالنسبة للكثير من الأشخاص، والتي تحدث نتيجة تمدد الجلد، وأصبح من السهل التخلص من التجاعيد التي تظهر على الوجه بنسبة كبيرة، ولكن يكون من الصعب التخلص منها بشكل نهائي.

علاج التجاعيد

هناك مجموعة من الطرق التي تساعد على علاج التجاعيد، وإليكم أهمها، كالتالي:

حقن البوتكس

تساعد حقن البوتكس على علاج التجاعيد التي تظهر على الوجه، والتي يعاني منها الكثير من الأشخاص.

تتراوح مدة حقن البوتكس من 6 أشهر إلى 12 شهر، وبعد ذلك يكون بحاجة إلى التجديد.

الليزر

يعتبر الليزر من الطرق التي تساعد على علاج التجاعيد؛ حيث أنها تقوم على توجيه أشعة الشمس بنسبة محددة تجاه الجلد.

يساعد الليزر على تعزيز إفراز الكولاجين، الذي يساعد على التخلص من التجاعيد واختفائها.

شد الوجه من خلال التدخل الجراحي من خلال عمل شقوق بالجلد عند أقرب منطقة من الشعر.

يتم شد الترهلات، وبعد ذلك القيام بقص الزائد منها، وبعد ذلك يتم خياطة الجلد.

تجرى هذه العملية لدى الأشخاص التي تعاني من ترهلات بالجلد، ولا سيما لدى الأشخاص التي تبلغ أعمارهم إلى 60 سنة.

شد الوجه بالتدخل الجراحينصائح لعلاج تجاعيد الوجه

هناك مجموعة من النصائح التي ينصح بإتباعها، حتى يتم علاج التجاعيد التي تظهر على الوجه، وإليكم أهم هذه النصائح؛ كالتالي:

الإكثار من تناول السمك

السمك غني بالبروتينات المهمة التي يحتاجها الجسم.

غني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة؛ كالأوميجا 3 الذي يساعد على تغذية الجلد.

يساعد على علاج التجاعيد المزعجة التي تظهر على الوجه.

الإكثار من شرب الماء

شرب 8 أكواب من الماء على مدار اليوم، لأنه يجعل الوجه محافظاً على رطوبته.

الامتناع عن تناول الماء بالكميات المطلوبة، من شأنها تجعل البشرة أكثر تجعيداً.

عند غسل الوجه بإفراط، فإن هذا الأمر يساعد على التخلص من الزيوت الطبيعية الموجودة بالجلد، وهذا من شأنه يؤثر بالسلب على البشرة.

عند غسل الوجه، فيجب استخدام الصابون المناسب جيداً للبشرة.

الامتناع عن غسل الوجه بشكل مفرط