الطريقة الأصلية لعمل ألذ كباب حلة باللحمة يذوب في الفم بطريقة سهلة وبسيطة مثل المطاعم

يبحث الكثير من الأمهات وربات البيوت عن الطريقة الأصلية لعمل كباب الحلة باللحمة فهي من أقدم الأكلات التي يتناولها الجميع في جميع الأوقات وبالأخص في وجبة الغذاء، تعد وجبة الغذاء أكثر الأشياء التي تشغل حيرة كبيرة للأمهات كل يوم وهو السؤال الذي تطرح كل يوم ماذا سوف تعد اليوم للطعام، ولذلك نحرص دائمًا على تقديم العديد من الوصفات والمأكولات الجديد والقديمة بطرق مختلفة لكي تستطيعون تنوع الطعام لاطفالكم ولجميع أفراد أسرتكم، ولهذا سنقدم لكم ألذ وجبة للغذاء هي كباب الحلة باللحمة سنقدم لكي الطريقة الاصلية التي تستخدم في المطاعم وستلاحظين أن قطع اللحم تذوب في الفم إذا اتبعتي هذه الطريقة السهلة والبسيطة.

مكونات هذه الوصفة من أسهل وأبسط المكونات ومن المؤكد إنها تتواجد في خزانة مطبخك، والمكونات هي:

كيلو من اللحمة ويفضل لحمة ضاني.

كيلو من البصل الأبيض.

3 فصوص ثوم مفرومين.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الماء الدافئ.

زيت نباتي.

مكعب من الزبدة ويمكن استبداله بملعقة من السمن.

كمون.

كسبرة.

قرفة.

شطة.

بعد أن قدمنا لكم مكونات كباب الحلة باللحمة وشاهدنا كم هي مكونات سهلة وبسيطة ك، سنقدم لكم طريقة التحضير الأصلية، لهذا لابد من تتبع هذه الخطوات لكي تحصلين على ألذ كباب حلة باللحمة، وطريقة التحضير هي:

أولًا علينا بإحضار البصل و تقشيره وغسلة جيداً.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البصلة من النصف ومن ثم بتقطيع كل نصف شرائح رفيعة، ونستمر هكذا حتى تنتهي كمية البصل.

الآن نقوم بإحضار اللحمة وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم ويفضل أن يكون جميع القطع متساوية لكي تستطيع الحصول على التسوية الصحيحة لجميع قطع اللحم.

نضع حلة على النار ونضع بداخله الزيت ومعلقة الزبدة أو السمن.

ننتظر حتى تسخن قليلاً ثم نقوم بوضع نصف كمية البصل المتقطع ونقوم بتشويح البصل قليلاً.

ثم نضع مكعبات اللحمة ونستمر في التقليب ثم نقوم بوضع الفلفل الأسود.

نتركهم قليلاً ثم نقوم بوضع البهارات الشطة والكمون و الكسبرة مع تقليب اللحمة.

نقوم بوضع كوب من الماء الدافئ ومعلقة الخل ونقوم بتغطية الحلة.

لابد من تهدئ النار على اللحمة لكي يتم تسويتها بشكل سريع.

تترك حتي تنضج ونقوم بإضافة القليل من الماء بين الحين والأخر.

بعد تسوية اللحمه نقوم بإضافة نصف الكمية المتبقي من البصل المتقطع.

تقلب جميع المكونات ثم نضع الملح.

تترك بعد ذلك 7 دقائق فقط.

وتقدم للطعام مع الأرز بالشعرية وهي ساخنة.

ومن هنا نكون انتهينا من تقديم الطريقة الأصلية لعمل كباب الحلة باللحمة لن تتخلى طعمه اللذيذ والشهي.