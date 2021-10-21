اسرار جديدة في طريقة عمل الهريسة اللذيذة لأسرتك بخطوات سهلة وبسيطة

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العديد من السيدات يبحثون عن طريقة عمل الهريسة، حيث تعد الهريسة من أشهى الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار، كما أنها نالت شعبية كبيرة في مختلف الدول العربية، ويتم عمل الهريسة بطرق عديدة ومختلفة، مثل الهريسة السادة والهريسة بالمكسرات والهريسة بالقشطة، وغيرها من الطرق التي تفضل السيدات عملها لأسرتها، وذلك لتحصل على طعم مثل المحلات، وسنعرض لكم الآن من هذه المقالة أسهل طريقة لعمل الهريسة عبر موقعنا.طريقة عمل الهريسة
الكثير من ربات المنزل تفضل عمل الحلويات في المنزل، وذلك لأن الكثير من الأمهات يحبون عمل مثل هذه الحلويات بأيديهم لأبنائهم بدلا من شرائها من المحلات بأسعار باهظة ومكلفة، ويتم تقديم الهريسة في كثير من المناسبات مثل أعياد الميلاد، كما يود الكثيرين تناولها مع كوب الشاي، لذلك تحرص ربات المنزل على التعرف على أسهل الطرق التي يتم من خلالها عمل أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في عدد كبير من الدول العربية.المكونات
نقدم لكم الآن مكونات عمل الهريسة المميزة لدي الكثير من الكبار والصغار، وتأتي تلك المكونات كما يلي:
- مقدار 3 أكواب من السميد.
- مقدار كوب متوسط من السكر.
- مقدار كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- مقدار من المكسرات حسب الرغبة.
- عدد 3 ملاعق طحينة.
- مقدار نصف كوب متوسط من الزيت من النوع المفضل.
إليكم طريقة تحضير الهريسة بخطوات سهلة وبسيطة، لتحصلي على طعم لذيذ ومفضل للهريسة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نحضر وعاء مناسب نخلط به كلا من السميد والسكر.
- ثم نقوم بإضافة كلا من البيكنج بودر واللبن للخليط السابق، ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نضيف إليهم مقدار قليل من الزيت حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نحضر صينية مدهونة بالطحينة، ونضع بها الخليط، ونوزعه في الصينية بشكل متساوي.
- ثم نضع علي وش الصينية المكسرات من الأنواع المفضلة.
- نترك الصينية لعدة ساعات حتى تختمر جيدا.
- نضع بعد ذلك الصينية في الفرن على درجة حرارة تصل ل180 درجة مئوية.
- بعد مرور نصف ساعة نخرج الصينية من الفرن، ونقوم بتوزيع الشربات علي الصينية، ثم اتركيها تهدأ قليلا وقطعيها قطع صغيرة، وضعيها في أطباق التقديم.
الوسوم
العديد من السيدات يبحثون عن طريقة عمل الهريسة، حيث تعد الهريسة من أشهى الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار، كما أنها نالت شعبية كبيرة في مختلف الدول العربية، ويتم عمل الهريسة بطرق عديدة ومختلفة، مثل الهريسة السادة والهريسة بالمكسرات والهريسة بالقشطة، وغيرها من الطرق التي تفضل السيدات عملها لأسرتها، وذلك لتحصل على طعم مثل المحلات، وسنعرض لكم الآن من هذه المقالة أسهل طريقة لعمل الهريسة عبر موقعنا.طريقة عمل الهريسة
الكثير من ربات المنزل تفضل عمل الحلويات في المنزل، وذلك لأن الكثير من الأمهات يحبون عمل مثل هذه الحلويات بأيديهم لأبنائهم بدلا من شرائها من المحلات بأسعار باهظة ومكلفة، ويتم تقديم الهريسة في كثير من المناسبات مثل أعياد الميلاد، كما يود الكثيرين تناولها مع كوب الشاي، لذلك تحرص ربات المنزل على التعرف على أسهل الطرق التي يتم من خلالها عمل أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في عدد كبير من الدول العربية.المكونات
نقدم لكم الآن مكونات عمل الهريسة المميزة لدي الكثير من الكبار والصغار، وتأتي تلك المكونات كما يلي:
- مقدار 3 أكواب من السميد.
- مقدار كوب متوسط من السكر.
- مقدار كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- مقدار من المكسرات حسب الرغبة.
- عدد 3 ملاعق طحينة.
- مقدار نصف كوب متوسط من الزيت من النوع المفضل.
إليكم طريقة تحضير الهريسة بخطوات سهلة وبسيطة، لتحصلي على طعم لذيذ ومفضل للهريسة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نحضر وعاء مناسب نخلط به كلا من السميد والسكر.
- ثم نقوم بإضافة كلا من البيكنج بودر واللبن للخليط السابق، ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نضيف إليهم مقدار قليل من الزيت حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نحضر صينية مدهونة بالطحينة، ونضع بها الخليط، ونوزعه في الصينية بشكل متساوي.
- ثم نضع علي وش الصينية المكسرات من الأنواع المفضلة.
- نترك الصينية لعدة ساعات حتى تختمر جيدا.
- نضع بعد ذلك الصينية في الفرن على درجة حرارة تصل ل180 درجة مئوية.
- بعد مرور نصف ساعة نخرج الصينية من الفرن، ونقوم بتوزيع الشربات علي الصينية، ثم اتركيها تهدأ قليلا وقطعيها قطع صغيرة، وضعيها في أطباق التقديم.
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