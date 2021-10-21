اصنعي كريم القهوة والفازلين أقوى كريم طبيعي لشد وتبييض البشرة كالثلج

كريم القهوة والفازلين ، من الكريمات التي الطبيعية التي تساعد على حل جميع مشاكل البشرة، والذي حقق الكثير من النتائج المرضية التي منحت البشرة النضارة والنعومة والترطيب في أسرع وقت وبشكل رائع، كما يحتوي على مواد طبيعية مضاد للأكسدة قادرة على أن تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تواجه أغلب السيدات، كما يساعد على تجديد الخلايا الميتة بعد تقشيرها مما يجعل البشرة تبدو جميلة ومتألقة، ويعمل على إزالة الحبوب والبثور التي تعطي الوجه مظهر غير جمالي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة والفازلين الرهيب لشد البشرة وإزالة التجاعيد بشل رائع. مكونات كريم القهوة والفازلين الرهيب مكونات كريم القهوة والفازلين الرهيب سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات وهى كما يلي:- فنجان من القهوة الباردة. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والفازلين أقوي كريم طبيعي لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع به خليط القهوة، ونضيف إليه النشا ونقلب حتى يذوب النشا تماماً.

ثم نضيف ملعقة الفازلين ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

نضع الوعاء على حمام من البخار ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات كلها مع بعض وتصبح مثل الكريم تماماً.

نرفع الإناء من على النار ونضع جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة.

نقوم بوضع الكريم على البشرة مرة واحدة كل يوم قبل النوم مباشرة حتى نحصل على أروع النتائج. طريقة عمل ماسك القهوة والنشا لتبييض البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، وملعقة صغيرة من النشا ونقلبهم مع بعض. ثم نضف ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام مناسب، نغسل الوجه ونجفف جيداً من الماء. نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي، ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد. نقوم بعمل الماسك كل يوم على البشرة حتى نحصل على نتائج مبهرة. الوسوم

كريم القهوة والفازلين ، من الكريمات التي الطبيعية التي تساعد على حل جميع مشاكل البشرة، والذي حقق الكثير من النتائج المرضية التي منحت البشرة النضارة والنعومة والترطيب في أسرع وقت وبشكل رائع، كما يحتوي على مواد طبيعية مضاد للأكسدة قادرة على أن تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تواجه أغلب السيدات، كما يساعد على تجديد الخلايا الميتة بعد تقشيرها مما يجعل البشرة تبدو جميلة ومتألقة، ويعمل على إزالة الحبوب والبثور التي تعطي الوجه مظهر غير جمالي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة والفازلين الرهيب لشد البشرة وإزالة التجاعيد بشل رائع. مكونات كريم القهوة والفازلين الرهيب مكونات كريم القهوة والفازلين الرهيب سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات وهى كما يلي:- فنجان من القهوة الباردة. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والفازلين أقوي كريم طبيعي لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع به خليط القهوة، ونضيف إليه النشا ونقلب حتى يذوب النشا تماماً.

ثم نضيف ملعقة الفازلين ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

نضع الوعاء على حمام من البخار ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات كلها مع بعض وتصبح مثل الكريم تماماً.

نرفع الإناء من على النار ونضع جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة.

نقوم بوضع الكريم على البشرة مرة واحدة كل يوم قبل النوم مباشرة حتى نحصل على أروع النتائج. طريقة عمل ماسك القهوة والنشا لتبييض البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، وملعقة صغيرة من النشا ونقلبهم مع بعض. ثم نضف ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام مناسب، نغسل الوجه ونجفف جيداً من الماء. نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي، ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد. نقوم بعمل الماسك كل يوم على البشرة حتى نحصل على نتائج مبهرة.

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