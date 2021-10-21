سر نجاح عجينة الحليب لصنع مخبوزات هشة طرية في المنزل بتكلفة بسيطة وبالخطوات

طريقة عمل عجينة الحليب من أسهل الطرق التي يمكنك بسهولة تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة، وتعتبر عجينة الحليب من أنواع العجينة التي يجب تحضيرها للاستخدام في عدة مأكولات، ومن هنا سنقدم لكل سيدة أفضل الطرق لصنع العجينة في البيت دون شراءها من الخارج، ولذلك سنعرض لكم مقادير عجينة الحليب ومقادير عجينة الحليب البودرة، كما سنعرض خطوات تحضير عجينة الحليب السائل وخطوات تحضير عجينة الحليب البودرة، حيث يمكنك صنع العجينة في أقل وقت لديكي تابعونا.

نقدم لكم من خلال هذه المقالة سر نجاح عجينة الحليب الهشة الطرية في المنزل بتكلفة بسيطة وبالخطوات، حيث أن بعد نزول الأطفال المدارس تبحث الأمهات عن العجائن والمخبوزات لكي ينوعوا لأطفالهم الإفطار ولذلكنقدم لكم أكثر عجينة هشة وطرية وهي عجينة الحليب ومن الجدير بالذكر أنها من أفضل العجائن والتي تستخدم في عمل المخبوزات والبيتزا وغير ذلك.

سر نجاح عجينة الحليب الهشة الطرية

فيما يلي سنعرض مقادير عجينة الحليب السهلة والتي تحضر بالحليب السائل:

قم بتحضير حوالي 2 كوب من الدقيق

حضر حوالي كوب كبير من الحليب

حضر حوالي ملعقة متوسطة خميرة

قم بتحضير حوالي ملعقة صغيرة من الملح الأبيض

يجب تحضير حوالي ملعقة متوسطة من السكر

حوالي نصف كوب زيت ذرة

تابع ما يلي لعمل عجينة الحليب السائلة وهي:

ضع كلًا من الدقيق مع مقدار الخميرة ومقدار السكر داخل وعاء كبير.

قم بوضع الحليب بشكل تدريجي.

قلب المحتويات بشكل جيد.

استمر في التقليب.

يجب تغطية الوعاء لمدة لا تقل عن ربع ساعة

قم بوضع الحليب الباقي.

بعدها زود الملح.

قم بالعجن حتى تتماسك المكونات

حضر المخبوزات التي ترغب فيها من العجينة.

نقدم إليكم المقادير الخاصة بعجينة الحليب البودرة، هي:

حوالي أربعة أكواب من الدقيق

مقدار ربع كوب فقط من الحليب البودرة

احضر نصف كوب فقط من زيت ذرة

عدد ملعقة كبيرة سكر ابيض

مقدار ثلاثة ملعقة خميرة.

حوالي كوب كبير من الماء دافئ.

رشة صغيرة ملح ابيض.

تبحثين عن طريقة سريعة ومدهشة لصنع عجينة العشر دقائق قومي باتباع الخطوات التالية وهي: