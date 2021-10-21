أصلحي ضرر شعرك وأزيلي القشرة بماسك طبيعي

عندما يتعلق الأمر بإصلاح الضرر، أو تحفيز اللمعان، أو ببساطة إضافة القليل من التغذية والنضارة، وحتى إزالة قشرة الشعر فإن كل شخص لديه اختياره الخاص لماسك الشعر. لكن دعينا نواجه الأمر، معظم هذه الماسكات في بلادنا العربية غالية الثمن للغاية لاستخدامها بشكل منتظم كما هو موصوف. لحسن الحظ، يمكنك صنع ماسكات خاصة بك بمكونات ربما تكون متوفرة لديك بالفعل ففي مطبخنا العربي.

تعتبر ماسكات الشعر المصنوعة في المنزل ممتازة لتهدئة وإصلاح الأضرار الناجمة عن التلوين والأدوات الساخنة والمياه المالحة وحتى الكلور. كما أنها قابلة للتكيف مع نوع شعرك، سواء كان خشنًا أو مجعدًا أو جافًا أو دهنيًا أو ناعمًا أو مموجًا. تعتبر ماسكات الشعر طريقة سريعة وفعالة للغاية لعلاج شعرك بالعديد من الفوائد الصحية في 20 دقيقة فقط. ضعي في اعتبارك أن ماسكات الشعر هي مكيفات عالية القوة لشعرك. إنها تساعد في تنعيم الشعر وترطيبه، مما يمنح شعرك نموا سريعا وطبيعيا وإضفاء اللمعان وحتى حماية شعرك من الالتهابات.

1/2 كوب خل التفاح

1 / 2 كوب ماء.

10-12 قطرة زيت شجرة الشاي .

قرص واحد من الأسبرين.

ماسك إزالة قشرة الشعر والحماية من الالتهابات

التعليمات:

اسحقي الأسبرين بملعقة أو أسفل كوب زجاجي على قطعة من الورق أو بيد الهون. امزجي المكونات جيدًا وانقع فروة رأسك . اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

هذا الماسك مليء بالفيتامينات C و B وحمض الفوليك والبيوتين. يمكنك وضع هذا الماسك بعد غسل الشعر بالشامبو مرة في الشهر للحصول على أفضل النتائج.

ماسك ترميم الشعر لاستعادة بريقه

ستحتاج في هذا الماسك الى ملعقتين زيت جوز الهند مع ربع كوب مايونيز وملعقتين من الزبادي البلدي.

قومي أولا بغسول شعرك جيدا. اخلطي المكونات بطريقة بطيئة في البداية ثم زيدي سرعتك. ضعي الماسك على الشعر واحذري من وضعه على الجذور. اتركيه على شعرك حتى نصف ساع ولا تقلي على 20 دقيقة. ابدأي في غسول الشعر ببلسم.

يعتبر هذا الماسك مناسب جدا للشعر التالف من الطقس او أجهزة السسشوار او الشعر الذي تم صبغه مؤخرًا، ابدأي في استخدامه مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.