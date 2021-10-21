7 غطات في الستايل بتاعك هتبين سنك اكبر وشكلك اتخن

اختيار شكل اللبس اللي بيليق على كل جسم مهم جدا ، لان ممكن تختاري قطعة تبينك اتخن او اقصر او تطلعك اكبر من سنك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 غلطات في الستايل ممكن تديكي سن اكبر من سنك وتبين جسمك اتخن من الطبيعي.

غلطات في الستايل هتبينك اكبر واتخن:

1- لبس طقم كامل اسود:

مافيش شك ان اللون الاسود بيدي اللوك اناقة وزي ما بنقول دايما ان الاسود ملك الالوان ، ولكن لو مش عايزة تباني اكبر من سنك اتجنبي انك تلبسي طقم كامل باللون الاسود.

لان اللون الاسود ممكن يخلق تباين قوي وعميق مع لون بشرتك ، ويسلط الضوء على العيوب زي التجاعيد والهالات السودا ، عشان كده لو هتلبسي اسود بننصحك انك تضيفي له اكسسوارات بألوان مشرقة عشان تبعدي التركيز عن العيوب اللي ممكن اللون الاسود يظهرها.

2- لبس ملابس اكبر من مقاسك:

اوقات كتير لما تتخني شوية او يبقى عندك وزن زيادة عند منطقة البطن مثلا بتلجأي انك تلبسي ملابس واسعة عشان تخفي زيادة الوزن ، ولكن لبس الملابس اللي مقاسها اكبر من مقاسك الطبيعي في الحقيقة انها هتبينك اتخن وهتضيف حجم اكبر ، عشان كده بننصحك تتأكدي دايما من اختيار الملابس المناسبة لمقاسك لو عايزة اللوك بتاعك يطلع حلو.

3- الجيبات الطويلة الواسعة:

على قد ما في كتير من البنات بتحب الستايل ده من الجيبات ، الا انه الجيبات الطويلة اوي بتضيف حجم لاطرافك ، وده هيدي النص اللي تحت من الجسم شكل مش حلو والرجل هتبان ممتلئة اكتر من الطبيعي ، ممكن تجربي تعتمدي على الجيبات الميدي او القصيرة.

4- اختيار نضارات غلط:

اطارات النضارات الرفيعة حاليا موضتها قدمت ، والموضة هي النضارات الجريئة الي بتساعد في ابراز العين وبتظهرها اكتر ، لما تيجي تشتري ابعدي تماما عن الاطارات الرفيعة المعدن لانها هتبينك اكبر من سنك ، وحاولي تجربي كذا شكل على وشك لحد ما توصلي للشكل المناسب ليكي ، وافتكري ان الاطارات الكبيرة والاكتر جراءة هي التريندي دلوقتي.

5- بتشتري حاجات مش لسنك:

اوقات كتير عشان نبان بسن اصغر ممكن نشتري لبس مش مناسب لعمرنا ، ولكن الحقيقة ان ده هيعمل نتيجة عكسية وهتباني اكبر من سنك لان هيبقى في تباين ما بين سنك واللبس اللي انتي لبساه ، عشان كده بننصحك بدل كده انك تشتري الملابس المناسبة لسنك ، ونسقيها بشكل صح ، واضافة الاكسسوارات ممكن تعمل فرق ايجابي كبير جدا في اللوك بتاعك.

6- اختيار شوز غلط:

صدقينا لو قولنالك ان اختيار الاحذية ممكن يأثر على اللوك بتاعك ويطلع شكلك حلو او العكس ، وبالتالي بننصحك ما تمشيش ورا الموضة وخلاص او تشتري الشوز التريندي او المنتشر وبس ، لكن اختاري الشوز المناسب للبسك, عمرك, ووزنك.

على سبيل المثال ، الاحذية اللي كعبها عالي والضخمة مش مناسبة للجسم الممتليء ، وهيكون انسب الاحذية الرقيقة ، والكونفرس هيضيف لمسة راقية مع اللبس الكاجوال.

7- لف سكارف حرير:

ابعدي عن السكارف الحرير الا اذا كنتي هتحضري حفلة ريترو او الطابع بتاعها قديم او بتشتغلي مضيفة طيران ، لانه من اشهر الاكسسوارات في الستينات هي لف السكارف الحرير حوالين الرقبة ، عشان كده ده ممكن يخليكي تظهري بلوك قديم ، ولكن مع ذلك لو مش عايزة تستغني عة السكارف الحرير المفضل ، فكري تستخدمية كربطة للشعر, او تربطيه على معصم ايدك, او كاكسسوار على شنطة ايدك.

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