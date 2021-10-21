طريقة عمل خبز التوست الاسمر في المنزل بمكونات بسيطة والنتيجة روعة

خبز التوست الاسمر ، هو شريحة من الخبز تحمر عن طريق التعرض للحرارة، وكلمة التوست كلمة لاتينية تعني الخبز المحمص، وله ألة خاصة للتحميص بحيث يصبح أكثر هشاشة ومقرمشة، وخبز التوست من أكثر المخبوزات التي يتم تناولها بشكل كبير جداً، يكون موجود دائماً علي السفرة في الإفطار بجانب الشاي أو الحليب، وهو من الأشياء التي تساعد علي فقدان الوزن، من المخبوزات الفرنسية الشهية والفاخرة و اللذيذة، فهو من المعجنات والمخبوزات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل علي شرائه الكثير من الناس من المخابز، لأنه يتميز بقيمة غذائية عالية جداً، وبفوائد صحية عديدة، هو يحتوي علي الفيتامينات و البروتينات و الألياف والمعادن المهمة للصحة الإنسان، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل خبز التوست الاسمر في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل خبز التوست الاسمر

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذا الخبز اللذيذ وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق الاسمر.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من دقيق الشوفان.

مقدار نصف كوب جنين القمح.

معلقة كبيرة من الخميرة.

مقدار معلقة صغيرة بكينج بودر.

معلقة كبيرة من العسل.

3 ملاعق لبن بودرة.

ربع كوب زيت زيتون.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا الخبز اللذيذ والهش وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار العجان، ونضع بها الخميرة مع العسل وكوب من الماء، وكوب دقيق أبيض ونخلطهم جيداً، في العجان الكهربائي. عندما تتكون لدينا عجينة لينة وطرية، نغطيها لمدة 10 دقائق لترتاح قليلاً، ثم نضيف بعد ذلك باقي المكونات كلها ماعدا الماء. ثم نخلط ونضيف الماء بالتدريج، حتي تتكون عجينة لينة وتلزق شوية، نضعها في بولة ونغطيها، ونتركها ساعة لتخمير. بعد ذلك نفردها باليد ونلفها، ونضعها في قالب التوست بعد دهنة بالزيت، ورشة قليلاً بالدقيق، ونتركه يخمر لمدة نصف ساعة أخرى. ثم ندخله فرن ساخن علي درجة حرارة 250 مئوية، لمدة ربع ساعة في الرف الوسطاني. بعد ذلك نخرجه وندهنه ب نصف معلقة من اللبن البودرة، مذاب مع معلقة ماء ونرش الوجه، شوفان خشن وبذور الكتان. ثم ندخله الفرن مرة أخري لمدة ربع ساعة، حتي يأخذ اللبون البني الفاتح، ثم نخرجه ونتركه يبرد تماماً ثم يقطع ويقدم بالهناء والشفاء.

أهم الأسرار لنجاح وصفات المخبوزات

تعرفي من هنا علي بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:-

سخني الفرن علي أعلي درجة وأدخلي العجين فور تجهيزه.

تبلي العجين دائماً.

لا تنسي إضافة القليل من السكر في العجين.

استخدمي الدقيق المخصص للخبز.

اتركيه في الفرن لمدة كافية حتي يحصل علي جوانب ذهبية.

تأكدي من صلاحية الخميرة التي تستخدمينها.

طريقة عمل خبز التميس السعودي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذا الخبز اللذيذ وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به، 3 أكواب من الدقيق مع معلقتين كبار من حليب البودرة، مع معلقة صغيرة خميرة فورية مع معلقة كبيرة من السكر، واخلطي المكونات حتي تتجانس. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج، حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك شكلي كرات متوسطة الحجم من العجين، ثم انثري دقيق في صينية الفرن وضعي عليها كرات العجين، وغطي العجين واتركيه جانباً حتي يتخمر. ثم سخني الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، بعد ذلك اضغطي علي الكرات بواسطة يدك، ثم ادهني كرات العجين بالماء واصنعي شقوق فيها بالشوكة. بعد كدة ادخلي الصينية إلي الفرن حتي ينضج الخبز، ثم اخرجيها وقدمي الخبز، ساخناً بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الخبز البلدي

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل هذا الخبز اللذيذ في المنزل وهي كما يلي:-