طريقة تحضير القرص الطرية باللبن الرايب لإفطار شهي يعجب الجميع

طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، ونحن نقدم لكم طريقة عمل هذه القرص حتى لا تحتار معظم الأمهات في وجبة الإفطار لأولادها الحلوين، ويمكن لهم حملها معهم إلى المدرسة بدلاً من شراء الأشياء التي تحتوي على المواد الحافظة التي تؤثر على صحتهم، وتختلف طريقة عملها من مكان لآخر ومن شخصية لأخرى كما أن تختلف تسميتها من بلد لبلد، وهذه الطريقة سهلة وبسيطة للجميع ومغذية جداً لأنها تحتوي على اللبن الرايب المفيد في تقوية العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم، واليوم سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال هذا الموضوع مكونات عمل القرص الطرية باللبن الرايب وطريقة تحضيرها عبر موقع ثقفني.

مكونات عمل القرص الطرية باللبن الرايب

القرص الطرية باللبن الرايب من المعجنات التي تفيد كثير من الأمهات في وجبة الإفطار واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل هذه القرص وهي كالتالي:

٥ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من السمنة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف لتر من اللبن الرايب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملح ( ملعقة صغيرة ).

طريقة إعداد القرص وتحضيرها

تختلف طريقة عمل هذه القرص من طريقة إلى أخرى على حسب طريقة كل شخصية لذلك سوف نعرض لكم هذه الطريقة وهي كما يلي: