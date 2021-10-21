طريقة تحضير القرص الطرية باللبن الرايب لإفطار شهي يعجب الجميع

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، ونحن نقدم لكم طريقة عمل هذه القرص حتى لا تحتار معظم الأمهات في وجبة الإفطار لأولادها الحلوين، ويمكن لهم حملها معهم إلى المدرسة بدلاً من شراء الأشياء التي تحتوي على المواد الحافظة التي تؤثر على صحتهم، وتختلف طريقة عملها من مكان لآخر ومن شخصية لأخرى كما أن تختلف تسميتها من بلد لبلد، وهذه الطريقة سهلة وبسيطة للجميع ومغذية جداً لأنها تحتوي على اللبن الرايب المفيد في تقوية العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم، واليوم سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال هذا الموضوع مكونات عمل القرص الطرية باللبن الرايب وطريقة تحضيرها عبر موقع ثقفني.مكونات عمل القرص الطرية باللبن الرايب
القرص الطرية باللبن الرايب من المعجنات التي تفيد كثير من الأمهات في وجبة الإفطار واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل هذه القرص وهي كالتالي:
- ٥ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف كوب من السمنة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف لتر من اللبن الرايب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملح ( ملعقة صغيرة ).
تختلف طريقة عمل هذه القرص من طريقة إلى أخرى على حسب طريقة كل شخصية لذلك سوف نعرض لكم هذه الطريقة وهي كما يلي:
- في البداية ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك ثم نقلب به البيكنج بودر والخميرة الفورية والسكر.
- بعد تقليب جميع المكونات الجافة معاً نضيف عليهم كمية السمنة المذابة ونقلب.
- ثم نضع على المكونات السابقة كمية اللبن الرايب المطلوبة بالتدريج، ونعجن حتى تتجانس جميع المكونات ونحصل على عجينة طرية.
- نترك العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كور صغيرة الحجم متساوية ونضغط عليها قليلاً.
- نرص هذه الكور في صينية مدهونة ونتركه قليلاً حتى يرتاح لمدة ربع ساعة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها مع الشاي أو الحليب.
الوسوم
طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، ونحن نقدم لكم طريقة عمل هذه القرص حتى لا تحتار معظم الأمهات في وجبة الإفطار لأولادها الحلوين، ويمكن لهم حملها معهم إلى المدرسة بدلاً من شراء الأشياء التي تحتوي على المواد الحافظة التي تؤثر على صحتهم، وتختلف طريقة عملها من مكان لآخر ومن شخصية لأخرى كما أن تختلف تسميتها من بلد لبلد، وهذه الطريقة سهلة وبسيطة للجميع ومغذية جداً لأنها تحتوي على اللبن الرايب المفيد في تقوية العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم، واليوم سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال هذا الموضوع مكونات عمل القرص الطرية باللبن الرايب وطريقة تحضيرها عبر موقع ثقفني.مكونات عمل القرص الطرية باللبن الرايب
القرص الطرية باللبن الرايب من المعجنات التي تفيد كثير من الأمهات في وجبة الإفطار واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل هذه القرص وهي كالتالي:
- ٥ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف كوب من السمنة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف لتر من اللبن الرايب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملح ( ملعقة صغيرة ).
تختلف طريقة عمل هذه القرص من طريقة إلى أخرى على حسب طريقة كل شخصية لذلك سوف نعرض لكم هذه الطريقة وهي كما يلي:
- في البداية ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك ثم نقلب به البيكنج بودر والخميرة الفورية والسكر.
- بعد تقليب جميع المكونات الجافة معاً نضيف عليهم كمية السمنة المذابة ونقلب.
- ثم نضع على المكونات السابقة كمية اللبن الرايب المطلوبة بالتدريج، ونعجن حتى تتجانس جميع المكونات ونحصل على عجينة طرية.
- نترك العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كور صغيرة الحجم متساوية ونضغط عليها قليلاً.
- نرص هذه الكور في صينية مدهونة ونتركه قليلاً حتى يرتاح لمدة ربع ساعة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها مع الشاي أو الحليب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير القرص الطرية باللبن الرايب لإفطار شهي يعجب الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.