أصابع الشوفان الصحية بالعسل سهلة وسريعة التحضير

أصابع الشوفان من أحلى الوجبات الخفيفة التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، ويعتبر الشوفان من الحبوب الغذائية الكاملة المفيدة جداً للصحة، ومن المشاكل التي تواجه الأمهات في بداية العام الدراسي هي عدم رغبة الأطفال في تناول وجبة الإفطار قبل ذهابهم إلى المدرسة، ولذا تبحث الأم عن بدائل لوجبة الإفطار تكون صحية ومفيدة، وتمنح الطفل العناصر الغذائية التي تساعد على نمو الجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل أصابع الشوفان الصحية لوجبة الإفطار. مكونات أصابع الشوفان مكونات أصابع الشوفان يتم تحضير أصابع الشوفان بالمكونات البسيطة الآتية:- كوب من زبدة الفول السوداني.

2 كوب ونصف من الشوفان.

نصف كوب عسل نحل.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكننا تحضير أصابع الشوفان بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نضع 2 كوب ونصف من الشوفان في طبق، ثم نضيف كوب من زبدة الفول السوداني، ونصف كوب من عسل النحل. ثم نقلب المكونات مع بعضها جيداً، ويمكن إضافة مكسرات أو فواكه مجففة حسب الرغبة. نضع الخليط في صينية بحجم مناسب وندخلها الثلاجة، ثم يتم تقطيعه بحجم مناسب. الشوفان بالحليب والعسل تناول الشوفان مع الحليب من أفضل الأطعمة التي تمنع الإصابة بمرض هشاشة العظام، كما يعد الحليب من المصادر المهمة للبروتين، كما يعد الشوفان من أفضل المواد الغذائية المناسبة لخفض الوزن. المكونات كوب ونصف من الشوفان.

3 كوب ماء.

4 تمرات مقطعة.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثمرة موز مقطعة.

1 كوب حليب. طريقة التحضير نضع الشوفان والماء في قدر على النار مع ترك الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة. ثم نقوم بتصفية الشوفان من الماء، ثم نضع عليه كوب من الحليب ونعيده على النار مرة ثانية مع إضافة 4 تمرات. نترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار. ثم نضيف الموز، ونخلط المكونات مع بعضها جيداً. ثم نضع الخليط في طبق التقديم مع إضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل وقطع من الموز للتزيين. فوائد الشوفان بالحليب فوائد الشوفان بالحليب يعد الشوفان بالحليب من الأكلات التي تمنح الجسم الطاقة، كما تساعد على تحسين الذاكرة، ومن أهم فوائدها ما يلي:- الشوفان يحتوي على الألياف التي تزيد الشعور بالشبع، وتقلل الرغبة في تناول الطعام. تنظيم مستوي السكر بفضل المحتوي العالي من الألياف. تناول الشوفان بالحليب يعد مصدر لمضادات الأكسدة المفيدة للجسم، كما يحتوي على فيتامينات ب الضرورية لمنح الجسم الطاقة. الشوفان ينظم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك لأنه يحتوي على الألياف التي تفيد صحة الجهاز الهضمي. يحتوي على مجموعة من المعادن التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم. الوسوم

أصابع الشوفان من أحلى الوجبات الخفيفة التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، ويعتبر الشوفان من الحبوب الغذائية الكاملة المفيدة جداً للصحة، ومن المشاكل التي تواجه الأمهات في بداية العام الدراسي هي عدم رغبة الأطفال في تناول وجبة الإفطار قبل ذهابهم إلى المدرسة، ولذا تبحث الأم عن بدائل لوجبة الإفطار تكون صحية ومفيدة، وتمنح الطفل العناصر الغذائية التي تساعد على نمو الجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل أصابع الشوفان الصحية لوجبة الإفطار. مكونات أصابع الشوفان مكونات أصابع الشوفان يتم تحضير أصابع الشوفان بالمكونات البسيطة الآتية:- كوب من زبدة الفول السوداني.

2 كوب ونصف من الشوفان.

نصف كوب عسل نحل.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكننا تحضير أصابع الشوفان بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نضع 2 كوب ونصف من الشوفان في طبق، ثم نضيف كوب من زبدة الفول السوداني، ونصف كوب من عسل النحل. ثم نقلب المكونات مع بعضها جيداً، ويمكن إضافة مكسرات أو فواكه مجففة حسب الرغبة. نضع الخليط في صينية بحجم مناسب وندخلها الثلاجة، ثم يتم تقطيعه بحجم مناسب. الشوفان بالحليب والعسل تناول الشوفان مع الحليب من أفضل الأطعمة التي تمنع الإصابة بمرض هشاشة العظام، كما يعد الحليب من المصادر المهمة للبروتين، كما يعد الشوفان من أفضل المواد الغذائية المناسبة لخفض الوزن. المكونات كوب ونصف من الشوفان.

3 كوب ماء.

4 تمرات مقطعة.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثمرة موز مقطعة.

1 كوب حليب. طريقة التحضير نضع الشوفان والماء في قدر على النار مع ترك الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة. ثم نقوم بتصفية الشوفان من الماء، ثم نضع عليه كوب من الحليب ونعيده على النار مرة ثانية مع إضافة 4 تمرات. نترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار. ثم نضيف الموز، ونخلط المكونات مع بعضها جيداً. ثم نضع الخليط في طبق التقديم مع إضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل وقطع من الموز للتزيين. فوائد الشوفان بالحليب فوائد الشوفان بالحليب يعد الشوفان بالحليب من الأكلات التي تمنح الجسم الطاقة، كما تساعد على تحسين الذاكرة، ومن أهم فوائدها ما يلي:- الشوفان يحتوي على الألياف التي تزيد الشعور بالشبع، وتقلل الرغبة في تناول الطعام. تنظيم مستوي السكر بفضل المحتوي العالي من الألياف. تناول الشوفان بالحليب يعد مصدر لمضادات الأكسدة المفيدة للجسم، كما يحتوي على فيتامينات ب الضرورية لمنح الجسم الطاقة. الشوفان ينظم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك لأنه يحتوي على الألياف التي تفيد صحة الجهاز الهضمي. يحتوي على مجموعة من المعادن التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم.

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