كريم رهيب لتبييض البشرة: من اول استخدام ونتائج مبهرة2021

سوف نقدم لكم كريم رهيب لتبييض البشرة ، حيث يعد من اقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علس تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم رهيب لتبييض البشرة من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة2021.

مكونات عمل كريم رهيب لتبييض البشرة من اول استخدام فوري

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم الرهيب لتفتيح البشرة من اول مرة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من حبة البركة المطحونة

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير الكريم في المنزل وطريقة اخري لكيفية استخدام الكريم علي البشرة بكل سهولة في المنزل وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الحليب البودرة والنشا وحبة البركة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا. نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا بكل سهولة ثم نضيف طبقة من الخليط عليها بتساوي. نترك الخليط علي البشرة ونتركها لمدة تتراوح من بين ربع ساعة الي نصف ساعة ثم غسل البشرة. نكرر العملية ثلاث مرات خلال الاسبوع لمدة شهر ونصف حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد الكريم الرهيب علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج

نتعرف الان علس بعض الفوائد الخاصة بالكريم المعجزة من عند الله في التبييض الفوري من اول استخدام للكريم ونتائج جيدة وهي كالاتي:-