خلطه مغربية لتبييض الوجه واليدين خلال ربع ساعه تفتيح الوجه مجربة ومضمونة

تعد خلطة الكركم والفازلين من اقوي الخلطات الفعالة في تبييض الوجه من أول إستعمال، حيث يساعد الفازلين على تفتيح البشرة بصورة سريعة ومع دمجه بالكركم الذي يعمل على إزالة الهالات السوداء من البشرة ستلاحظين نتيجة مبهرة من أول استعمال.وصفة لتبييض الوجه واليدين
فقط مع خلطة الكركم لتبييض الوجه قومي بمزج ملعقتان من الفازلين مع ملعقة صغيرة من كركم التجميل، ووزعيهم جيداً على كامل الوجه واتركيهم على البشرة لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.
وصفه الطماطم لتفتيح البشره
مع وصفه الطماطم التي اثبتت فعاليتها في تفتيح البشره والجسم بشكل عام، فقط احضري نصف في حبه من الطماطم واغمسيها في ملعقة من الدقيق الأبيض ثم امسحي بها وجهك والرقبة وايضا يديكي وتترك لمدة ساعة ونصف قبل ان تشطف بالماء البارد، تكرر تلك العملية مره من كل اسبوع والنتيجه مبهره.
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