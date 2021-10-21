طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن بطعم غني ولذيذ للغاية بطريقة سهلة

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صينية البطاطا الحلوة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بمذاقها الغني واللذيذ للغاية ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن.مكونات صينية البطاطا الحلوة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف كيلو من البطاطا الحلوة المقشر.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من السكر.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- ملعقة كبيرة ممسوحة نشا.
- ظرف فانيليا.
- ملعقتين سكر حسب الرغبة.
- ملعقة قشطة.
- ملعقة سمن بلدي.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بغسل نصف كيلو من البطاطا جيدا ثم نقوم بتقسيرة.
- بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونضع فيه البطاطا مع كوب من الماء ونصف كوب من السكر.
- ثم نضع الإناء على النار حتى يتم سلق البطاطا وبعدما يتم سلقها نقوم بتصفيتها من الماء ثم نقوم بهرسها.
- بعد ذلك نقوم بخلط الحليب مع النشا والفانيليا والسكر حتي يذوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القشطة والسمن إلي الخليط ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة الخليط الذي قمنا بإعداده على البطاطا المهروسة التي قمنا بإعدادها مسبقا.
- ونقلب جميع المكونات جيدا حتي تتجانس مع بعضها وتصبح مزيجا واحدا.
- ثم نقوم بجلب قالب وندهنه بالسمن ونصب فيع خليط البطاطا.
- ثم نقوم بدهن خليط البطاطا بالسمن من الأعلي وندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة متوسطة.
- وبعدما تتم تسويتها تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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صينية البطاطا الحلوة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بمذاقها الغني واللذيذ للغاية ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن.مكونات صينية البطاطا الحلوة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف كيلو من البطاطا الحلوة المقشر.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من السكر.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- ملعقة كبيرة ممسوحة نشا.
- ظرف فانيليا.
- ملعقتين سكر حسب الرغبة.
- ملعقة قشطة.
- ملعقة سمن بلدي.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بغسل نصف كيلو من البطاطا جيدا ثم نقوم بتقسيرة.
- بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونضع فيه البطاطا مع كوب من الماء ونصف كوب من السكر.
- ثم نضع الإناء على النار حتى يتم سلق البطاطا وبعدما يتم سلقها نقوم بتصفيتها من الماء ثم نقوم بهرسها.
- بعد ذلك نقوم بخلط الحليب مع النشا والفانيليا والسكر حتي يذوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القشطة والسمن إلي الخليط ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة الخليط الذي قمنا بإعداده على البطاطا المهروسة التي قمنا بإعدادها مسبقا.
- ونقلب جميع المكونات جيدا حتي تتجانس مع بعضها وتصبح مزيجا واحدا.
- ثم نقوم بجلب قالب وندهنه بالسمن ونصب فيع خليط البطاطا.
- ثم نقوم بدهن خليط البطاطا بالسمن من الأعلي وندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة متوسطة.
- وبعدما تتم تسويتها تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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