طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن بطعم غني ولذيذ للغاية بطريقة سهلة

صينية البطاطا الحلوة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بمذاقها الغني واللذيذ للغاية ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن.

مكونات صينية البطاطا الحلوة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من البطاطا الحلوة المقشر.

كوب من الماء.

نصف كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشا.

ظرف فانيليا.

ملعقتين سكر حسب الرغبة.

ملعقة قشطة.

ملعقة سمن بلدي.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن وطريقة تحضيرها كالتالي: