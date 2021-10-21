أحلي وجبة اقتصادية ممكن تقدميها علي العشاء لأسرتك كفتة السمك بالفرن

تعتبر كفتة السمك بالفرن ، بشكل عام من الأطباق المفضلة لدي الكثير من الناس، ويكثر الإقبال عليها بسبب طعمها اللذيذ والمميز، وتتبيلها الخاصة، وأقبلت الأمهات في الفترة الأخيرة علي تحضيرها لمذاقه الخفيف وسهولة تجهيزه، وكفتة السمك ذات قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي السمك علي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، وفيتامين د و والفسفور اليود، وتعتبر من الوصفات سهلة التحضير، إلي أنها لا تحتاج إلي وقت كثير لتحضيرها، هي أكلة للذيذة ورائعة وتحتوي علي مذاق مختلف ورائع، يمكنك تقديمها إلي أفراد أسرتك علي العشاء أو الغداء بجانب الأرز الأبيض الساخن، هي أكلة يعشقها الأطفال كثيراً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كفتة السمك في الفرن بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل كفتة السمك بالفرن

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الأكلة اللذيذة والاقتصادية وهي كالاتي:-

كيلو من السمك الفيلية.

حبة من البصل مفرومة.

بصلة مقطع شرائح.

معلقة صغيرة زعفران.

2 معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة صغيرة بهارات سمك.

مقدار معلقة كبيرة كزبرة مجففة.

معلقة كبيرة بشر برتقال.

2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كفتة السمك بالفرن الشهية وهي كالاتي:-

قومي بوضع السمك في الكبة واطحنيه جيداً، ثم أضيفي باقي المقادير إلي الكبة، وأطحني المزيج مرة أخري حتي يتجانس. ثم حمري شرائح البصل علي النار هادئة، في زيت الزيتون بمقلاة. بعد ذلك ارفعي البصل من علي النار بعد أن يذبل، ووزعيه في قاع صينية الفرن. ثم شكلي من مزيج السمك أصابع كفتة، ثم وزعيها فوق شرائح البصل بالصينية. بعد ذلك ادهني وجه الكفتة بزيت الزيتون، ثم ادخليه الفرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية. ثم اركيه لمدة 20 دقيقة، حتي تنضج الكفتة وتصبح جاهزة، ثم تقدم بالهناء والشفاء بجانب الأرز وسلطة الخضار.

فوائد الأسماك للجسم

هناك فوائد عديدة جداً للسمك سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-

تعزيز ونمو عمل الدماغ والخلايا العصبية.

يعزز من صحة القلب.

الوقاية من التهابات المفاصل.

يقي من الإصابة بالربو عند الأطفال.

الوقاية من مرض السكري.

الوقاية من مرض السرطان.

غني جداً بالأوميجا3.

طريقة عمل أرز السمك الأحمر

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا الأرز اللذيذ وهي كالاتي:-

نقوم بتسخين نصف كوب من الزيت النباتي، في مقلاة عمية علي نار متوسطة، ونضيف فيها حبة مفرومة من البصل و ثلاث فصوص ثوم مهروس، ونقلب حتي يذبل البصل. ثم نضيف علي الخليط السابق معلقة كمون، ومعلقة قرفة و معلقة كزبرة وملح، وثلاث أكواب من الأرز البسمتي، ونقلب المكونات جيداً. بعد ذلك نضيف الماء الساخن، حتي يتغطى الأرز ونتركه يغلي علي نار هادئة، لمدة خمس دقائق، حتي ينضج تماماً.

طريقة عمل سلطة طحينة السمك

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير سلطة الطحينة وهي كالاتي:-

يتم فرم 4 فصوص من الثوم فرماً ناعماً، ثم نضيف عليه كوب ونصف من الطحينة.

ثم نضع عليهم كوب من عصير الليمون ويتم خلطهم جيداً.

بعد ذلك نضيف 3 ملاعق كبار من الماء، إلي الخليط السابق ويتم التقليب جيداً.

ثم نضيف عليهم كمون وملح مع التقليب المستمر، ثم يوضع الخليط في طبق التقديم ويقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير السمك وهي كما يلي:-