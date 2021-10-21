كريم لبان الذكر والأرز أقوى كريم طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم لبان الذكر والأرز من مستحضرات التجميل الرائعة التي تعمل على إزالة التجاعيد من الوجه، وتفتيح البشرة وجعلها نضرة وناعمة وخالية من الحبوب والبثور التي تزعج الكثير من الشباب خلال فترة المراهقة، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تحمي البشرة وتعيد لها شبابها وحيويتها، بالإضافة إلى ذلك يعمل على إزالة النمش والكلف الذي يؤدي إلى تشويه منظر البشرة، ويخلص البشرة من التصبغات التي تنتج عن أشعة الشمس، وهذا الكريم يعمل على تحفيز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة شبابها، وتستطيع جميع الفتيات والسيدات تحضيره بكل سهولة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف. مكونات عمل كريم لبان الذكر والأرز مكونات عمل كريم لبان الذكر والأرز يحتوي هذا الكريم القوي في علاج جميع مشاكل البشرة على مكونات طبيعية وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من دقيق مطحون الأرز.

ملعقة كبيرة من مطحون لبان الذكر.

مقدار ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة فازلين طبي.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كوب ماء عادي.

10 نقاط من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي أسهل طريقة لتحضير كريم لبان الذكر والأرز بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر علبة فارغة ونظيفة ونضع بها الماء، ثم نضيف لبان الذكر والأرز ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نقوم بتغطية العلبة ونتركها مدة 6 ساعات حتى يصبح لون الخليط مثل الحليب. نقوم بتصفية الخليط جيداً، ونأخذ ماء منقوع لبان الذكر والأرز، ونضعهم في وعاء متوسط الحجم، ثم نضيف إليهم ماء الورد والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع الوعاء على نار تكون هادئة، ثم نقوم بالتقليب المستمر حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نضيف إليه زيت اللوز الحلو والفازلين، ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج جميع المكونات تماماً. نحضر علبة فارغة، ثم نضع بها الكريم، ونستخدمه كل يوم قبل النوم، حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة وناعمة وخالية من التجاعيد والبقع الداكنة. فوائد كريم لبان الذكر والأرز للبشرة هناك فوائد عظيمة يحتوي عليها هذا الكريم الرائع وهى كما يلي:- يخلص البشرة من التجاعيد ويعيد لها شبابها وحيويتها بشكل رائع.

يخلص البشرة من الدهون التي تعمل سد المسام الواسعة بالبشرة.

يقضي على البثور والحبوب وتصبغات الجلد التي تنتج بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة.

يقلل من ظهور علامات تقدم العمر، كما يعمل على شد البشرة.

يعمل على تبييض البشرة وتفتيحها ويعيد لها حيويتها.

يجعل البشرة أكثر نضارة من خلال تدفق الدم في البشرة.

يعمل على إخفاء الخطوط البيضاء التي تسبب القلق لكثير من الفتيات والسيدات. ماسك لبان الذكر والزبادي ماسك لبان الذكر والزبادي يحتوي هذا الماسك الرائع على مكونات طبيعية وهى كما يأتي:- نصف ملعقة من مطحون لبان الذكر.

نصف ملعقة من مطحون الترمس.

ملعقة كبيرة عسل.

كوب من الزبادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة عمل ماسك لبان الذكر والزبادي وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير الحجم وعميق، ثم نقوم بخلط مسحوق الترمس ولبان الذكر والعسل والزبادي بشكل جيد. نقوم بتنظيف البشرة، ثم نجففها جيداً. نضع الماسك على البشرة ونتركه مدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء وناعمة وخالية من التجاعيد. الوسوم

يعتبر كريم لبان الذكر والأرز من مستحضرات التجميل الرائعة التي تعمل على إزالة التجاعيد من الوجه، وتفتيح البشرة وجعلها نضرة وناعمة وخالية من الحبوب والبثور التي تزعج الكثير من الشباب خلال فترة المراهقة، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تحمي البشرة وتعيد لها شبابها وحيويتها، بالإضافة إلى ذلك يعمل على إزالة النمش والكلف الذي يؤدي إلى تشويه منظر البشرة، ويخلص البشرة من التصبغات التي تنتج عن أشعة الشمس، وهذا الكريم يعمل على تحفيز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة شبابها، وتستطيع جميع الفتيات والسيدات تحضيره بكل سهولة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف. مكونات عمل كريم لبان الذكر والأرز مكونات عمل كريم لبان الذكر والأرز يحتوي هذا الكريم القوي في علاج جميع مشاكل البشرة على مكونات طبيعية وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من دقيق مطحون الأرز.

ملعقة كبيرة من مطحون لبان الذكر.

مقدار ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة فازلين طبي.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كوب ماء عادي.

10 نقاط من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي أسهل طريقة لتحضير كريم لبان الذكر والأرز بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر علبة فارغة ونظيفة ونضع بها الماء، ثم نضيف لبان الذكر والأرز ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نقوم بتغطية العلبة ونتركها مدة 6 ساعات حتى يصبح لون الخليط مثل الحليب. نقوم بتصفية الخليط جيداً، ونأخذ ماء منقوع لبان الذكر والأرز، ونضعهم في وعاء متوسط الحجم، ثم نضيف إليهم ماء الورد والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع الوعاء على نار تكون هادئة، ثم نقوم بالتقليب المستمر حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نضيف إليه زيت اللوز الحلو والفازلين، ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج جميع المكونات تماماً. نحضر علبة فارغة، ثم نضع بها الكريم، ونستخدمه كل يوم قبل النوم، حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة وناعمة وخالية من التجاعيد والبقع الداكنة. فوائد كريم لبان الذكر والأرز للبشرة هناك فوائد عظيمة يحتوي عليها هذا الكريم الرائع وهى كما يلي:- يخلص البشرة من التجاعيد ويعيد لها شبابها وحيويتها بشكل رائع.

يخلص البشرة من الدهون التي تعمل سد المسام الواسعة بالبشرة.

يقضي على البثور والحبوب وتصبغات الجلد التي تنتج بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة.

يقلل من ظهور علامات تقدم العمر، كما يعمل على شد البشرة.

يعمل على تبييض البشرة وتفتيحها ويعيد لها حيويتها.

يجعل البشرة أكثر نضارة من خلال تدفق الدم في البشرة.

يعمل على إخفاء الخطوط البيضاء التي تسبب القلق لكثير من الفتيات والسيدات. ماسك لبان الذكر والزبادي ماسك لبان الذكر والزبادي يحتوي هذا الماسك الرائع على مكونات طبيعية وهى كما يأتي:- نصف ملعقة من مطحون لبان الذكر.

نصف ملعقة من مطحون الترمس.

ملعقة كبيرة عسل.

كوب من الزبادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة عمل ماسك لبان الذكر والزبادي وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير الحجم وعميق، ثم نقوم بخلط مسحوق الترمس ولبان الذكر والعسل والزبادي بشكل جيد. نقوم بتنظيف البشرة، ثم نجففها جيداً. نضع الماسك على البشرة ونتركه مدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء وناعمة وخالية من التجاعيد.

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