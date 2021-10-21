طريقة عمل كيكة جوز الهند بالحليب القطنية الهشة حضريها علي الإفطار لأسرتك

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كيكة جوز الهند بالحليب القطنية ، من الحلويات الشرقية المشهورة بالطعم اللذيذ والفائدة الكبيرة، ويمكن تحضيرها بسهولة وبخطوات بسيطة وسهلة، ولا تأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيرها، وهي من أهم أنواع الكيك، الذي يمكن تحضيره في أي وقت من اليوم، مع الفطور أو كتحلية بعد وجبة الطعام، هي كعكة للذيذة وشهية وذات قوام هش، مفيدة وصحية ومغذية جداً للأطفال، لأنها تحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والفيتامينات والمعادن التي يحتاجه الجسم، تعد أيضاً من أبسط أنواع الكيك، تتميز بأنها هشة وخفيفة ومرتفعة، فيمكنك أن تزينيها لكي تكون كعكة عيد ميلاد، وهي من أنواع الكيك العادي الهش واللذيذ ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة جوز الهند بالحليب القطنية في المنزل بأبسط الخطوات.مكونات عمل كيكة جوز الهند بالحليب القطنية
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الكعكة اللذيذة وهي كالاتي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب جوز هند مبشور.
- معلقة كبيرة بكينج بودر.
- رشة ملح.
- 4 بيضات.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من للبن الزبادي.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ربع كوب من الحليب.
للتزيين:-
- ربع كوب من مربة المشمش.
- نصف كوب جوز هند مبشور.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيكة جوز الهند بالحليب القطنية في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-
- نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية.
- ثم في وعاء أنخلي الدقيق ثم ضيفي عليه جوز الهند، والملح وبكينج بودر واخلطيهم جيداً مع بعض.
- بعد ذلك في وعاء أخر أخفقي البيض والسكر والفانيليا والحليب جيداً، واضيفي عليهم مزيج الدقيق، وقلبي برفق حتي يتجانس المزيج.
- ثم اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومنثورة بالدقيق، وادخليها الفرن لمدة 40 دقيقة حتي تنضج تماماً.
- بعد كدة أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد، ثم اقلبيه وادهنيها بالمربي وزيني بجوز الهند، ثم قطعيه وقدميه بألف صحة وهنا.
اسرار نجاح وصفات الكيك
هناك نصائح مهمة لنجاح وصفة الكيك عليك أتباعها وهي كالاتي:-
- عند فصل البيض لابد من كسر كل بيضة علي حده ووضع البياض في بولة منفصلة عن بولة العجن.
- لا تجعلي نقطة من الصفار تقع علي البياض لأن ذلك يجعل عملية الخفق غير ناجحة.
- يفضل نخل الدقيق لكي تصبح كل المكونات ناعمة.
- ضعي الكيكة في الفرن علي درجة حرارة180 مئوية.
- يفضل أن يكون الفرن بمروحة لتوزيع الهواء بشكل أفضل.
الوسوم
كيكة جوز الهند بالحليب القطنية ، من الحلويات الشرقية المشهورة بالطعم اللذيذ والفائدة الكبيرة، ويمكن تحضيرها بسهولة وبخطوات بسيطة وسهلة، ولا تأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيرها، وهي من أهم أنواع الكيك، الذي يمكن تحضيره في أي وقت من اليوم، مع الفطور أو كتحلية بعد وجبة الطعام، هي كعكة للذيذة وشهية وذات قوام هش، مفيدة وصحية ومغذية جداً للأطفال، لأنها تحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والفيتامينات والمعادن التي يحتاجه الجسم، تعد أيضاً من أبسط أنواع الكيك، تتميز بأنها هشة وخفيفة ومرتفعة، فيمكنك أن تزينيها لكي تكون كعكة عيد ميلاد، وهي من أنواع الكيك العادي الهش واللذيذ ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة جوز الهند بالحليب القطنية في المنزل بأبسط الخطوات.مكونات عمل كيكة جوز الهند بالحليب القطنية
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الكعكة اللذيذة وهي كالاتي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب جوز هند مبشور.
- معلقة كبيرة بكينج بودر.
- رشة ملح.
- 4 بيضات.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من للبن الزبادي.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ربع كوب من الحليب.
للتزيين:-
- ربع كوب من مربة المشمش.
- نصف كوب جوز هند مبشور.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيكة جوز الهند بالحليب القطنية في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-
- نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية.
- ثم في وعاء أنخلي الدقيق ثم ضيفي عليه جوز الهند، والملح وبكينج بودر واخلطيهم جيداً مع بعض.
- بعد ذلك في وعاء أخر أخفقي البيض والسكر والفانيليا والحليب جيداً، واضيفي عليهم مزيج الدقيق، وقلبي برفق حتي يتجانس المزيج.
- ثم اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومنثورة بالدقيق، وادخليها الفرن لمدة 40 دقيقة حتي تنضج تماماً.
- بعد كدة أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد، ثم اقلبيه وادهنيها بالمربي وزيني بجوز الهند، ثم قطعيه وقدميه بألف صحة وهنا.
اسرار نجاح وصفات الكيك
هناك نصائح مهمة لنجاح وصفة الكيك عليك أتباعها وهي كالاتي:-
- عند فصل البيض لابد من كسر كل بيضة علي حده ووضع البياض في بولة منفصلة عن بولة العجن.
- لا تجعلي نقطة من الصفار تقع علي البياض لأن ذلك يجعل عملية الخفق غير ناجحة.
- يفضل نخل الدقيق لكي تصبح كل المكونات ناعمة.
- ضعي الكيكة في الفرن علي درجة حرارة180 مئوية.
- يفضل أن يكون الفرن بمروحة لتوزيع الهواء بشكل أفضل.
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