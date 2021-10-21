طريقة عمل دجاج تندوري الهندي مشوي بالفرن وسر التتبيلة الهندية الأصلية

أسهل وصفة لعمل دجاج تندوري الهندي في البيت بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة فكل منزل، أن دجاج التندوري يعد من أشهر الأطباق التي يتميز بها المطبخ الهندي كما أنه يلقي الكثير من الشهرة، كما يعد هذا الطبق من الأطباق الرئيسية التي يتم صنعها من الدجاج في الهند والذي يتميز بالبهارات الهندية المميزة، كما أننا يمكننا طهو الدجاج في الفرن أو نقوم بشويه علي الفحم أهم ما يميزه هو التتبيلة وليس طريقة الطهي. دجاج تندوري دجاج تندوري سنتعرف علي المكونات التي سوف نحتاج أليها لعمل الدجاج المشوي الهندي وسر عمل التتبيلة فيما يلي: المقادير عشرة قطع من أفخاذ الدجاج

ملعقة صغيرة من بهارات المسالا الهندية

اربعه فصوص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من ملون الطعام الأحمر

ثلاث أكواب من الزبادي

ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل المفروم

حبة بصل واحدة كبيرة الحجم مقطعة

ملعقة ونصف صغيرة من الملح

عودين من أعواد الفرقة

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة

علبة من الطماطم المهروسة الجاهزة

ملعقة صغيرة من الكمون طريقة عمل دجاج تندوري الهندي طريقة عمل دجاج تندوري الهندي سوف نقوم بإعداد دجاج للشوي تندوري الهندي في الخطوات التالية: اولا نجهز وعاء كبير الحجم وعميق ونضع فيه أفخاذ الدجاج بعد أن نقوم بتنظيفها جيدا من الخارج والداخل.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من الزبادي والطماطم والبصل وأيضا الثوم والملح والكمون.

نضيف اليهم الكزبرة وبهارات المسالا والقرنفل والزنجبيل وأيضا ملون الطعام ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها.

نستمر في خلط المكونات لمدة ثلاث دقائق حتي يصبح الخليط ناعما تماما ثم نضعه في وعاء الدجاج ونقوم بتتبيل الدجاج به جيدا.

نضع بعد ذلك الوعاء في الثلاجة ونتركها ليوم كامل حتي تتشرب الدجاجة من التتبيلة بالكامل.

نخرج بعد ذلك الدجاج من الثلاجة ونضعه في صينية الفرن ونقوم بتغطيته بورق الألومنيوم ونتركه لمدة نصف ساعة حتي ينضج. بهارات دجاج تندوري بهارات دجاج تندوري يمكننا أن نقوم بصنع البهارات الخاصة بتندوري الهندي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة في البيت دون شرائها وهي ما يلي: نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة صغيرة كل من الثوم البودر والفلفل الأسود والقرفة المطحونة وأيضا الزنجبيل.

نضيف اليهم نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب مع ملعقة ونصف من الكمون وأيضا معلقتين صغيرتين من الكزبرة.

نقوم بعد ذلك بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم نضعها في برطمان زجاجي محكم الغلق. الوسوم

أسهل وصفة لعمل دجاج تندوري الهندي في البيت بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة فكل منزل، أن دجاج التندوري يعد من أشهر الأطباق التي يتميز بها المطبخ الهندي كما أنه يلقي الكثير من الشهرة، كما يعد هذا الطبق من الأطباق الرئيسية التي يتم صنعها من الدجاج في الهند والذي يتميز بالبهارات الهندية المميزة، كما أننا يمكننا طهو الدجاج في الفرن أو نقوم بشويه علي الفحم أهم ما يميزه هو التتبيلة وليس طريقة الطهي. دجاج تندوري دجاج تندوري سنتعرف علي المكونات التي سوف نحتاج أليها لعمل الدجاج المشوي الهندي وسر عمل التتبيلة فيما يلي: المقادير عشرة قطع من أفخاذ الدجاج

ملعقة صغيرة من بهارات المسالا الهندية

اربعه فصوص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من ملون الطعام الأحمر

ثلاث أكواب من الزبادي

ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل المفروم

حبة بصل واحدة كبيرة الحجم مقطعة

ملعقة ونصف صغيرة من الملح

عودين من أعواد الفرقة

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة

علبة من الطماطم المهروسة الجاهزة

ملعقة صغيرة من الكمون طريقة عمل دجاج تندوري الهندي طريقة عمل دجاج تندوري الهندي سوف نقوم بإعداد دجاج للشوي تندوري الهندي في الخطوات التالية: اولا نجهز وعاء كبير الحجم وعميق ونضع فيه أفخاذ الدجاج بعد أن نقوم بتنظيفها جيدا من الخارج والداخل.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من الزبادي والطماطم والبصل وأيضا الثوم والملح والكمون.

نضيف اليهم الكزبرة وبهارات المسالا والقرنفل والزنجبيل وأيضا ملون الطعام ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها.

نستمر في خلط المكونات لمدة ثلاث دقائق حتي يصبح الخليط ناعما تماما ثم نضعه في وعاء الدجاج ونقوم بتتبيل الدجاج به جيدا.

نضع بعد ذلك الوعاء في الثلاجة ونتركها ليوم كامل حتي تتشرب الدجاجة من التتبيلة بالكامل.

نخرج بعد ذلك الدجاج من الثلاجة ونضعه في صينية الفرن ونقوم بتغطيته بورق الألومنيوم ونتركه لمدة نصف ساعة حتي ينضج. بهارات دجاج تندوري بهارات دجاج تندوري يمكننا أن نقوم بصنع البهارات الخاصة بتندوري الهندي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة في البيت دون شرائها وهي ما يلي: نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة صغيرة كل من الثوم البودر والفلفل الأسود والقرفة المطحونة وأيضا الزنجبيل.

نضيف اليهم نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب مع ملعقة ونصف من الكمون وأيضا معلقتين صغيرتين من الكزبرة.

نقوم بعد ذلك بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم نضعها في برطمان زجاجي محكم الغلق.

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